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Насколько далеко зайдут США? В Госдепе рассказали о планах на Иран
17 июня 2019, 01:54 • 61 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможности военного воздействия на Иран. Вашингтон считает Тегеран причастным к атаке на два нефтяных танкера в Оманском заливе.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты воздействия на Иран, в том числе и силовые. Американские власти утверждают, что Тегеран несет ответственность за атаку на два нефтяных танкера в Оманском заливе.
Что произошло
В четверг, 13 июня, в Оманском заливе подверглись нападению два нефтяных танкера. Впоследствии на одном из них начался пожар. В США поспешили возложить ответственность за инцидент на Иран. Госсекретарь Помпео заявил, что атаку на танкеры якобы совершил Корпус стражей исламской революции Ирана для дестабилизации обстановки.
Позиция Запада
В Вашингтоне не сомневаются, что атаку на танкеры устроил Иран. По словам госсекретаря и экс-главы ЦРУ Майка Помпео, у США якобы имеются доказательства причастности к инциденту иранских вооруженных сил. Однако публично обнародовать эти доказательства американцы почему-то не спешат. Зато готовы устроить военное вторжение в Иран.
В заявлении МИД Британии говорится, что Лондон "с почти определенной вероятностью" уверен в виновности Ирана в инциденте. По мнению британских властей, никто другой не мог совершить эту атаку. Как и в случае с "делом Скрипалей", никаких других доказательств Лондону не требуется.
Израиль, давний враг Ирана, также поспешил возложить на Тегеран вину за происшествие в Оманском заливе. А в Европейском союзе призвали не спешить с выводами по поводу инцидента, так как высок риск неверной оценки ситуации.
Позиция России
В Кремль назвали обвинения США в адрес Ирана голословными. Москва напомнила Вашингтону о том, как госсекретарь Колин Пауэлл тряс в ООН пробиркой с белым порошком, доказывая необходимость вторжения в Ирак под предлогом наличия у страны оружия массового поражения. Впоследствии выяснилось, что никакого оружия у Ирака не было, но страна к тому времени уже лежала в руинах.
Он предупредил, что подобные инциденты способны серьезно расшатать основы мировой экономики. В этой связи Песков призвал игнорировать голословные обвинения.
Эскалация между США и Ираном
Президент США Дональд Трамп изначально не скрывал своей антипатии к Ирану. В 2018 году он в одностороннем порядке разорвал иранскую "ядерную сделку", серьезно подорвав доверие к Соединенным Штатам и сильно подставив своих европейских союзников. После этого последовали санкции против Тегерана. Вашингтон поставил цель полностью блокировать экспорт нефти из Ирана. А в апреле этого года США внесли Корпус стражей исламской революции Ирана в список террористических организаций, на что Тегеран ответил причислением к террористам американских военных на всем Ближнем Востоке. После инцидента в Оманском заливе у Трампа появился повод начать вооруженный конфликт с Ираном.
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