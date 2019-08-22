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Наследник «Смерча»: какими возможностями обладает новейшая российская реактивная система залпового огня «Торнадо-С»

22 августа 2019, 10:09  •  234 • В России
Россия выводит на международный рынок реактивную систему залпового огня 9К515 «Торнадо-С». Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех». Эта артиллерийская система заметно превосходит по боевым возможностям своего предшественника — советский комплекс «Смерч». Как отмечают в Минобороны, среди главных достоинств нового оружия — высокая точность, дальность стрельбы и увеличенная мощность боеприпасов. Эксперты полагают, что у «Торнадо-С» есть все шансы завоевать популярность на зарубежном рынке.
 
Стрельба из РСЗО «Торнадо-С», © НПО «Сплав»
 

Индустриальный директор «Ростеха» Сергей Абрамов заявил, что госкорпорация выводит на международный рынок новейшую реактивную систему залпового огня  (РСЗО) 9К515 «Торнадо-С». По его словам, этот уникальный артиллерийский комплекс уже получил рекламный паспорт.

«Её (системы «Торнадо-С». — RT) главное преимущество заключается в использовании принципиально новых 300-мм управляемых реактивных снарядов с дальностью стрельбы до 120 км», — цитирует Абрамова пресс-служба «Ростеха».

Система «Торнадо-С» предназначена для уничтожения бронетехники, живой силы, инженерных сооружений, аэродромов, командных пунктов, артиллерийских и ракетных подразделений противника.

«Также система способна поражать мотопехотные и танковые подразделения, пункты управления войсками, средства противовоздушной и противоракетной обороны, радиоэлектронной борьбы, самолёты и вертолёты на взлётно-посадочных площадках», — говорится в материалах «Ростеха».

Головной разработчик «Торнадо-С» — тульское НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева, которое входит в концерн «Техмаш». Серийное производство боевых и транспортно-заряжающих машин развёрнуто на пермском ПАО «Мотовилихинские заводы», входящем в НПО «СПЛАВ».

Автоматизация, точность и мощь

«Торнадо-С» — это глубоко модернизированная версия РСЗО «Смерч», разработанной во второй половине 1980-х годов. В 2015 году новейший комплекс прошёл государственные испытания. В 2016 году система была принята на вооружение российской армии.

В начале этого года ВС РФ получили первый бригадный комплект «Торнадо-С». В апреле расчёты РСЗО приняли участие в учениях на полигоне Капустин Яр (Астраханская область). В Минобороны РФ, артиллеристы провели «первые боевые пуски».

Как утверждает разработчик, «Торнадо-С» полностью соответствует «основным тенденциям ведения современного боя». В частности, конструкторы сделали акцент на повышении автоматизации процессов управления. У военнослужащих появилась возможность управлять стрельбой дивизиона и одновременно рассчитывать данные по новым целям.

  • Реактивная система залпового огня «Смерч»
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Как пояснил в беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, важное достоинство «Торнадо-С» заключается в том, что артиллеристы могут проводить необходимые для нанесения удара расчёты с любой огневой позиции. При этом развёртывание системы на местности занимает буквально несколько минут.

«Каждая самоходная огневая установка фактически действует самостоятельно — ей не требуются внешние данные по баллистическим, навигационным и другим параметрам. В этом случае цикл подготовки залпа занимает кратчайшие сроки. Это также позволяет осуществлять манёвры выхода из-под ответного удара, перемещение на другие огневые позиции», — сказал Мураховский.

«Торнадо-С» заметно превосходит «Смерч» по дальности стрельбы. Новейшая система может поражать цели на расстоянии до 120 км против 70—90 км у советского предшественника. Это стало возможным благодаря разработке новых осколочных и кумулятивно-осколочных боеприпасов.

Генеральный директор «Техмаша» Владимир Лепин заявил, что современные снаряды способны выполнять широкий круг задач, фактически превращая «Торнадо-С» в высокоточное оружие. По его словам, каждый из 12 боеприпасов РСЗО может получать индивидуальные данные полётного задания.

