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Наскрести армию за сутки: Зеленский добрался до резервистов
21 апреля 2021, 11:50 • 121 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. Таким образом украинский главнокомандующий собирается за сутки наскрести армию.
Очередной закон, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, можно расценить, как подготовку Киева к полномасштабной войне. На такую очевидную мысль наталкивает то, что речь в данном случае идёт о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.
В пресс-службе офиса Зеленского подтвердили, что тот "подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период".
Ранее, напомним, украинский парламент уже принял закон, позволяющий в момент обострения ситуации на востоке Украины всего за сутки наскрести пополнение в ряды ВСУ из числа резервистов.
Впрочем, сможет ли Киев собрать так быстро пополнение из резервистов, большой вопрос. Ранее в эфире оппозиционного украинского проекта "Голос правды" киевский адвокат Татьяна Монтян, которая находится сейчас в Донецке, раскрыла особенности украинского призыва на фоне сообщений о грядущей войне. В целом боевой настрой так называемых "патриотов" оказался "пшиком".
По словам адвоката, в реальности тех, кто выступает за войну и одновременно готов идти воевать, - 0%. "А тех, кто считает, что было бы неплохо, чтобы за них кто-то где-то повоевал, - таких есть несколько процентов. Но не более!" - сказала она.
Монтян обратила внимание на проходящий на Украине призыв. По её словам, как такового его просто нет.
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