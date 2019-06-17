Насколько далеко зайдут США? В Госдепе рассказали о планах на Иран

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты воздействия на Иран, в том числе и силовые. Американские власти утверждают, что Тегеран несет ответственность за атаку на два нефтяных танкера в Оманском заливе.

Что произошло

В четверг, 13 июня, в Оманском заливе подверглись нападению два нефтяных танкера. Впоследствии на одном из них начался пожар. В США поспешили возложить ответственность за инцидент на Иран. Госсекретарь Помпео заявил, что атаку на танкеры якобы совершил Корпус стражей исламской революции Ирана для дестабилизации обстановки.

Позиция Запада

В Вашингтоне не сомневаются, что атаку на танкеры устроил Иран. По словам госсекретаря и экс-главы ЦРУ Майка Помпео, у США якобы имеются доказательства причастности к инциденту иранских вооруженных сил. Однако публично обнародовать эти доказательства американцы почему-то не спешат. Зато готовы устроить военное вторжение в Иран.

"Соединенные Штаты рассматривают полный спектр вариантов (воздействия на Иран)", - заявил Помпео, уточнив, что это включает и вариант военных действий.

В заявлении МИД Британии говорится, что Лондон "с почти определенной вероятностью" уверен в виновности Ирана в инциденте. По мнению британских властей, никто другой не мог совершить эту атаку. Как и в случае с "делом Скрипалей", никаких других доказательств Лондону не требуется.

Израиль, давний враг Ирана, также поспешил возложить на Тегеран вину за происшествие в Оманском заливе. А в Европейском союзе призвали не спешить с выводами по поводу инцидента, так как высок риск неверной оценки ситуации.

Позиция России

В Кремль назвали обвинения США в адрес Ирана голословными. Москва напомнила Вашингтону о том, как госсекретарь Колин Пауэлл тряс в ООН пробиркой с белым порошком, доказывая необходимость вторжения в Ирак под предлогом наличия у страны оружия массового поражения. Впоследствии выяснилось, что никакого оружия у Ирака не было, но страна к тому времени уже лежала в руинах.

"Мы научились быть сдержанными в своих оценках и по-прежнему призываем все-таки трезво оценивать ситуацию и дождаться, когда появятся какие-то убедительные данные. Ссылаться на то, что это какие-то секретные данные, в данном случае абсурдно", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Он предупредил, что подобные инциденты способны серьезно расшатать основы мировой экономики. В этой связи Песков призвал игнорировать голословные обвинения.

Эскалация между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп изначально не скрывал своей антипатии к Ирану. В 2018 году он в одностороннем порядке разорвал иранскую "ядерную сделку", серьезно подорвав доверие к Соединенным Штатам и сильно подставив своих европейских союзников. После этого последовали санкции против Тегерана. Вашингтон поставил цель полностью блокировать экспорт нефти из Ирана. А в апреле этого года США внесли Корпус стражей исламской революции Ирана в список террористических организаций, на что Тегеран ответил причислением к террористам американских военных на всем Ближнем Востоке. После инцидента в Оманском заливе у Трампа появился повод начать вооруженный конфликт с Ираном.