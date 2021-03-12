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«Насквозь дутое» расследование о «вагнеровцах» закончится полным пшиком – Арестович

12 марта 2021, 22:10  •  63 • Украина

В истории с провалом операции по похищению из Белоруссии так называемых российских наемников, которую планировали украинские спецслужбы, ключевую роль сыграл глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший посол Украины в Белоруссии, экс-представитель президента в Верховной раде Роман Бессмертный.

По словам Бессмертного, информацию о готовящейся операции Ермак передал Макею.

«Для меня очевидно, что «слив» информации произошел из Киева. Я даже по информации, которая на тот момент была, по пониманию, что такое Белоруссия, могу указать, в какие пункты это делалось, через кого канал этот работал и кто из присутствующих на совещании родил эту идею, кто обеспечил технологически это направление и кто решение принял.

Мы должны понимать, что это за государство Белоруссия – это государство, которое находится в руках у одного человека и никто, кроме него принять такое решение не может. Но около него есть только одно лицо, которое имеет постоянную прямую связь с контрагентами в Киеве. И все это прекрасно понимали, что через это лицо постоянно осуществляется связь. Министр иностранных дел нынешний – Макей Владимир Владимирович.

Во-первых, он имеет большой опыт работы в Украине, потому что он сам работал в Одесской области, был заместителем руководителя регионального отделения КГБ. Это человек, который подготовлен к такой работе и через него постоянно осуществлялся канал связи. Очевидно, что его визави мог быть только один человек – это руководитель Офиса президента. Потому что это соответствующий уровень», – заявил Бессмертный.

Напомним, британское информационное сообщество Bellingcat готовится обнародовать расследование «дела вагнеровцев», которое якобы может ударить по украинской власти и, в частности, по главе Офиса президента Андрею Ермаку. В окружении Ермака заранее высмеяли итоги этого расследования, подчеркнув, что оно никак не скажется ни на судьбе Украины, ни на карьере Ермака.


Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил советник Ермака, пропагандист Алексей Арестович.

«Никак (не скажется). Само сдохнет и все. Давайте выйдем с вами на улицу и спросим десять человек, знают ли они слово «Вагнер» вообще и что это значит. В любом варианте – в варианте австрийского композитора или в варианте какого-то скандала. Этот скандал абсолютно дутый, как жабу взяли и надули сзади.

Мне очень жаль людей, которые принимают в этом участие. Гордон, Бутусов, ЕС мне не жаль, а вот журналистов жаль. Потому что, когда выяснится, что и как это было, а оно выяснится, то это будет главной поворотной точкой в их биографии…

Никак. Ничего не будет, поверьте мне. Вот вообще ничего не будет. Выйдет этот фильм, я уже подготовил пост, и пост этот будет выглядеть так: «Ну, посмотрели вы все, и что?». Не будет никаких последствий – ни кадровых, ни персональных не будет. Ничего не будет, потому что это дутое насквозь дело», -рассуждает назначенец Зеленского.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон предвещал «исторические изменения», которые ждут Украину 15-го марта. Именно на эту дату, по сообщениям СМИ, готовится публикация расследования Bellingcat.

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