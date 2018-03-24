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Наследник «Касатки»: какими характеристиками будет обладать новый военный вертолёт России

24 марта 2018, 02:24  •  64 • В России
В ближайшие годы в РФ появится новый военный вертолёт. Над проектом активно работает холдинг «Вертолёты России». За основу конструкторы взяли многоцелевую гражданскую машину Ка-62. Новинка отличается более надёжной конструкцией и способностью эффективно справляться с широким спектром задач в сложных природно-климатических условиях. По мнению экспертов, военный вариант Ка-62 будет выполнять на поле боя функции корректировщика огня и транспортной машины. Какими возможностями обладает новый российский вертолёт — выяснял RT.
 
Многоцелевой вертолёт Ка-62 © Пресс-служба Вертолеты России / РИА Новости
 

Глава холдинга «Вертолёты России» Александр Богинский заявил о завершении работ по формированию облика военного вертолёта на базе многоцелевой машины Ка-62. По его словам, в настоящее время специалисты и представители Минобороны обсуждают функционал будущей машины.

«У нас облик военного вертолёта Ка-62 есть. Но мы ещё не приступали к испытаниям. Первая задача — просто получить сертификат на гражданский вертолёт. Мы… обсуждаем с Минобороны в первом приближении их потребности, те миссии (вертолёта), которые необходимы», — сказал журналистам Богинский.

Топ-менеджер отметил, что военное ведомство проявляет большой интерес к Ка-62, рассчитывая в ближайшие годы получить 150 таких вертолётов.

  • Многоцелевой вертолёт Ка-62
  • © Vitaly Kuzmin

«Современный высокотехнологичный вертолёт»

 

Ка-62 — это глубокая модернизация советского проекта среднего военно-транспортного вертолёта Ка-60 «Касатка». Разработка машины стартовала на ОКБ Камова в 1983 году с целью замены Ми-4. Эксплуатация вертолёта ОКБ Миля обходилась слишком дорого из-за избыточной грузоподъёмности (4 тонны). Советской армии требовался вертолёт для перевозки грузов массой порядка 2 тонн.

По причине финансовых трудностей первый полёт Ка-60 состоялся только 10 декабря 1998 года. Незадолго до распада СССР специалисты Камова приступили к созданию гражданской версии «Касатки», получившей обозначение Ка-62. Полноразмерный макет машины был продемонстрирован на авиационном салоне в Жуковском в 1995 году (МАКС-1995).

Но Ка-62 требовал серьёзных доработок. Как сообщают специализированные издания, одна из причин затянувшегося процесса разработки вертолёта заключалась не только в финансовых проблемах, но и в неудачных попытках улучшить характеристики малоразмерного турбовального двигателя Saturn RD-600V конструкторского бюро «Рыбинские моторы» (сейчас «ОДК-Сатурн»).

В итоге специалисты сделали выбор в пользу французской турбовальной силовой установки Ardiden 3G компании Safran Helicopter Engines мощностью 1,7 тыс. лошадиных сил. Кроме того, на машине были установлены несколько агрегатов австрийской Zoerkler Gears GmbH & Co. Речь идёт о редукторах и трансмиссиях несущего и хвостового винтов.

Отечественная компания ЗАО «Транзас — Авиация» предоставила для Ка-62 комплекс базового оборудования, АО «Авиаагрегат» — шасси, АО «НПП «Звезда»» и ООО «Аэро Стайл» — кресла, поглощающие энергию удара.

Обновлённый Ка-62 впервые поднялся в воздух 28 апреля 2016 года с аэродрома завода «Прогресс» им. Сазыкина (Арсеньев, Приморский край). Первый полноценный полёт состоялся 25 мая 2017 года. Сертификация машины должна быть закончена в 2019 году, а серийное производство развернётся в 2020-м.

«Мы продолжаем работы по подготовке вертолёта Ка-62 к серийному производству. В течение 2018—2019 годов пройдут серии наземных и лётных сертификационных испытаний, после которых мы сможем предложить машину заказчикам. Это современный высокотехнологичный вертолёт, и я уверен, что он будет востребован на рынке», — сказал Богинский в сентябре 2017 года.

  • Кабина многоцелевого вертолёта Ка-62
  • © Vitaly Kuzmin
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Ка-62 предназначен для выполнения широчайшего спектра задач: перевозки пассажиров, транспортировки грузов до 2—2,5 тонн, поисково-спасательных операций, патрулирования и экологического мониторинга. Особенность машины состоит в том, что её наиболее уязвимая часть (рулевой винт) спрятана в хвостовой конструкции (лопасти заключены в кольцеобразный обтекатель).

Максимальная скорость Ка-62 составляет 310 км/ч, cкороподъёмность — 14 м/с, практический потолок — 6,1 км, максимальная дальность полёта — 720—1135 км, максимальная взлётная масса с грузом на внешней подвеске — 6,8 тонн, продолжительность полёта — 4 часа. Машиной может управлять один человек.

«Очень востребован»

 

В беседе с RT лётчик-испытатель, заслуженный пилот РФ Вадим Базькин отметил, что конструкция Ка-62 является очень удачным решением. Специалисты АО «Камов» сделали машину более безопасной путём уменьшения диаметра несущего винта и специального пространства для хвостовых лопастей.

«Дополнительным достоинством Ка-62 является достаточно широкое использование композитов. В гражданской сфере такой вертолёт очень востребован. Я думаю, что ежегодно можно продавать до 100 машин. Но главное в вертолёте — это всё же авионика. Вот если она достойного качества, то для Ка-62 открыты двери и на внешнем рынке», — пояснил Базькин.

По словам эксперта, на театре военных действий Ка-62 сможет выполнять функции корректировщика огня и транспортной машины (перевозка военнослужащих, раненых, медиков и негабаритных грузов). Однако Базькин убеждён, что для нужд Минобороны вертолёт придётся дорабатывать с целью исключить зависимость от импортных комплектующих.

  • Средний многоцелевой вертолёт Ка-62 в цехе окончательной сборки
  • © Виталий Аньков / РИА Новости
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«Очевидно, что Минобороны не согласится на иностранные агрегаты. Это полностью оправданный подход. Поэтому сейчас, видимо, идёт доработка Ка-62. Можно предположить, что военная версия будет отличаться креплениями под российский двигатель и другими техническими решениями, позволяющими использовать только российские комплектующие», — сообщил Базькин.

Собеседник RT рассказал, что использование западных силовых установок стало следствием существовавшей ранее кооперации производства. После 2014 года ситуация заметно осложнилась — США и Европа блокируют поставки любой продукции, которая может использоваться РФ в военных целях.

«На создание нового двигателя уходит порядка 5—7 лет. Но я думаю, что в случае крайней необходимости мы получим двигатель быстрее. К тому же требования к «армейскому» двигателю не такие строгие. Допустимо пренебречь экономичностью и большим эксплуатационным ресурсом», — пояснил Базькин. 

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