Насильник мил не будет: закон о домашнем насилии перепишут заново

Из законопроекта о профилактике домашнего насилия могут исключить психологическое, сексуальное и экономическое насилие. Об этом «Известиям» рассказали источники, знакомые с доработкой документа. По их мнению, если в тексте останется только физическое насилие, это существенно сузит действие нормы. В Совете по правам человека «Известиям» подтвердили, что документ ждут серьезные правки, но заявили, что на сути они не скажутся. В Госдуме полагают, что закон нужно внести и принять как можно быстрее, поэтому работа над ним должна завершиться уже на следующей неделе.

Не читал, но осуждаю

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ходом подготовки документа, из текста законопроекта могут быть исключены три вида насилия, которые признаны Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о психологическом, экономическом и сексуальном насилии. Как объяснили знакомые с проработкой документа парламентарии, это связано со сложностью определения критериев действий насильственного характера и неготовностью общества поддержать их.

— Поправки вносятся в ежедневном режиме. Их очень много, фактически это будет новый документ, — рассказали собеседники «Известий».

Законопроект действительно ждет существенная переработка, подтвердила и зампредседателя президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.

— Текст очень подвижен, потому что идет его активное обсуждение в обществе. Если есть аргументы, которые нужно учесть, он корректируется. Поэтому мне даже сложно сказать, что там старое, что новое, — заявила она «Известиям».

По словам правозащитницы, все основные тезисы, включая полицейское предписание и освобождение жилого помещения насильником, в законе сохранятся. По ее мнению, говорить о том, что уберут из документа, пока преждевременно, так как он постоянно меняется.

Законопроект о профилактике домашнего насилия вносился в Госдуму дважды. В последний раз это произошло в сентябре 2016 году экс-сенатором Аноном Беляковым и депутатом Госдумы Салиёй Мурзабаевой. Однако через два месяца его вернули авторам для выполнения требований Конституции и регламента Госдумы.

Глава комитета ГД по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила «Известиям», что вероятность принятия новой версии закона «очень большая».

— Я действительно убеждена, что такой закон обязательно должен быть принят в ближайшее время, — считает парламентарий. — Закон направлен на профилактику и защиту тех, кто в эту ситуацию попадает, и помощь тем, кто на сегодня является агрессором в отношении членов своей семьи.

Мнения в обществе по поводу целесообразности принятия этого закона разделились, однако спор идет не по предлагаемым им нормам, а о том, какими они могут быть, подчеркнула депутат.

— Закона нет, его не читали, но против него уже выступают. Те аргументы, которые я сегодня вижу, вызывают очень много вопросов, — отметила она, подчеркнув, что противниками принятия документа распространяется недостоверная информация.

Обсуждение законопроекта еще идет, в нем участвуют и регионы, и правоохранительные органы. Когда эта работа будет закончена, можно говорить о том, в каком виде он будет внесен, добавила Ольга Савастьянова.

— Мы очень рассчитываем, что рабочая группа Госдумы и Совета Федерации завершит свою работу над ним уже на следующей неделе. Мы проведем заседание и еще раз окончательно всё обсудим, — рассказала она.

Признак цивилизованности

О необходимости скорейшего приятия документа ранее заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, разрабатываемый законопроект о профилактике домашнего насилия не содержит норм, которые предполагают избыточное вмешательство в личную жизнь и дела семьи.

— Я хочу сказать, что сегодня и в парламенте, и в правительстве единодушная точка зрения, что нужны дополнительные меры по недопущению, по борьбе с домашним насилием, -— сказала спикер в начале нынешней недели.

Общественный деятель Алёна Попова, также принимавшая активное участие в разработке законопроекта, отметила важность принятия парламентом «полноценного документа».

— Закон должен быть таким, чтобы в нем было всё. Необходимо, чтобы в законопроекте было четыре вида насилия по градации Всемирной организации здравоохранения, — уверена она.

Общественный резонанс вокруг законопроекта о домашнем насилии подтверждает остроту проблемы, считает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.

— Бороться с домашним насилием, безусловно, нужно. Те, кто избивает своих детей, жену, мужа (бывает и такое), законопроект не поймут и не примут. Таких много. Хватает и тех, кто их почему-то защищает. Тем нужнее законопроект. Взаимоуважение, культура быта, ненасилие — это признак цивилизованности, — отметил эксперт.

Он напомнил, что Россия, хоть и входит в Совет Европы, до сих пор не присоединилась к Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашнем насилием.

— По одному из опросов, недопустимым насилие в семье признали 50% мужчин и 69% женщин. Не призываю этого стыдиться или гордиться этим. Главное, что большинство — против насилия, это нормальные современные люди. Ради миллионов пострадавших от семейного насилия женщин законопроект надо принимать, — убежден Константин Калачёв.

Необходимость отдельного закона о домашнем насилии назрела давно из-за неспособности квалифицировать такие преступления посредством Уголовного или Гражданского кодекса, отметил политтехнолог Дмитрий Фетисов. При этом эксперт считает, что сразу работать этот закон не начнёт. Это связано как с достаточно низким правовым уровнем россиян, так и с ментальностью — когда пострадавшие не всегда спешат «выносить сор из избы» и заявлять о фактах избиения, отмети он.