«Наследник». Кто и зачем раскапывает на Украине политические могилы • 157 • Украина

На Украине открывают старые «ящики Пандоры». Недавно подробно «копались» в записях майора Мельниченко, сделанных якобы в шкафу в кабинете президента Кучмы. Десять лет назад «дело Гонгадзе» и связанные с ним подробности об участии президента в похищении и убийстве развернули курс Украины на 180 градусов.



Похоже, что тогда впервые на Украине обкатали сценарий подготовки цветной революции, которые потом пошли косяком. А теперь еще одна забытая сенсация – дело о расстреле в аэропорту донецкого депутата и бизнесмена Евгения Щербаня, ставшее апогеем противостояния днепропетровского и донецкого олигархических кланов.



Евгения Щербаня убили 3 ноября 1996 года прямо в донецком аэропорту. Он возвращался из Москвы, куда летал на юбилей Иосифа Кобзона: есть совместные фотографии бизнесмена и почетного жителя города Донецка. Когда олигарх вышел из собственного самолета Як-40, по нему открыли стрельбу двое неизвестных, проникших в аэропорт под видом милиционеров. Один выстрелили Щербаню в затылок из ТТ, второй дал автоматную очередь по пострадавшим. В результате, кроме Щербаня погибла его жена, авиатехник и бортинженер. Сын был ранен.



Чтобы снять это кино режиссеры фильма нашли и уговорили (по некоторым данным – купили) одного из сыновей крупнейшего бизнесмена Украины в 90-х. Примечательно, что этой давней историей озаботился телеканал «Громадський» - рупор майдана, существующий на западные гранты. Именно соросята выступили инициаторами расследования о захвате империи Щербаня Ринатом Ахметовым и Сергеем Тарутой. А это означает одно: агенты внешнего влияния получили команду «фас» и начинают грызть самого богатого человека Украины.



Главным героем фильма с многозначительным названием «Наследник» стал сын покойного Щербаня, Евгений-младший. Более того, его называют и инициатором расследования дела об убийстве отца. Фильм содержит уникальные кадры и документы о том, как смерть Щербаня стала «стартовым пистолетом» для кланов, которые вознеслись, растащив его активы. Фильм снимался долго – почти семь лет, ведь расследование сын Щербаня начал еще в 2013-м. Видимо, уже тогда кто-то чувствовал опасность, исходящую от Рината Ахметова и попробовал сыграть на опережение. Но не успел – грянул майдан и Ахметов стал одним из его доноров, а потом, примкнув к победителям, установив прочные деловые связи с президентом Порошенко. Теперь же часть киноархива попала (или была сознательно передана) в другие руки. Более того, «Наследник» стал причиной ссоры двух братьев Щербаней: Руслана и Евгения. Руслан, после выхода анонса «разнес» фильм на клочки и заявил, что информацию для него журналисты «выудили» из его брата, страдающего наркозависимостью, используя «вещества для приманки». Также Руслан Щербань обвинил брата в том, что тот «торгует семейным архивом» и «придумывает историю». Да и сам фильм не вписывается в формат телеканала, это изначально грантовский проект с соответствующей тематикой.



«Сейчас у них не лучший финансовый период, судя по отсутствию рекламы. Гранты на рекламу теперь осваивают шустрые коллеги вроде «Радио Свобода». Вместе с тем, мы не спешим заявлять, что фильм - заказ. И не видим флайта по его разгону. Так что это может быть просто громкий старт нового формата «Громадське», - написал по этому поводу ТГ-канал «Клименко-тайм».



В целом, фильм наносит удар по Ринату Ахметову и Сергею Таруте. Бывшему губернатору Донецкой области он может создать не только имиджевые, но и политические и уголовные проблемы. Вся суть сценария сводится к одному: Тарута и Ахметов украли у наследников Щербаня активы. Ключевыми точками в этой истории являются корпорация ИСД и компания «Гефест». На кону очень большая ставка: наследники заявили претензию на миллиард долларов.



