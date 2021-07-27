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Наскальная живопись: Госдеп США пометили свастикой

27 июля 2021, 22:35  •  37 • Политика
В лифте в здании госдепартамента США была обнаружена свастика. Она находится рядом с офисом спецпосланника госдепа по борьбе с антисемитизмом.
Фотографию свастики в лифте опубликовало американское издание Axios. Источник сообщил, что фото сделал один из сотрудников госдепа. Судя по фотографии, свастику нацарапали на обшивке лифта на скорую руку.
Госсекретарь США Энтони Блинкен уже осудил акт вандализма в здании госдепа и разослал сотрудникам письмо, в котором заявил, что свастику уже устранили. В ближайшее время будет проводиться расследование, в госдепе собираются найти автора рисунка.
"Случившееся болезненно напоминает нам, что антисемитизм - это вовсе не пережиток прошлого. И это отвратительно. Ему нет места ни в Соединенных Штатах, в на государственном департаменте, ни где-нибудь еще. И мы должны безжалостно отстаивать свои интересы и бороться с ним", - заявил Энтони Блинкен.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен принес извинения за инцидент перед представителями еврейской национальности. Отметим, на данный момент Блинкен совершает официальные визиты в Индию и Кувейт.

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