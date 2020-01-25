Наслаждайся гидом: самозанятым хотят разрешить работать экскурсоводами

Сенаторы хотят разрешить самозанятым работать экскурсоводами, гидами-переводчиками и инструкторами-проводниками. Также в СФ предлагают создать единую базу данных квалифицированных туристических работников (документ имеется в распоряжении «Известий»). Это, по мнению политиков, улучшит условия отдыха в стране и поможет пресечь работу мошенников. Соответствующие инициативы до 26 января внесут в рассматриваемый в ГД законопроект о совершенствовании правового регулирования деятельности экскурсоводов.

Этот документ правительство внесло на рассмотрение в Госдуму в декабре. Согласно ему, специалисты будут обязаны проходить раз в пять лет обязательную аттестацию. Однако работать в данной сфере могут только индивидуальные предприниматели и организации.

На заседании экспертного совета в Совфеде сенаторы сошлись во мнении, что самозанятым тоже нужно разрешить работать в туристической сфере. Соответствующее предложение поступит в Госдуму до 26 января. Об этом «Известиям» сообщил заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин.

— Это позволит россиянам официально оказывать услуги без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, — отметил сенатор.

Сначала эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых граждан — «Налог на профессиональный доход» — был введен в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. С 2020 года он стал доступен еще в 19 субъектах.

Кроме того, рассматриваемый в ГД законопроект предполагает создание региональных реестров с информацией об аттестованных специалистах. Сенаторы же хотят вместо этого разработать единую федеральную базу для облегчения поиска данных.

— Один интернет-ресурс сделает рынок услуг более контролируемым, безопасным и прозрачным, что позитивно скажется на туротрасли в целом, — заявил Игорь Фомин.

В ответ на запрос «Известий» ФНС напомнила, что сейчас установлена единая ставка налога. Она составляет 4% или 6% в отношении доходов, полученных от физических или юридических лиц, вне зависимости от вида деятельности самозанятого.

В целом законопроект направлен на улучшение условий отдыха туристов и облегчения трудоустройства граждан в сфере услуг. Об этом «Известиям» заявил председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский.

— Самозанятость — это уже определенная законодательством категория взаимоотношений между гражданином и государством. Налоги для таких работников ничем отличаться не будут, — отметил сенатор.

Накануне замминистра экономического развития Сергей Галкин подчеркнул, что в последнее время увеличивается интерес к экстремальными видам туризма, поэтому подтверждение квалификации инструкторов и проводников — это принципиальные вопросы для жизни и здоровья людей. Законопроект, по его мнению, станет базисом для построения норм в экскурсионной деятельности.

В прошлом году, по данным Федерального агентства по туризму, Россию посетило около 30 млн иностранных туристов. В последнее время главным образом растет число гостей из Германии, Франции, азиатских стран — в среднем от 11% до 14%, отметила глава организации Елена Лысенкова.