Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Молдове резко поредели ряды унионистов
«Не брат ты мне»
"Разрушить свою страну и сбежать": "Исповедь" из немецкого &...
Грузинская оппозиция переносит протесты в регионы
Главная / В России

Насилие учтено как смягчающий фактор: СК завершил расследование дела сестёр Хачатурян

03 декабря 2019, 17:24  •  109 • В России
Следственный комитет завершил расследование по делу в отношении сестёр Хачатурян. Старшие — Крестина и Ангелина — обвиняются в убийстве по предварительному сговору. Младшую, Марию, СК предлагает направить на принудительное лечение. Сообщается, что следствие учитывает как смягчающий вину фактор то, что отец причинял девушкам физические и психические страдания. Защита не согласна с выводами ведомства. Как заявил RT один из адвокатов, речь идёт не об умышленном убийстве, а о необходимой самообороне.
 
© Евгений Новоженина/РИА Новости
 

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве сёстрами Хачатурян своего отца. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ведомство обвиняет их в преступлении, которое квалифицируется по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).

«По данным следствия, 27 июля 2018 года сёстры Хачатурян, находясь в квартире, действуя группой лиц по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли последнему многочисленные удары ножом и молотком по телу, в том числе — в жизненно важные его части — голову, шею, грудь. От полученных травм мужчина скончался», — приводит сайт СК слова Петренко.

По версии следствия, мотивом преступления стала личная неприязнь сестёр Марии, Крестины и Ангелины к своему отцу. Она была вызвана тем, что он на протяжении длительного времени причинял им физические и психические страдания. СК учёл это как смягчающий фактор.

Следствие провело психолого-психиатрические экспертизы, в ходе которых установило, что две сестры (за исключением Марии) могли осознавать «фактический характер совершаемых действий и руководить ими». В отношении Крестины и Ангелины было составлено обвинительное заключение, которое было отправлено прокурору.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении двух сестер Хачатурян направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — говорится на сайте СК.

Младшую сестру, Марию Хачатурян, Следственный комитет намерен отправить на принудительное лечение. На данный момент на всех сестёр наложен запрет совершать ряд действий. В частности, им запрещено покидать место проживания ночью, общаться с кем-то, кроме следователя и близких родственников, в том числе друг с другом, а также пользоваться интернетом и мобильной связью.

Защита не согласна с выводами следствия, заявил адвокат Марии Ярослав Пакулин. В разговоре с RT он отметил, что, по их мнению речь идёт о самообороне, а не об умышленном убийстве.

«Физическое и психологическое насилие по отношению ко всем девушкам признано, но оценка этому дана неверная. Следователь же квалифицировал дело как умышленное убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Мы считаем, что здесь нужно вести речь о рамках необходимой обороны», — подчеркнул адвокат.

По словам Пакулина, защита выступает за проведение дополнительного расследования.

«Сейчас пока речь только о том, чтобы доводы защиты, которые мы излагали следователю и которые он не принял во внимание, сейчас легли на стол прокурору, который будет изучать дело. Если прокурор сочтёт их весомыми, чтобы вернуть дело на дополнительное расследование, мы будем это только приветствовать. Если сочтёт, что дело готово для суда, значит, мы свои доводы будем излагать уже в суде», — рассказал юрист.

Ранее адвокат Алексей Липцер сообщил в интервью РИА Новости, что защита намерена добиваться рассмотрения дела сестёр Хачатурян с участием присяжных.

«Мы подали ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей», — сказал он, отметив, что считает такой процесс более объективным.

«Были случаи, когда он стрелял в девочек»

Напомним, что 27 июля полиция обнаружила тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множеством ножевых ранений. Дочери напали на отца, когда тот спал в кресле-качалке — сначала  прыснули ему в лицо из баллончика, а затем били ножом и молотком. Как они сами объяснили свой поступок, отец их насиловал, бил и причинял постоянные моральные страдания.

