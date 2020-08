Наследие Обамы: как проходит модернизация ядерных сил США • 44 • В мире Президент США заявил, что его администрация провела модернизацию американских ядерных сил. Дональд Трамп отметил, что ядерный потенциал Соединённых Штатов достиг «фантастического уровня». Однако аналитики напоминают, что программа по обновлению американского ядерного потенциала была запущена ещё при Обаме и на данный момент далека от своего завершения. По мнению экспертов, слова Трампа больше похожи на предвыборную риторику и не отражают реального состояния ядерных сил, которыми располагает Вашингтон. Тестовый пуск ракеты Minuteman III с базы в Калифорнии © Lee Corkran/Sygma via Getty Images США провели дорогостоящую модернизацию оборонного комплекса, в том числе ядерных сил. Об этом заявил Дональд Трамп в ходе брифинга для журналистов. «Мы модернизировали свой ядерный потенциал: ему требовалась подпитка и новые силы, и мы значительно его усовершенствовали, я бы сказал, до фантастического уровня. Надеемся (и вы молитесь об этом Богу), что нам никогда не придётся к ним прибегнуть. Сейчас мы сильны как никогда», — сказал президент США. Он также подчеркнул, что Вашингтон вместо региональных войн намерен сосредоточиться на более глобальных вопросах. «Мы создаём вооружённые силы, подобных которым мир не видел. Мы потратили на это $2,5 трлн. Надеюсь, что нам не придётся этими силами пользоваться, но мы хотим сконцентрироваться на более глобальных делах, которые перед нами стоят. Достаточно обратиться к тому, чем занимаются Китай и Россия, а также некоторые другие страны. Мы просто хотим быть готовыми на случай возникновения катастрофических обстоятельств», — сказал Трамп. Тотальное обновление Напомним, сейчас в США реализуется масштабная программа по модернизации трёх компонентов стратегических ядерных сил. В её рамках Пентагон планирует заменить на новые образцы межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III, которые стоят на вооружении с 1970 года. Minuteman III — это единственные МБР шахтного базирования, которыми располагают Соединённые Штаты. Ракета, призванная их заменить, пока находится на стадии проектирования, и дата начала её поставок в войска неизвестна. Авиационную компоненту ядерной триады планируется укрепить за счёт создания тяжёлого стратегического бомбардировщика нового поколения. Перспективный самолёт получил название B-21 Raider. Контракт на его разработку Министерство обороны США заключило с корпорацией Northrop Grumman, которая известна, в частности, созданием малозаметного бомбардировщика B-2 Spirit. Сумма сделки оценивается в $21,4 млрд. Концепт перспективного бомбардировщика B-21 Raider

© U.S. Air Force Graphic Предполагается, что в перспективе B-21 Raider может заменить стоящие сейчас на вооружении ВС США стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и Rockwell B-1 Lancer. Кроме того, США намерены в начале 2030-х вывести из эксплуатации атомные субмарины класса Ohio, вооружившись вместо них подводными лодками класса Columbia. Напомним, Ohio были приняты на вооружение в 1981 году. На сегодняшний день США обладают 14 такими судами. ПО разным данным, в общей сложности Вашингтон планирует построить 10—12 субмарин нового поколения, которые, предположительно, будут нести по 16 баллистических ракет каждая. Строительство первой подлодки класса Columbia начнётся в 2021 году, а принятие её на вооружение намечено на 2031-й. Параллельно с её созданием США ведут работы и по модернизации баллистических ракет Trident, которые запускаются с подлодок Ohio и, как ожидается, будут устанавливаться и на субмаринах нового поколения. Соединённые Штаты также выделили $900 млн на разработку крылатой ракеты большой дальности (Long Range Stand Off Weapon, LRSO), которая сможет нести ядерный боезаряд. Всего Пентагон намерен закупить тысячу таких ракет. Общая стоимость программы оценивается в $10 млрд. LRSO, которые могут быть приняты на вооружение в конце 2020-х годов, будут размещаться на стратегических бомбардировщиках B-52, B-2 и B-1, а также на B-21 Raider. Бомбардировщик B-52

