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Наследный принц Абу-Даби поддержал план Путина по Украине
01 марта 2022, 14:25 • 304 • Политика
Президент России Владимир Путин провеет телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухеммедом бен Заид Аль Нахайяном. Стороны обсудили вопросы договорённостей в рамках ОПЕК, а также затронули тему внешней политики.
В разговоре с Путиным, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поддержал план президента России по денацификации Украины. По его словам, Кремль имеет право на обеспечение национальной безопасности.
Отметим, что стороны также обсудили реализацию совместных договорённостей в рамках ОПЕК и заявили о важности развития двусторонних отношений.
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