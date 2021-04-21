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Наскрести армию за сутки: Зеленский добрался до резервистов

21 апреля 2021, 11:50  •  121 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. Таким образом украинский главнокомандующий собирается за сутки наскрести армию.
Очередной закон, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, можно расценить, как подготовку Киева к полномасштабной войне. На такую очевидную мысль наталкивает то, что речь в данном случае идёт о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.
В пресс-службе офиса Зеленского подтвердили, что тот "подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период".
"Это позволит оперативно доукомплектовать военные части ВСУ", - поясняют суть документа чиновники, полагая, что это, мол, существенно повысит боеспособность армии Незалежной и позволит "быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности".
Ранее, напомним, украинский парламент уже принял закон, позволяющий в момент обострения ситуации на востоке Украины всего за сутки наскрести пополнение в ряды ВСУ из числа резервистов.
Впрочем, сможет ли Киев собрать так быстро пополнение из резервистов, большой вопрос. Ранее в эфире оппозиционного украинского проекта "Голос правды" киевский адвокат Татьяна Монтян, которая находится сейчас в Донецке, раскрыла особенности украинского призыва на фоне сообщений о грядущей войне. В целом боевой настрой так называемых "патриотов" оказался "пшиком".
По словам адвоката, в реальности тех, кто выступает за войну и одновременно готов идти воевать, - 0%. "А тех, кто считает, что было бы неплохо, чтобы за них кто-то где-то повоевал, - таких есть несколько процентов. Но не более!" - сказала она.
Монтян обратила внимание на проходящий на Украине призыв. По её словам, как такового его просто нет.
"Желающих идти подыхaть нет. На контракт идут только те, для кого даже эти копейки, которые платят по контракту, - это социальный лифт и нормальные деньги", - сказала адвокат.

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