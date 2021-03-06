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Наследство Кернеса: инсайдер рассказал, как Аваков хочет сделать Харьков «своим»

06 марта 2021, 04:50  •  21 • Украина

По мнению ряда политических инсайдеров, в том числе автора популярного телеграм-канала «Женщина с косой», команда действующего главы МВД Украины Арсена Авакова может использовать компромат для того, чтобы продвинуть на пост мэра Харькова дружественного себе кандидата.

Напомним, что в связи со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса в конце прошлого года перед городом встал вопрос досрочного переизбрания главы. По мнению ряда экспертов, Верховная рада может назначить досрочные выборы нового харьковского градоначальника на октябрь 2021 года.

С 17 декабря 2020 года обязанности мэра города исполняет Игорь Терехов. Он же рассматривается рядом инсайдеров как один из главных кандидатов на пост следующего главы Харькова. Политические инсайдеры на Украине традиционно связывают его фигуру с фигурой министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Другим потенциально сильным кандидатом на пост харьковского мэра рассматривается бывший народный депутат Верховной рады Михаил Добкин.

«В кулуарах давно ходили слухи, что именно между Тереховым и Добкиным будет главная «рубка» за кресло мэра города», — отмечает в связи с этим автор «Женщины с косой».

Вполне возможно, считает инсайдер, что Арсен Аваков может захотеть отыскать на Дорбкина политический компромат, чтобы затем инициировать в его отношении уголовное дело и, таким образом, отстранить от выборного процесса в Харькове. Таким способом команда Авакова надеется сделать один из важнейших городов востока Украины — метафорическое наследство Геннадия Кернеса — «своим».

«Как говорит источник в силовых ведомствах, сейчас на Добкина срочно ищут компромат для открытия уголовного дела. Курирует харьковский кейс лично Министр МВД Арсен Аваков, который хочет сделать Харьков «своим» и ещё сильнее закрепить свои позиции во власти», — резюмирует «Женщина с косой».

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