Евгений Евгеньевич Щербань - сын убитого бизнесмена. Долгое время жил и учился в США, но к моменту убийства вернулся в Украину. Он рассказал авторам фильма, что ведет собственное расследование с 2013 года - пытаясь выяснить, кто растащил бизнес-империю его отца. По его словам, Ринат Ахметов, который был партнером отца, и Сергей Тарута, который тогда был менеджером, присвоили бизнес Евгения Щербаня, забыв о наследниках. На момент убийства состояние депутата Щербаня оценивали примерно в 500 млн долларов, что для Украины того времени было огромной суммой. Компании Щербаня занимались производством и продажей металла, поставками газа, нефтепродуктов, строительством и финансовыми операциями. Он был пионером кооперативного движения, начал с открытия ночного клуба в Донецке, потом перешел на оптовую торговлю продуктами питания.



Позже создал собственную компанию «Центр», которая продолжила торговать продуктами, но в больших масштабах. За ней последовали банк «Капитал» и объединение с компанией «Атон». Ею владел Игорь Маркулов, бизнесмен и политик, у которого были неплохие отношения с тогдашним премьером Леонидом Кучмой. Дела компании пошли в гору, она сосредоточилась на сделках в металлургии, занималась продажами металла за границу. В 1994 году Щербань стал народным депутатом. В Верховной Раде организовал фракцию «Социально-рыночный выбор», куда вошли три десятка депутатов. Среди них, между прочим, покойный Михаил Чечетов и подруга Юлии Тимошенко, Александра Кужель. Старожилы парламентских кулуаров вспоминают Щербаня с теплотой – он был широкой души человеком, помогал многим журналистам: давал деньги на аренду квартир, спонсировал обучение. Очень уважал образованных людей и сам стремился повышать свой уровень.



Бизнесмен жил на широкую ногу и не скрывал этого. На свое пятидесятилетие он арендовал здание оперного театра в Донецке и пригласил звезд российской эстрады. В фильме использованы уникальные семейные архивы, фото, на которых Щербань и Ахметов вместе гуляют в одном из ночных заведений Донецка. Это был расцвет бизнес-империи Щербаня, которая насчитывала около 300 предприятий: шахты, металлургия, торговля.



В 1995 году после того, как Россия подняла цены на газ, а заправлять поставками газа для металлургических предприятий в Донецкой области собралась компания ЕЭСУ, которой руководила Юлия Тимошенко, Евгений Щербань и другие донецкие бизнесмены решили создать своего газового трейдера, чтоб не зависеть от днепропетровского клана. Так появился «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД). О становлении империи Щербаня в кадре рассказывают известные люди 90-х. Два бизнес-партнера Щербаня и его юридический советник, экономический директор ИСД, нардеп, заместитель генпрокурора, следователь ГПУ. Но важные вещи сказали единицы. В ряде диалогов они, по сути, статисты для заявлений Щербаня-младшего. Особенно хорошо это чувствовалось, когда они аккуратно высказывались по Ахметову, в то время как автор ждал сенсаций. Только Виктор Котельников, бывший гендиректор «Гефеста», сделал сенсационное заявление: он заявил о незаконности действий по смене собственника компании. При этом участник фильма просто не знал, что его слова записываются на пленку.



Таруту же в фильме называют клерком и «шнурком». Функционером, который не создавал бизнес, но прибрал его к рукам. Звучат обвинения по невыплаченным долгам и налоговым нарушениям. Щербань подчеркнуто называет Таруту - «Сережа».



Атака на Ахметова - во второй части фильма. Претензия к нему - не помог детям Щербаня защитить их наследие, а совсем наоборот, ограбил сирот. Вполне в духе Ахметова, взорвавшего своего партнера Ахата Брагина на стадионе, после чего к Ринату Леонидовичу перешла под контроль вся криминально-деловая империя авторитета, в том числе и футбольный клуб «Шахтер». Брагин стоял у истоков создания крупнейшей в Украине финансово-промышленной группы, ставшей после его смерти основной частью бизнес-конгломерата Рината Ахметова. К ней он присовокупил и «наследие» миллиардера Евгения Щербаня. Ницой в ужасе: «Что за хрень?! На блокпостах ВСУ стоят московиты»



В фильме приводятся материалы допроса Ахметова, в которых он утверждает, что не имел с Щербанем общих экономических интересов. Сын Щербаня доказывает обратное. Рассказывает, что после убийства отца к ним пришел Ахметов и заявил об их долге. Решением проблемы занимался Руслан. Он предлагал Ахметову в качестве компенсации банк. Но будущему олигарху нужны были оператор связи DCC (будущий Life:) ) и компания «Гефест» (ее заправки стали основой сети АЗС «Параллель»).



