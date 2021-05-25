Наследство Ангелы Меркель

Что произойдёт на выборах осени 2021 года, пока не понимает никто

Стремление окружения Ангелы Меркель и самой Меркель не допустить до лидерства в партии баварца Маркуса Зёдера, возглавляющего и ХСС, и саму Баварию, может привести блок ХДС/ХСС к поражению на выборах. И, похоже, партийное руководство готово рискнуть поражением, лишь бы не допустить на пост канцлера Маркуса Зёдера.

Центральный вопрос, который решался в ХДС/ХСС, – это вопрос о «наследстве Меркель», то есть о сохранении в целом ее курса: умеренный консерватизм, умеренно регулируемый рынок, умеренная социальная политика, умеренное отстаивание суверенитета Германии, умеренное партнерство с Соединёнными Штатами, ровные отношения с Россией (сотрудничать в экономике, завершить строительство «Северного потока – 2», за Украину и Навального осуждать, но умеренно).

Художник Игорь Ярошенок

В проводившейся при Меркель политике на протяжении четырёх сроков пребывания канцлера у власти были плюсы, были и минусы, для разных сил – разные. Одни хотели большей ориентации на Америку, другие сетовали на отсутствие улучшений материального положения немцев, застывшего на уровне десятилетней давности. Одни были недовольны ограничениями «из-за пандемии», другие (большинство) – ситуацией с мигрантами. Чуть ли не до нуля упала популярность социал-демократов, превратившихся из ведущей левой партии в младшего партнера христианских демократов.

Меркель и её несостоявшаяся политическая наследница. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

В целом власть Меркель стала восприниматься как слишком «умеренная и аккуратная». В итоге в 2017 году ХДС/ХСС еще победила на выборах, но уже при резком падении электоральной поддержки. Что произойдёт на выборах осени 2021 года, пока не понимает никто.

Вне ХДС/ХСС на одном фланге усиливались евроскептики из «Альтернативы для Германии», на другом – евроатлантисты из партии зелёных. А ХДС/ХСС оказалась уже не справа, как когда-то, а где-то посередине, пытаясь балансировать и всё больше не устраивая никого.

К апрелю 2021-го одни соцопросы давали христианским демократам примерно 30 % возможной поддержки избирателей на осенних выборах, зеленым – 21 %. Другие опросы делили голоса поровну: примерно по 25 %.

Лидер германских зелёных Анналена Бербок . Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Поддержанный Ангелой Меркель Армин Лашет, которого некоторые журналисты называют «потомком Карла Великого», на выборах лидера партии зимой победил Фридриха Мерца, оппонировавшего курсу Меркель справа. Однако победа оказалась неоднозначной: Лашет вынужден был пойти на союз с человеком, которого называют «анти-Меркель», – Йенсом Шпаном, замешанным в коммерческих связях с конкурирующей партией свободных демократов (к тому же официально зарегистрированным гомосексуалистом). В апреле Лашет столкнулся с растущей популярностью лидера ХСС Зёдера, выступающего за широкое сотрудничество с Россией.

Маркус Зёдер в Кремле. Фото: kremlin.ru

Лашет тоже за сотрудничество с Россией, но в умеренном варианте: «Северный поток» строить, «отравление и арест» Навального резко осуждать, «соблюдения норм» от России требовать.

Все опросы показывали, что избиратели скорее будут голосовать за ХДС/ХСС, если во главе встанет Зёдер, нежели Лашет, но правление партии навязало Лашета. Рейтинги ХДС/ХСС тут же обвалились на семь пунктов, а у зелёных подскочили почти до 30 %. Эта партия выдвинула кандидатом на пост канцлера Германии Анналену Бербок, рвущуюся бороться с кибератаками, защищать климат и решать конфликты между «либеральными и авторитарными обществами». В 16 лет Анналена провела год по школьному обмену во Флориде, затем училась в Лондонской школе экономики, стажировалась в Британском институте международного и сравнительного права. Ее поддержка растёт на фоне вялого Лашета не столько за счет содержания ее идей, сколько за счет ее личной энергии.

Протесты в Германии. Фото: REUTERS/Christian Mang

Руководство ХДС/ХСС предложило Германии выбирать между надоевшей умеренностью «эпохи Меркель» и напористостью энергичной Бербок, рейтинги которой растут, пока рейтинги Лашета снижаются.

Дальше всё может развиться по-разному. Окружение Меркель пока ведёт ХДС к поражению, но дело даже не в этом. Дело в последствиях, которые возможное поражение ХДС на выборах в сентябре может иметь для страны.

Строительство трубопровода "Северный поток-2"

Зеленые против «Северного потока – 2». Поскольку они и против традиционной энергетики (и угля, и атома), они неизбежно выступят за то, чтобы получать газ из США и по ценам США. Это будет означать усиление зависимости Германии от США и снижение рентабельности немецкой промышленности. А поскольку Бербок еще и аффилирована с наднациональными структурами «борцов за климат», интересы реального производства Германии для нее будут всё больше отступать на второй план.

Для Германии это окажется печальным, но ведь Германия тоже разная. И встанет вопрос, зачем такая политика, с одной стороны, Баварии с ее промышленным потенциалом, традиционными ценностными установками и таким лидером, как Маркус Зёдер, а с другой – зачем она, скажем, федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, где газопровод «Северный поток – 2», проложенный по дню Балтийского моря, выходит на европейское побережье.