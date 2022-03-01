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Наследный принц Абу-Даби поддержал план Путина по Украине

01 марта 2022, 14:25  •  304 • Политика
Президент России Владимир Путин провеет телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби Мухеммедом бен Заид Аль Нахайяном. Стороны обсудили вопросы договорённостей в рамках ОПЕК, а также затронули тему внешней политики.
В разговоре с Путиным, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поддержал план президента России по денацификации Украины. По его словам, Кремль имеет право на обеспечение национальной безопасности.

Отметим, что стороны также обсудили реализацию совместных договорённостей в рамках ОПЕК и заявили о важности развития двусторонних отношений.

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