Сегодня Щербань-младший заявляет, что на самом деле долга не было, а была «тупая разводка». Потому что только одна корпорация «Гефест» многократно перекрывала все долги – ведь она была владельцем доли в «Индустриальном союзе Донбасса». По словам Евгения Евгеньевича, они с братом предъявили Ахметову претензии на $1 млрд. А «третейским судьей» стал Иосиф Кобзон, к которому обратились за помощью наследники убитого предпринимателя. Однако, певец признавал, что сумма очень серьезная, а еще серьезней человек, с которым надо вести переговоры. Увы, Кобзон умер и подтвердить эти данные уже некому. Также в фильме Щербань-младший намекает, что его брат за спиной договорился с Ахметовым. Если такие договоренности и были, то они состоялись еще в 2013-м. Явно, Ахметов пытался закрыть эту тему, зная, что под него ведут подкоп. Как знать, может именно эти «раскопки» и подтолкнули самого богатого человека Украины проспонсировать свержение Януковича через майдан – чтобы не дать разгореться скандалу, за которым бы последовала «экспроприация».



Сам же Руслан Щербань фильм «Наследник» не просто раскритиковал, а написал его организаторам открытое письмо - после того, как был обнародован трейлер фильма-расследования.



В нем он назвал расследование домыслами, изложенными его братом.



«Несколько дней назад я, как и многие украинцы (но, наверное, с гораздо большим удивлением), посмотрел трейлер вашего фильма «Наследник» - о жизни и смерти моего отца Евгения Щербаня. Вернее, о домыслах о жизни и смерти самого близкого мне человека, изложенных моим братом. Главным и единственным «источником» в вашем фильме, который вы, по непонятным мне причинам, называете «расследованием»», - написал Руслан Щербань.



Он отметил, что 3 ноября 1996 года на его глазах застрелили отца и мачеху (ему тогда было 19 лет). Брат же в день убийства находился в реабилитационном центре в Одессе, поскольку избавлялся от наркозависимости.



Сам фильм заканчивается желанием Щербаня-младшего о встрече с Ахметовым, «задать вопросы и посмотреть в глаза». В титрах сказано, что Ахметов не встретился с ним и не ответил на письмо. «Громадське» направило письмо СКМ и получило ответ в духе «все имущество получено законно и добросовестно, претензий от сыновей Щербаня нет, комментировать нечего».



Впрочем, комментировать есть что. Ведь заказчик убийства, которое, без сомнений, повлияло на все будущее Украины и ее развитие после 1996, так и не найден. При этом не исключено, что Ахметов только воспользовался финансовыми плодами ликвидации Щербаня.



К слову, среди возможных заказчиков называли и Леонида Кучму, и Юлию Тимошенко, и Виктора Януковича. Прокуратура обвиняла в организации убийства Юлию Тимошенко и Павла Лазаренко, который тогда был премьер-министром. Мотив – борьба за доступ к газовому рынку Донбасса. В 2011 году заместитель генпрокурора Украины Ринат Кузьмин заявил, что есть свидетель в США, который заявил, что убийство Щербаня заказал Лазаренко, а оплатила Тимошенко. Позже генпрокурор Виктор Пшонка сказал, что за убийство Щербаня Лазаренко заплатил $500 тысяч, а Тимошенко $2,3 млн. По словам Пшонки, Евгений Щербань мешал тогдашнему премьеру Павлу Лазаренко и Юлии Тимошенко перекроить газовый рынок Украины в интересах корпорации ЕЭСУ. В январе 2013 года Юлии Тимошенко, отбывающей тогда тюремное заключение по делу о газовых соглашениях с Россией, официально предъявили обвинение в организации убийства Щербаня. Сама Тимошенко назвала обвинения откровенной ложью и политическими преследованиями.



Сейчас лидер «Батькивщины» не любит вспоминать о делах минувших лет, более того, она тесно общается со вчерашним конкурентом днепропетровского клана: по инсайдерским данным Ахметов выкупил у Тимошенко партию «Батькивщина», сделав Юлию Владимировну официальной долларовой миллионершей. В общем, Щербань в могиле, Лазаренко - в американской тюрьме, а люди, вышедшие из их тени сегодня управляют Украиной.

