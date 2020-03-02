Насколько реальна технологическая независимость России: факты и размышления • 71 • Аналитика

Глава Минпромторга Денис Мантуров в недавнем интервью газете немецких деловых кругов Handelsblatt заявил, что Россия сделала максимальную ставку на собственные цифровые технологии и решения, в том числе в энергетике.



В интересах национальной безопасности

Денис Мантуров подчеркнул, что стремление России к независимости от иностранных IT-продуктов вызвано соображениями национальной безопасности. Правительство страны в будущем постарается исключить зависимость от зарубежных поставщиков.







В качестве примера министр привёл историю из несколько иной высокотехнологичной отрасли – энергетики. «Я не могу допустить второго случая, – сказал в интервью Мантуров, – когда поставки турбин на полуостров Крым ставились бы под вопрос».



В этой связи министр предупредил компанию Siemens. Если она не передаст интеллектуальную собственность для производства больших турбин мощностью 70 и 160 МВт своей дочерней компании в России, то российская сторона больше не будет заказывать у неё турбины. Россия, по словам Мантурова, уже начала разрабатывать собственные агрегаты такого класса.



За последние годы мы уже привыкли к термину импортозамещение. В СМИ и публичных выступлениях представителей правительства достаточно часто появляется информация об успехах по замещению зарубежных поставок продовольствия, оборудования, узлов и комплектующих для производства важной для страны продукции.



За этими позитивными сообщениями кроется неприятный фактор нового времени. В современном мире международное разделение труда уже не является условием для эффективной работы экономики. Санкции, которыми увлеклись западные правительства, создают теперь серьёзные проблемы отдельным компаниям и даже целым государствам.



Россия активно пользовалась преимуществами международного разделения труда, пока не стала раздражать Запад своей независимой политикой, укреплением собственной экономики и авторитета в мире. Ответом были разного рода рестрикции, которые быстро превратили блага международного экономического сотрудничества в большую проблему для страны.



Уровень зависимости от импорта оказался у России запредельным. По данным Минпромторга за 2015 год, в автомобильной промышленности он составлял 44%, в судостроительной промышленности – 55%, в сельхозмашиностроении – 56%, в нефтегазовом и тяжелом машиностроении – 60%, в легкой, фармацевтической промышленности – свыше 70%, в медицинской, радиоэлектронной и станкостроительной промышленности – свыше 80%, в самолетостроении (включая лизинг гражданских лайнеров) – 92%!



Сейчас положение позитивно изменилось, по крайней мере, в сельскохозяйственной отрасли и военно-промышленном комплексе. Однако свою актуальность проблема не потеряла. Это показало заседание межведомственной комиссии Совета безопасности России по экономическим и социальным вопросам, прошедшее вскоре после смены правительства.



В лаконичном сообщении для прессы передали: «Заседание было посвящено импортозамещению критически важных технологий в гражданских отраслях промышленности. Его участники предложили дополнительные меры государственного регулирования, которые бы нейтрализовали факторы, угрожающие экономической безопасности страны».



Российский потенциал и его реализация

Это сообщение вызвало отклик в экспертной среде. Заговорили о том, что широко заявленная программа импортозамещения не дала должного эффекта. Поставили под сомнение даже возможность России обрести технологическую независимость. Потом немного успокоились.



Если отбросить крайности в суждениях, нетрудно заметить позитивные перемены, произошедшие в стране в последние годы. В России появилась своя платёжная система, электронные устройства и их компоненты с высокими характеристиками, собственное программное обеспечение, свой процессор и много ещё другого из сферы высоких технологий.



В новом году появились платежные карты системы «Мир» с чипом для бесконтактной оплаты производства российской компании «Микрон». По оценкам специалистов, эти карты ни в чём не уступают картам с чип-модулями иностранного производства. Зато повышают технологическую безопасность российской финансовой системы.







Приведённые здесь примеры из самых высокотехнологичных сфер показывают потенциальные возможности России. Эксперты называют её самодостаточной страной, подразумевая при этом не только природные ресурсы.



