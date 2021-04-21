Наскрести армию за сутки: Зеленский добрался до резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. Таким образом украинский главнокомандующий собирается за сутки наскрести армию.

Очередной закон, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, можно расценить, как подготовку Киева к полномасштабной войне. На такую очевидную мысль наталкивает то, что речь в данном случае идёт о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.

В пресс-службе офиса Зеленского подтвердили, что тот "подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период".

"Это позволит оперативно доукомплектовать военные части ВСУ", - поясняют суть документа чиновники, полагая, что это, мол, существенно повысит боеспособность армии Незалежной и позволит "быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности".

Ранее, напомним, украинский парламент уже принял закон, позволяющий в момент обострения ситуации на востоке Украины всего за сутки наскрести пополнение в ряды ВСУ из числа резервистов.

Впрочем, сможет ли Киев собрать так быстро пополнение из резервистов, большой вопрос. Ранее в эфире оппозиционного украинского проекта "Голос правды" киевский адвокат Татьяна Монтян, которая находится сейчас в Донецке, раскрыла особенности украинского призыва на фоне сообщений о грядущей войне. В целом боевой настрой так называемых "патриотов" оказался "пшиком".

По словам адвоката, в реальности тех, кто выступает за войну и одновременно готов идти воевать, - 0%. "А тех, кто считает, что было бы неплохо, чтобы за них кто-то где-то повоевал, - таких есть несколько процентов. Но не более!" - сказала она.

Монтян обратила внимание на проходящий на Украине призыв. По её словам, как такового его просто нет.