© REUTERS/Bobbi Zapka/USAF Кроме того, Вашингтон ведёт работы по поддержанию в рабочем состоянии ядерных боеголовок и бомб, модернизации систем раннего оповещения, коммуникаций и предприятий, занимающихся производством ядерного оружия. Стоит отметить, что все эти разработки были инициированы ещё при Бараке Обаме. Пришедший ему на смену Трамп дал новый импульс американской программе по обновлению ядерного оружия, назвав укрепление ядерного щита США одной из своих ключевых задач. В 2018 году Пентагон опубликовал «Обзор ядерной политики» — доктрину, определяющую долгосрочную стратегию США в области ядерных вооружений. Документ предусматривает увеличение расходов на ядерный арсенал более чем в два раза в ближайшие десять с лишним лет. В частности, согласно доктрине, Пентагон намерен разработать ядерную боеголовку малой мощности для баллистических ракет на подводных лодках Trident. В МИД России эти планы назвали опасными. По словам официального представителя российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой, подобными действиями Вашингтон фактически стирает грань «между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием», что «неизбежно ведёт к понижению ядерного порога и росту угрозы ядерного конфликта». Дипломат подчеркнула, что любая атака с применением американской баллистической ракеты, вне зависимости от её оснащения, будет воспринята как нападение с применением ядерного оружия. Кроме того, «Обзор ядерной политики» рекомендует разработать ядерные крылатые ракеты морского базирования. Принцип «разумной достаточности» По словам экспертов, говорить о том, что модернизация ядерных сил США близится к финальной стадии, как минимум преждевременно. Так, член Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT отметил, что заявление Трампа больше похоже на «предвыборную риторику». «Нет оснований полагать, что США завершили модернизацию ядерных сил, в том числе ядерной триады, они далеки от этого. Во многом Трамп лукавит, говоря о том, что в США всё здорово, но это связано с избирательной кампанией, которая разворачивается сейчас в США. Таким образом он просто пытается набрать очки», — считает Судаков. Аналогичной точки зрения придерживается и член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. «Трамп рассчитывает получить голоса избирателей на предстоящих выборах, поэтому сейчас заявляет о модернизации ядерного оружия. Эта предвыборная кампания для него довольно тяжёлая, поэтому для борьбы за свой ядерный электорат и тех, кто ещё не определился с выбором, он создаёт подобные информационные поводы», — сказал аналитик в интервью RT. Субмарина класса Ohio USS Florida (SSGN 728)

© U.S. Navy Трампа посчитали плохим защитником США от России При этом Трамп отчасти присваивает себе заслуги Барака Обамы, потому что именно при нём были запущены многие проекты по модернизации ядерных сил, констатирует Судаков. «Обама сделал достаточно много, чтобы запустить процесс модернизации ядерных сил. Трамп лишь «оседлал эту волну». Единственное, что он привнёс нового, — вышел из международных договоров, таких как ДРСМД, что позволило США открыто вести разработку ракет средней и меньшей дальности, которые также могут нести ядерный заряд», — говорит политолог. Как отмечают аналитики, модернизационная программа США неспособна изменить стратегический баланс сил в мире, потому что Россия последовательно развивает собственный ядерный щит. Так, в июне 2020 года ВМФ РФ получил четвёртый по счёту новейший подводный ракетоносец проекта 955 «Князь Владимир», а в июле того же года был спущен на воду пятый корабль данного класса — «Князь Олег». Эти субмарины оснащаются 16 МБР «Булава». Кроме того, в конце прошлого года заступил на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», а в 2021-м планируется начать серийный выпуск межконтинентальных баллистических ракет РС-28 «Сармат», которые способны преодолевать любые системы ПРО и не имеют аналогов в мире. Всё этого, полагают эксперты, позволяет утверждать, что безопасность России надёжно обеспечена. «Россия ищет способы и формы, которые обеспечили бы надёжную защиту от возникающих новых угроз, в том числе военных. Москва предпринимает ответные асимметричные действия, а не зеркальные, требующие больших средств. Пока что это у неё получается весьма успешно. РФ сегодня располагает высокотехнологичным вооружением, которого больше ни у кого нет. Речь идёт не только о ядерном оружии, но и о системах ПВО, гиперзвуковых ракетах», — сказал Кошкин. При этом аналитики полагают, что Вашингтону вряд ли удастся втянуть Москву в новую гонку вооружений. По их словам, все меры, предпринимаемые РФ для модернизации своей ядерной триады, исходят из принципа «разумной достаточности». «Россия показала новый вектор развития военных сил в 2018 году, когда продемонстрировала инновационные типы вооружения, такие как «Авангард». При этом российский военный бюджет не претерпел серьёзных изменений с 2018 года. США полагают, что разные страны можно втянуть по одному и тому же сценарию в гонку вооружений, но с Россией это не получится, поскольку она слишком хорошо усвоила опыт развала СССР», — заключил Судаков. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