На Украине открывают старые «ящики Пандоры». Недавно подробно «копались» в записях майора Мельниченко, сделанных якобы в шкафу в кабинете президента Кучмы. Десять лет назад «дело Гонгадзе» и связанные с ним подробности об участии президента в похищении и убийстве развернули курс Украины на 180 градусов.Похоже, что тогда впервые на Украине обкатали сценарий подготовки цветной революции, которые потом пошли косяком. А теперь еще одна забытая сенсация – дело о расстреле в аэропорту донецкого депутата и бизнесмена Евгения Щербаня, ставшее апогеем противостояния днепропетровского и донецкого олигархических кланов.Евгения Щербаня убили 3 ноября 1996 года прямо в донецком аэропорту. Он возвращался из Москвы, куда летал на юбилей Иосифа Кобзона: есть совместные фотографии бизнесмена и почетного жителя города Донецка. Когда олигарх вышел из собственного самолета Як-40, по нему открыли стрельбу двое неизвестных, проникших в аэропорт под видом милиционеров. Один выстрелили Щербаню в затылок из ТТ, второй дал автоматную очередь по пострадавшим. В результате, кроме Щербаня погибла его жена, авиатехник и бортинженер. Сын был ранен.Чтобы снять это кино режиссеры фильма нашли и уговорили (по некоторым данным – купили) одного из сыновей крупнейшего бизнесмена Украины в 90-х. Примечательно, что этой давней историей озаботился телеканал «Громадський» - рупор майдана, существующий на западные гранты. Именно соросята выступили инициаторами расследования о захвате империи Щербаня Ринатом Ахметовым и Сергеем Тарутой. А это означает одно: агенты внешнего влияния получили команду «фас» и начинают грызть самого богатого человека Украины.Главным героем фильма с многозначительным названием «Наследник» стал сын покойного Щербаня, Евгений-младший. Более того, его называют и инициатором расследования дела об убийстве отца. Фильм содержит уникальные кадры и документы о том, как смерть Щербаня стала «стартовым пистолетом» для кланов, которые вознеслись, растащив его активы. Фильм снимался долго – почти семь лет, ведь расследование сын Щербаня начал еще в 2013-м. Видимо, уже тогда кто-то чувствовал опасность, исходящую от Рината Ахметова и попробовал сыграть на опережение. Но не успел – грянул майдан и Ахметов стал одним из его доноров, а потом, примкнув к победителям, установив прочные деловые связи с президентом Порошенко. Теперь же часть киноархива попала (или была сознательно передана) в другие руки. Более того, «Наследник» стал причиной ссоры двух братьев Щербаней: Руслана и Евгения. Руслан, после выхода анонса «разнес» фильм на клочки и заявил, что информацию для него журналисты «выудили» из его брата, страдающего наркозависимостью, используя «вещества для приманки». Также Руслан Щербань обвинил брата в том, что тот «торгует семейным архивом» и «придумывает историю». Да и сам фильм не вписывается в формат телеканала, это изначально грантовский проект с соответствующей тематикой.«Сейчас у них не лучший финансовый период, судя по отсутствию рекламы. Гранты на рекламу теперь осваивают шустрые коллеги вроде «Радио Свобода». Вместе с тем, мы не спешим заявлять, что фильм - заказ. И не видим флайта по его разгону. Так что это может быть просто громкий старт нового формата «Громадське», - написал по этому поводу ТГ-канал «Клименко-тайм».В целом, фильм наносит удар по Ринату Ахметову и Сергею Таруте. Бывшему губернатору Донецкой области он может создать не только имиджевые, но и политические и уголовные проблемы. Вся суть сценария сводится к одному: Тарута и Ахметов украли у наследников Щербаня активы. Ключевыми точками в этой истории являются корпорация ИСД и компания «Гефест». На кону очень большая ставка: наследники заявили претензию на миллиард долларов.