В России большое число исследователей и научных работников – 3 131 исследователь на 1 миллион населения (29 место в мире). Высокая доля выпускников инженерных и научных специальностей – 28,1% от общего числа выпускников (13 место в мире). В этой позитивной картине нашлось место и для ложки дёгтя. По объёму и качеству инвестиций в новые технологии Россия занимает в мире скромное 95 место.



А это ключевой вопрос. Знания надо конвертировать в реальные достижения. Без должного финансирования сделать это не получится. Меж тем, специально созданный шесть лет назад «для модернизации промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения» Фонд развития промышленности в прошлом году выдал льготные займы только на 42 проекта.



Правда, в победном рапорте фонда значится, что за время его деятельности профинансировано 559 проектов на сумму, превышающую 119 млрд. рублей (меньше $2 млрд. по нынешнему курсу). Только вот для такой большой страны как Россия этого, мягко говоря, недостаточно.



Фонд специализируется на проектах стоимостью до 750 млн. рублей, не попавших в государственные бюджетные программы. Но даже в этой части инвестиций видно, почему мы сегодня только 95-е в мире. Тем более что к выделенным деньгам еще и «прилипают» разного рода умельцы.



В СМИ время от времени проходят сообщения о том, что вместо импортозамещения встречается банальная перемаркировка иностранных изделий. В прошлом году, сообщил сайт «Русский эксперт», российский телефон IP-телефон с квантовым шифрованием обнаружили на Amazon. Умельцы для удешевления совместили продукт, так сверхзащищённая связь оказалась с большим изъяном.



В другом случае, одна из российских фирм представила маршрутизаторы Huawei и серверы Dell, неумело перемаркированные под свою продукцию. Впрочем, это редкие крайности. Чаще встречаются случаи, когда попавшие под санкции компании просто переходят с западного импортного рынка на азиатский. Либо делают новый продукт из китайских или индийских компонентов.



