Президент России Владимир Путин провеет телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухеммедом бен Заид Аль Нахайяном. Стороны обсудили вопросы договорённостей в рамках ОПЕК, а также затронули тему внешней политики.

В разговоре с Путиным, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поддержал план президента России по денацификации Украины. По его словам, Кремль имеет право на обеспечение национальной безопасности.



Отметим, что стороны также обсудили реализацию совместных договорённостей в рамках ОПЕК и заявили о важности развития двусторонних отношений.