Евгений Евгеньевич Щербань - сын убитого бизнесмена. Долгое время жил и учился в США, но к моменту убийства вернулся в Украину. Он рассказал авторам фильма, что ведет собственное расследование с 2013 года - пытаясь выяснить, кто растащил бизнес-империю его отца. По его словам, Ринат Ахметов, который был партнером отца, и Сергей Тарута, который тогда был менеджером, присвоили бизнес Евгения Щербаня, забыв о наследниках. На момент убийства состояние депутата Щербаня оценивали примерно в 500 млн долларов, что для Украины того времени было огромной суммой. Компании Щербаня занимались производством и продажей металла, поставками газа, нефтепродуктов, строительством и финансовыми операциями. Он был пионером кооперативного движения, начал с открытия ночного клуба в Донецке, потом перешел на оптовую торговлю продуктами питания.Позже создал собственную компанию «Центр», которая продолжила торговать продуктами, но в больших масштабах. За ней последовали банк «Капитал» и объединение с компанией «Атон». Ею владел Игорь Маркулов, бизнесмен и политик, у которого были неплохие отношения с тогдашним премьером Леонидом Кучмой. Дела компании пошли в гору, она сосредоточилась на сделках в металлургии, занималась продажами металла за границу. В 1994 году Щербань стал народным депутатом. В Верховной Раде организовал фракцию «Социально-рыночный выбор», куда вошли три десятка депутатов. Среди них, между прочим, покойный Михаил Чечетов и подруга Юлии Тимошенко, Александра Кужель. Старожилы парламентских кулуаров вспоминают Щербаня с теплотой – он был широкой души человеком, помогал многим журналистам: давал деньги на аренду квартир, спонсировал обучение. Очень уважал образованных людей и сам стремился повышать свой уровень.Бизнесмен жил на широкую ногу и не скрывал этого. На свое пятидесятилетие он арендовал здание оперного театра в Донецке и пригласил звезд российской эстрады. В фильме использованы уникальные семейные архивы, фото, на которых Щербань и Ахметов вместе гуляют в одном из ночных заведений Донецка. Это был расцвет бизнес-империи Щербаня, которая насчитывала около 300 предприятий: шахты, металлургия, торговля.В 1995 году после того, как Россия подняла цены на газ, а заправлять поставками газа для металлургических предприятий в Донецкой области собралась компания ЕЭСУ, которой руководила Юлия Тимошенко, Евгений Щербань и другие донецкие бизнесмены решили создать своего газового трейдера, чтоб не зависеть от днепропетровского клана. Так появился «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД). О становлении империи Щербаня в кадре рассказывают известные люди 90-х. Два бизнес-партнера Щербаня и его юридический советник, экономический директор ИСД, нардеп, заместитель генпрокурора, следователь ГПУ. Но важные вещи сказали единицы. В ряде диалогов они, по сути, статисты для заявлений Щербаня-младшего. Особенно хорошо это чувствовалось, когда они аккуратно высказывались по Ахметову, в то время как автор ждал сенсаций. Только Виктор Котельников, бывший гендиректор «Гефеста», сделал сенсационное заявление: он заявил о незаконности действий по смене собственника компании. При этом участник фильма просто не знал, что его слова записываются на пленку.Таруту же в фильме называют клерком и «шнурком». Функционером, который не создавал бизнес, но прибрал его к рукам. Звучат обвинения по невыплаченным долгам и налоговым нарушениям. Щербань подчеркнуто называет Таруту - «Сережа».Атака на Ахметова - во второй части фильма. Претензия к нему - не помог детям Щербаня защитить их наследие, а совсем наоборот, ограбил сирот. Вполне в духе Ахметова, взорвавшего своего партнера Ахата Брагина на стадионе, после чего к Ринату Леонидовичу перешла под контроль вся криминально-деловая империя авторитета, в том числе и футбольный клуб «Шахтер». Брагин стоял у истоков создания крупнейшей в Украине финансово-промышленной группы, ставшей после его смерти основной частью бизнес-конгломерата Рината Ахметова. К ней он присовокупил и «наследие» миллиардера Евгения Щербаня.В фильме приводятся материалы допроса Ахметова, в которых он утверждает, что не имел с Щербанем общих экономических интересов. Сын Щербаня доказывает обратное. Рассказывает, что после убийства отца к ним пришел Ахметов и заявил об их долге. Решением проблемы занимался Руслан. Он предлагал Ахметову в качестве компенсации банк. Но будущему олигарху нужны были оператор связи DCC (будущий Life:) ) и компания «Гефест» (ее заправки стали основой сети АЗС «Параллель»).