«Созданы они (новые боеприпасы. — RT) на базе корректируемых 300 мм реактивных снарядов РСЗО «Смерч» за счёт блока системы управления, построенной на бесплатформенной инерциальной навигационной системе с поддержкой бортовой аппаратуры спутниковой навигации», — цитирует пресс-служба «Ростеха» Лепина.

Управляемые боеприпасы для «Торнадо-С» используют навигационную систему ГЛОНАСС, которая позволила значительно увеличить точность.

В то же время российская РСЗО вполне может обходиться и без ГЛОНАСС. Специалисты НПО «СПЛАВ» разработали специальный снаряд 9М534, который доставляет в район предполагаемого удара беспилотник «Типчак». Дрон необходим для передачи координат целей расчёту «Торнадо-С».

Все эти новшества позволяют отечественной артиллерийской системе эффективно уничтожать одиночные цели. Вместе с тем «Торнадо-С», как и «Смерч», сохранила способность площадного поражения, превратившись в универсальное оружие, отмечают эксперты.

«Типовыми площадными целями являются, например, пункты управления. Они часто располагаются на обширной территории в несколько гектаров. Величина рассеивания боеприпасов «Торнадо-С» программируется во время залпа», — пояснил Мураховский.

  • Выставочный экспонат РСЗО «Торнадо-С»
  • © НПО «Сплав»

На «Мотовилихинских заводах» «Торнадо-С» называют чрезвычайно мощным оружием. По мнению генерального конструктора предприятия Виталия Хомёнка, разрушительная сила отечественной реактивной системы залпового огня уступает только ядерным боеголовкам. 

«Полный залп этой системы соизмерим и является вторым по показателям после применения ядерного оружия. «Торнадо-С» доставляет к цели несколько тонн взрывчатого вещества, и полный залп накрывает площадь 67,6 гектара, где практически не остаётся ничего способного сопротивляться», — рассказал ранее Хомёнок.

В январе 2019 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что появление «Торнадо-С» и других комплексов расширило боевые возможности реактивной артиллерии России. Он подчеркнул, что отечественным конструкторам удалось повысить точность, дальность стрельбы и могущество боеприпасов.

Обширный рынок сбыта

 

В 2014 году «Мотовилихинские заводы» столкнулись с определёнными трудностями при производстве «Смерча» и «Торнадо-С» из-за разрыва военно-технического сотрудничества с Украиной. Киев поставлял России профилированные трубы для пусковых установок. В 2016 году президент РФ Владимир Путин поставил задачу заменить эту продукцию отечественными аналогами, и уже через год Владимир Лепин отчитался о её успешном выполнении.

  • Пуск ракеты из реактивной системы залпового огня
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын
Эксперт: Если Трамп получит Гренландию, мы должны задуматься о Шпицбергене

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что в настоящее время у России нет никаких препятствий для насыщения «Торнадо-С» собственных армейских подразделений и иностранных вооружённых сил. По его словам, отечественная система может стать весьма популярным оружием на международном рынке.

«Дальнобойная РСЗО большого калибра — достаточно распространённый артиллерийский комплекс во многих армиях мира. Подобные системы ввиду их чудовищной мощи можно назвать оружием сдерживания — слишком велики для противника последствия даже одного залпа. Поэтому потенциальный рынок сбыта «Торнадо-С» достаточно обширный. Наверное, это прежде всего страны Ближнего Востока и Восточной Азии», — пояснил Кнутов.

На сегодняшний день одним из крупнейших покупателей российских РСЗО является Дели. В частности, индийская армия эксплуатирует системы «Смерч». В последнее время Москва и Дели обсуждают планы создания совместного предприятия для производства реактивных боеприпасов.

«Стоит понимать, что наша страна столкнётся с серьёзной конкуренцией на зарубежном рынке. Скорее всего, не избежать соперничества со стороны союзной Белоруссии, Израиля и США. Однако «Торнадо-С» по ряду характеристик превосходит иностранные аналоги. К тому же традиционным преимуществом отечественного вооружения является приемлемая для заказчика цена и готовность России делиться технологиями производства», — подытожил Кнутов.

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