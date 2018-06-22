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Наследил на наследии
22 июня 2018, 19:24 • 168 • Карикатуры
Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе заявил, что обрадовался распаду СССР и ненавидел советский герб. После этого актера подвергли критике, и ему пришлось пояснить свои слова.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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