Претензии к Хачатуряну были и у соседей. По их словам, он нередко вступал в конфликты с остальными жильцами, угрожал им и однажды даже выстрелил спорившей с ним женщине в ногу. Как утверждают соседи, мужчина постоянно носил с собой пистолет.

В ходе обысков были обнаружены дробовик, пистолет, наган и ножи. На всё оружие у Хачатуряна имелись соответствующие разрешения.

Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс. В нескольких городах проходили пикеты сторонников сестёр, выступавших за признание их невиновными.

По словам адвокатов сестёр Хачатурян, которые ранее дали интервью RT, дома отец установил «унизительные и жестокие» порядки. Так, девушки утверждают, что у Хачатуряна с собой всегда был звонок, с помощью которого он звал к себе дочерей — они должны были прийти к нему в любое время суток, в том числе и ночью.

«Спать и есть мать девочек и дочери могли только по команде Хачатуряна. За несоблюдение любого из правил или просто из-за приступа немотивированной ярости — кулачная расправа. Нередко в ход шли удары пистолетной рукояткой по голове — Хачатурян особенно любил этот способ «воспитания» своих дочерей. Были случаи, когда он стрелял в девочек из пневматического оружия», — подчёркивали юристы.

По словам адвокатов, мать девочек и гражданская жена Хачатуряна Аурелия Дундук обращалась в полицию и подавала заявление о побоях, однако сотрудники не предпринимали никаких действий.

Сексуальное насилие в отношении дочерей Хачатурян начал применять в 2015 году, когда выгнал из дома их мать, сообщили юристы. Сёстрам тогда было 14, 15 и 16 лет.

«У него было несколько диагнозов. Один из них — «расстройство сексуального предпочтения». Это объясняет его тягу к педофилии и инцесту. Лечащие врачи описали его как высокомерного, эмоционально неустойчивого, конфликтного, психически неуравновешенного, лживого и склонного к фантазированию в своих целях», — отметили адвокаты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
03 декабря 2019, 15:54
Пирог за спасение президента
02 декабря 2019, 18:39
«Качественно новый уровень»: Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай
03 декабря 2019, 15:54
Есть ли у политиков моральное право выбирать Родину
02 декабря 2019, 20:24
Минобороны: У The New York Times случился затяжной вброс фейка
02 декабря 2019, 20:24
Медведев пообещал, что дороги в России станут качественнее
02 декабря 2019, 23:39
Иностранные агенты в России теперь полностью «в законе»
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 декабря 2019, 07:54
Если власть не понимает. Второй удар по майдану
03 декабря 2019, 14:24
"Готовы глотать обиды?": Немцы не постеснялись кулаками вбить правду воевав...
03 декабря 2019, 11:09
"Зачем они подняли тему": Горбачёв обиделся на журналистов США, раскопавших...
03 декабря 2019, 01:24
Голландия поставила ультиматум России за "ценного свидетеля" по крушению MH...
03 декабря 2019, 04:39
"Об этом перед Путиным лучше не заикаться": Призыв Зеленского по Крыму в дв...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2019, 16:39
«О положительном статусе узнала во время родов»: как живут люди с ВИЧ-инфекцией
30 ноября 2019, 21:24
"Через Украину Запад нанёс России удар в самое сердце": Политолог о главной опасности Киева
27 ноября 2019, 05:39
"В безвыходном положении": Штаты пытаются выбить у России "билеты" на орбиту для астронавтов - китайское СМИ
30 ноября 2019, 05:09
Украинец дошутился на российском ТВ: Эксперта Животовского навсегда изгнали из эфира
30 ноября 2019, 05:09
Лукашенко ответили "на хрена" кому нужен союз с Россией (Telegram. Обзор)
27 ноября 2019, 18:39
"Для начала прогнали поезд, а потом…": Украинцы вычислили "секретное предназначение" Крымского моста
01 декабря 2019, 23:24
"Летали за деньгами прямо в Монако": Появилась информация, кто "оплачивал банкет" на Майдане - источник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.