Сегодня Щербань-младший заявляет, что на самом деле долга не было, а была «тупая разводка». Потому что только одна корпорация «Гефест» многократно перекрывала все долги – ведь она была владельцем доли в «Индустриальном союзе Донбасса». По словам Евгения Евгеньевича, они с братом предъявили Ахметову претензии на $1 млрд. А «третейским судьей» стал Иосиф Кобзон, к которому обратились за помощью наследники убитого предпринимателя. Однако, певец признавал, что сумма очень серьезная, а еще серьезней человек, с которым надо вести переговоры. Увы, Кобзон умер и подтвердить эти данные уже некому. Также в фильме Щербань-младший намекает, что его брат за спиной договорился с Ахметовым. Если такие договоренности и были, то они состоялись еще в 2013-м. Явно, Ахметов пытался закрыть эту тему, зная, что под него ведут подкоп. Как знать, может именно эти «раскопки» и подтолкнули самого богатого человека Украины проспонсировать свержение Януковича через майдан – чтобы не дать разгореться скандалу, за которым бы последовала «экспроприация».Сам же Руслан Щербань фильм «Наследник» не просто раскритиковал, а написал его организаторам открытое письмо - после того, как был обнародован трейлер фильма-расследования.В нем он назвал расследование домыслами, изложенными его братом.«Несколько дней назад я, как и многие украинцы (но, наверное, с гораздо большим удивлением), посмотрел трейлер вашего фильма «Наследник» - о жизни и смерти моего отца Евгения Щербаня. Вернее, о домыслах о жизни и смерти самого близкого мне человека, изложенных моим братом. Главным и единственным «источником» в вашем фильме, который вы, по непонятным мне причинам, называете «расследованием»», - написал Руслан Щербань.Он отметил, что 3 ноября 1996 года на его глазах застрелили отца и мачеху (ему тогда было 19 лет). Брат же в день убийства находился в реабилитационном центре в Одессе, поскольку избавлялся от наркозависимости.Сам фильм заканчивается желанием Щербаня-младшего о встрече с Ахметовым, «задать вопросы и посмотреть в глаза». В титрах сказано, что Ахметов не встретился с ним и не ответил на письмо. «Громадське» направило письмо СКМ и получило ответ в духе «все имущество получено законно и добросовестно, претензий от сыновей Щербаня нет, комментировать нечего».Впрочем, комментировать есть что. Ведь заказчик убийства, которое, без сомнений, повлияло на все будущее Украины и ее развитие после 1996, так и не найден. При этом не исключено, что Ахметов только воспользовался финансовыми плодами ликвидации Щербаня.К слову, среди возможных заказчиков называли и Леонида Кучму, и Юлию Тимошенко, и Виктора Януковича. Прокуратура обвиняла в организации убийства Юлию Тимошенко и Павла Лазаренко, который тогда был премьер-министром. Мотив – борьба за доступ к газовому рынку Донбасса. В 2011 году заместитель генпрокурора Украины Ринат Кузьмин заявил, что есть свидетель в США, который заявил, что убийство Щербаня заказал Лазаренко, а оплатила Тимошенко. Позже генпрокурор Виктор Пшонка сказал, что за убийство Щербаня Лазаренко заплатил $500 тысяч, а Тимошенко $2,3 млн. По словам Пшонки, Евгений Щербань мешал тогдашнему премьеру Павлу Лазаренко и Юлии Тимошенко перекроить газовый рынок Украины в интересах корпорации ЕЭСУ. В январе 2013 года Юлии Тимошенко, отбывающей тогда тюремное заключение по делу о газовых соглашениях с Россией, официально предъявили обвинение в организации убийства Щербаня. Сама Тимошенко назвала обвинения откровенной ложью и политическими преследованиями.Сейчас лидер «Батькивщины» не любит вспоминать о делах минувших лет, более того, она тесно общается со вчерашним конкурентом днепропетровского клана: по инсайдерским данным Ахметов выкупил у Тимошенко партию «Батькивщина», сделав Юлию Владимировну официальной долларовой миллионершей. В общем, Щербань в могиле, Лазаренко - в американской тюрьме, а люди, вышедшие из их тени сегодня управляют Украиной. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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