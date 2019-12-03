Насилие учтено как смягчающий фактор: СК завершил расследование дела сестёр Хачатурян

Следственный комитет завершил расследование по делу в отношении сестёр Хачатурян. Старшие — Крестина и Ангелина — обвиняются в убийстве по предварительному сговору. Младшую, Марию, СК предлагает направить на принудительное лечение. Сообщается, что следствие учитывает как смягчающий вину фактор то, что отец причинял девушкам физические и психические страдания. Защита не согласна с выводами ведомства. Как заявил RT один из адвокатов, речь идёт не об умышленном убийстве, а о необходимой самообороне.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве сёстрами Хачатурян своего отца. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ведомство обвиняет их в преступлении, которое квалифицируется по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).

«По данным следствия, 27 июля 2018 года сёстры Хачатурян, находясь в квартире, действуя группой лиц по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли последнему многочисленные удары ножом и молотком по телу, в том числе — в жизненно важные его части — голову, шею, грудь. От полученных травм мужчина скончался», — приводит сайт СК слова Петренко.

По версии следствия, мотивом преступления стала личная неприязнь сестёр Марии, Крестины и Ангелины к своему отцу. Она была вызвана тем, что он на протяжении длительного времени причинял им физические и психические страдания. СК учёл это как смягчающий фактор.

Следствие провело психолого-психиатрические экспертизы, в ходе которых установило, что две сестры (за исключением Марии) могли осознавать «фактический характер совершаемых действий и руководить ими». В отношении Крестины и Ангелины было составлено обвинительное заключение, которое было отправлено прокурору.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении двух сестер Хачатурян направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — говорится на сайте СК.

Младшую сестру, Марию Хачатурян, Следственный комитет намерен отправить на принудительное лечение. На данный момент на всех сестёр наложен запрет совершать ряд действий. В частности, им запрещено покидать место проживания ночью, общаться с кем-то, кроме следователя и близких родственников, в том числе друг с другом, а также пользоваться интернетом и мобильной связью.

Защита не согласна с выводами следствия, заявил адвокат Марии Ярослав Пакулин. В разговоре с RT он отметил, что, по их мнению речь идёт о самообороне, а не об умышленном убийстве.

«Физическое и психологическое насилие по отношению ко всем девушкам признано, но оценка этому дана неверная. Следователь же квалифицировал дело как умышленное убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Мы считаем, что здесь нужно вести речь о рамках необходимой обороны», — подчеркнул адвокат.

По словам Пакулина, защита выступает за проведение дополнительного расследования.

«Сейчас пока речь только о том, чтобы доводы защиты, которые мы излагали следователю и которые он не принял во внимание, сейчас легли на стол прокурору, который будет изучать дело. Если прокурор сочтёт их весомыми, чтобы вернуть дело на дополнительное расследование, мы будем это только приветствовать. Если сочтёт, что дело готово для суда, значит, мы свои доводы будем излагать уже в суде», — рассказал юрист.

Ранее адвокат Алексей Липцер сообщил в интервью РИА Новости, что защита намерена добиваться рассмотрения дела сестёр Хачатурян с участием присяжных.

«Мы подали ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей», — сказал он, отметив, что считает такой процесс более объективным.

«Были случаи, когда он стрелял в девочек»

Напомним, что 27 июля полиция обнаружила тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множеством ножевых ранений. Дочери напали на отца, когда тот спал в кресле-качалке — сначала прыснули ему в лицо из баллончика, а затем били ножом и молотком. Как они сами объяснили свой поступок, отец их насиловал, бил и причинял постоянные моральные страдания.

Претензии к Хачатуряну были и у соседей. По их словам, он нередко вступал в конфликты с остальными жильцами, угрожал им и однажды даже выстрелил спорившей с ним женщине в ногу. Как утверждают соседи, мужчина постоянно носил с собой пистолет.

В ходе обысков были обнаружены дробовик, пистолет, наган и ножи. На всё оружие у Хачатуряна имелись соответствующие разрешения.

Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс. В нескольких городах проходили пикеты сторонников сестёр, выступавших за признание их невиновными.

По словам адвокатов сестёр Хачатурян, которые ранее дали интервью RT, дома отец установил «унизительные и жестокие» порядки. Так, девушки утверждают, что у Хачатуряна с собой всегда был звонок, с помощью которого он звал к себе дочерей — они должны были прийти к нему в любое время суток, в том числе и ночью.

«Спать и есть мать девочек и дочери могли только по команде Хачатуряна. За несоблюдение любого из правил или просто из-за приступа немотивированной ярости — кулачная расправа. Нередко в ход шли удары пистолетной рукояткой по голове — Хачатурян особенно любил этот способ «воспитания» своих дочерей. Были случаи, когда он стрелял в девочек из пневматического оружия», — подчёркивали юристы.

По словам адвокатов, мать девочек и гражданская жена Хачатуряна Аурелия Дундук обращалась в полицию и подавала заявление о побоях, однако сотрудники не предпринимали никаких действий.

Сексуальное насилие в отношении дочерей Хачатурян начал применять в 2015 году, когда выгнал из дома их мать, сообщили юристы. Сёстрам тогда было 14, 15 и 16 лет.