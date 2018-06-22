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Наследил на наследии

22 июня 2018, 19:24  •  168 • Карикатуры

Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе заявил, что обрадовался распаду СССР и ненавидел советский герб. После этого актера подвергли критике, и ему пришлось пояснить свои слова.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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