Всё это – временные хитрости. Мир входит в эру цифровой экономики и искусственного интеллекта. Тут уже на китайскую разработку свою «пришлёпку» не поставишь. Придётся расстараться и потратиться самим. Власти России уже продекларировали самостоятельный переход в цифровую сферу. Потенциал для этого есть. Вопрос только в том, когда и как он будет реализован. Глава Минпромторга Денис Мантуров в недавнем интервью газете немецких деловых кругов Handelsblatt заявил, что Россия сделала максимальную ставку на собственные цифровые технологии и решения, в том числе в энергетике.Денис Мантуров подчеркнул, что стремление России к независимости от иностранных IT-продуктов вызвано соображениями национальной безопасности. Правительство страны в будущем постарается исключить зависимость от зарубежных поставщиков.В качестве примера министр привёл историю из несколько иной высокотехнологичной отрасли – энергетики. «Я не могу допустить второго случая, – сказал в интервью Мантуров, – когда поставки турбин на полуостров Крым ставились бы под вопрос».В этой связи министр предупредил компанию Siemens. Если она не передаст интеллектуальную собственность для производства больших турбин мощностью 70 и 160 МВт своей дочерней компании в России, то российская сторона больше не будет заказывать у неё турбины. Россия, по словам Мантурова, уже начала разрабатывать собственные агрегаты такого класса.За последние годы мы уже привыкли к термину импортозамещение. В СМИ и публичных выступлениях представителей правительства достаточно часто появляется информация об успехах по замещению зарубежных поставок продовольствия, оборудования, узлов и комплектующих для производства важной для страны продукции.За этими позитивными сообщениями кроется неприятный фактор нового времени. В современном мире международное разделение труда уже не является условием для эффективной работы экономики. Санкции, которыми увлеклись западные правительства, создают теперь серьёзные проблемы отдельным компаниям и даже целым государствам.Россия активно пользовалась преимуществами международного разделения труда, пока не стала раздражать Запад своей независимой политикой, укреплением собственной экономики и авторитета в мире. Ответом были разного рода рестрикции, которые быстро превратили блага международного экономического сотрудничества в большую проблему для страны.Уровень зависимости от импорта оказался у России запредельным. По данным Минпромторга за 2015 год, в автомобильной промышленности он составлял 44%, в судостроительной промышленности – 55%, в сельхозмашиностроении – 56%, в нефтегазовом и тяжелом машиностроении – 60%, в легкой, фармацевтической промышленности – свыше 70%, в медицинской, радиоэлектронной и станкостроительной промышленности – свыше 80%, в самолетостроении (включая лизинг гражданских лайнеров) – 92%!Сейчас положение позитивно изменилось, по крайней мере, в сельскохозяйственной отрасли и военно-промышленном комплексе. Однако свою актуальность проблема не потеряла. Это показало заседание межведомственной комиссии Совета безопасности России по экономическим и социальным вопросам, прошедшее вскоре после смены правительства.В лаконичном сообщении для прессы передали: «Заседание было посвящено импортозамещению критически важных технологий в гражданских отраслях промышленности. Его участники предложили дополнительные меры государственного регулирования, которые бы нейтрализовали факторы, угрожающие экономической безопасности страны».Это сообщение вызвало отклик в экспертной среде. Заговорили о том, что широко заявленная программа импортозамещения не дала должного эффекта. Поставили под сомнение даже возможность России обрести технологическую независимость. Потом немного успокоились.Если отбросить крайности в суждениях, нетрудно заметить позитивные перемены, произошедшие в стране в последние годы. В России появилась своя платёжная система, электронные устройства и их компоненты с высокими характеристиками, собственное программное обеспечение, свой процессор и много ещё другого из сферы высоких технологий.В новом году появились платежные карты системы «Мир» с чипом для бесконтактной оплаты производства российской компании «Микрон». По оценкам специалистов, эти карты ни в чём не уступают картам с чип-модулями иностранного производства. Зато повышают технологическую безопасность российской финансовой системы.Приведённые здесь примеры из самых высокотехнологичных сфер показывают потенциальные возможности России. Эксперты называют её самодостаточной страной, подразумевая при этом не только природные ресурсы.В России большое число исследователей и научных работников – 3 131 исследователь на 1 миллион населения (29 место в мире). Высокая доля выпускников инженерных и научных специальностей – 28,1% от общего числа выпускников (13 место в мире). В этой позитивной картине нашлось место и для ложки дёгтя. По объёму и качеству инвестиций в новые технологии Россия занимает в мире скромное 95 место.А это ключевой вопрос. Знания надо конвертировать в реальные достижения. Без должного финансирования сделать это не получится. Меж тем, специально созданный шесть лет назад «для модернизации промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения» Фонд развития промышленности в прошлом году выдал льготные займы только на 42 проекта.Правда, в победном рапорте фонда значится, что за время его деятельности профинансировано 559 проектов на сумму, превышающую 119 млрд. рублей (меньше $2 млрд. по нынешнему курсу). Только вот для такой большой страны как Россия этого, мягко говоря, недостаточно.Фонд специализируется на проектах стоимостью до 750 млн. рублей, не попавших в государственные бюджетные программы. Но даже в этой части инвестиций видно, почему мы сегодня только 95-е в мире. Тем более что к выделенным деньгам еще и «прилипают» разного рода умельцы.В СМИ время от времени проходят сообщения о том, что вместо импортозамещения встречается банальная перемаркировка иностранных изделий. В прошлом году, сообщил сайт «Русский эксперт», российский телефон IP-телефон с квантовым шифрованием обнаружили на Amazon. Умельцы для удешевления совместили продукт, так сверхзащищённая связь оказалась с большим изъяном.В другом случае, одна из российских фирм представила маршрутизаторы Huawei и серверы Dell, неумело перемаркированные под свою продукцию. Впрочем, это редкие крайности. Чаще встречаются случаи, когда попавшие под санкции компании просто переходят с западного импортного рынка на азиатский. Либо делают новый продукт из китайских или индийских компонентов.Всё это – временные хитрости. Мир входит в эру цифровой экономики и искусственного интеллекта. Тут уже на китайскую разработку свою «пришлёпку» не поставишь. Придётся расстараться и потратиться самим. Власти России уже продекларировали самостоятельный переход в цифровую сферу. Потенциал для этого есть. Вопрос только в том, когда и как он будет реализован. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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