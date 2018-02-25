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Наследник "Адмирала Кузнецова": В российском флоте появится новый авианосец
25 февраля 2018, 20:09 • 302 • Политика
Госпрограмма вооружений на 2018-2025 годы предусматривает строительство нового авианосца для ВМФ России. Габариты судна будут примерно в два раза больше, чем у показавшего себя в Сирии "Адмирала Кузнецова".
В ближайшем будущем кораблестроительные верфи России приступят к строительству нового авианосца для отечественного Военно-морского флота. Разработку проекта взяли на себя специалисты Крыловского государственного научного центра.
Создание нового авианосца предусмотрено государственной программой вооружений на 2018-2025 годы. Проектные габариты будущего судна выглядят впечатляюще.
В длину новый авианесущий комплекс будет простираться на 330 метров, в ширину - на 40. На своем борту корабль будет способен перевозить по морским просторам до 90 единиц воздушной техники - самолетов и вертолетов. Уже известно, что полетная палуба судна будет в два раза больше, чем у "Адмирала Кузнецова" - единственного авианосца, стоящего на вооружении российского флота на данный момент.
Самолеты будут подыматься в воздух с нового авианосца, используя установленные на нем трамплин и разгонное устройство. Кроме того, новый авианосец будет оборудован всем необходимым для принятия воздушных судов дальнего радиолокационного дозора.
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