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«Насилие становится частью игры»: почему в американском Портленде происходят столкновения ультраправых и антифашистов
19 августа 2019, 00:54 • 28 • В мире
Митинг ультраправой организации Proud Boys в американском городе Портленде завершился столкновениями с левыми радикалами из антифашистской группировки Rose City Antifa (RCA). К подавлению беспорядков местные власти привлекли тысячу полицейских, в ходе стычек были задержаны 13 активистов. Эксперты напоминают, что подобные эпизоды уличного насилия в Портленде, где в своё время была основана RCA, отмечаются далеко не впервые. Противостояние правых и левых обострилось в 2016 году после избрания Дональда Трампа президентом США. По мнению аналитиков, участники текущей президентской кампании стремятся использовать уличное «боевое крыло» обеих организаций в своих целях, в то время как раскол в американском обществе продолжает расти.
Стычка ультраправых активистов и антифашистов в Портленде 17 августа 2019 года © Stephanie Keith/Getty Images/AFP
Полиция американского города Портленда (штат Орегон) задержала 13 человек в ходе стычек, устроенных ультраправыми и их противниками из числа антифашистов. Такую цифру назвали в местных правоохранительных органах. Всего же, по данным правоохранителей, в субботней демонстрации участвовали около 1000 человек. Несмотря на то что порядок во время акции обеспечивали 1000 полицейских, а у участников изымались дубинки и самодельные щиты, мероприятие завершилось столкновениями.
За событиями в Портленде следили в Белом доме. Дональд Трамп даже предложил внести антифашистские группы, атаковавшие правых активистов, в список террористических организаций.
«Серьёзно рассматривается возможность признать антифа террористической организацией. Ситуация в Портленде находится под пристальным наблюдением. Надеюсь, мэр справится со своей работой!» — написал глава Белого дома в своём Twitter.
Ранее с аналогичной инициативой выступил сенатор-республиканец Тед Круз, который предложил конгрессу принять резолюцию о внесении организаций антифа в список запрещённых структур. В первую очередь речь идёт о базирующейся в Портленде группировке Rose City Antifa (RCA), которая ранее неоднократно была замечена в силовых атаках на оппонентов и провоцировании конфликтов с полицией.
Столкновения в Портленде
О том, что 17 августа в Портленде могут начаться уличные стычки между ультраправыми и ультралевыми активистами, властям было известно заранее. Как сообщает Assosiated Press, полиция готовилась к предотвращению возможных уличных столкновений. Кроме того, в районе предстоящего митинга были закрыты общественные заведения и отменён городской марафон.
Демонстрация была организована ультраправым движением Proud Boys («Гордые мальчуганы»), которое позиционирует себя как «прозападное братство» для белых мужчин, которые «отказываются извиняться за то, что создали современную цивилизацию» и оспаривают идеи политкорректности, феминизма и глобализации. Хотя участники Proud Boys заявляют, что не разделяют идеи белого превосходства, организация нередко ассоциируется именно с такими тезисами.
Движение было основано в 2016 году канадским журналистом Гэвином МакИннесом для борьбы с леворадикалами. Отметим, что МакИннес стал известен в определённых кругах задолго до появления Proud Boys в качестве «прародителя» хипстерской субкультуры, а также соучредителя журнала VICE. К правым идеям журналист тяготел давно — ещё в 2003 году в одном из своих интервью он заявил о необходимости закрыть границы, чтобы западная культура «не разбавлялась».
МакИннес и его «Гордые мальчуганы» приветствовали инициативу Дональда Трампа, когда тот предложил ограничить въезд в США выходцам из мусульманских стран.
По информации СМИ, в митинге также участвовали представители других ультраправых группировок — «Американской гвардии», «Ежедневного штурмовика», а также «Трёхпроцентников» и «Хранителей клятвы». Согласно данным правозащитной организации «Южный центр правовой защиты бедноты», «Американская гвардия» — это группа белых националистов, «Трёхпроцентники» — экстремистские антиправительственные военизированные группировки, а члены «Ежедневного штурмовика» пропагандируют идеи неонацизма.
В телефонной беседе с Associated Press организатор митинга Джо Биггз заявил о необходимости «показать истинное лицо антифашистов Портленда».
Proud Boys не случайно выбрали Портленд местом для своего митинга — именно здесь базируется крупная леворадикальная группировка Rose City Antifa, основанная в 2007 году. Эксперты полагают, что RCA выросла из антифашистского движения Anti-Racist Action, действовавшего в Северной Америке с конца 1980-х годов и до начала 2010-х.
Стоит отметить, что, несмотря на довольно миролюбивые названия вышеперечисленных организаций, их участники не раз были замечены в столкновениях с оппонентами и полицией, которые они сами же и спровоцировали.
Например, именно RCA устроила массовые протесты в Портленде после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Беспорядки охватили тогда весь город, на улицы которого вышли порядка 4000 человек: митингующие били стёкла и витрины, а также поджигали мусорные баки — в итоге полиции пришлось применить против антифашистов силу.
В 2017 году в Портленде снова начались уличные столкновения между ультраправыми и антифашистами. Волна беспорядков поднялась после убийства, совершённого расистом Джереми Кристианом. Трагедия разыгралась в вагоне метро: мужчина начал оскорблять по национальному признаку двух девушек: арабку в хиджабе и афроамериканку. Когда другие пассажиры попытались вступиться за них, нападающий выхватил нож и убил двоих мужчин.
Кроме того, стычки между антифашистами и правыми консерваторами из Proud Boys были отмечены в Портленде в июне этого года. Тогда в результате беспорядков травмы получили несколько человек, включая известного консервативного журналиста Энди Нго.
«Перестали стесняться»
Как считают эксперты, у каждой из противоборствующих сторон есть определённые политические амбиции, их вряд ли можно считать просто молодёжными бандами. В беседе с RT политолог Дмитрий Дробницкий отметил, что антифа борются не столько с фашизмом, сколько со всеми, кто не разделяет их взгляды.
Однако с организованным сопротивлением со стороны правых антифа столкнулись впервые во время событий в Шарлотсвилле, что очень не понравилось левым и поддерживающей их мейнстримной прессе, говорит политолог.
По словам Дмитрия Дробницкого, в последние годы и левые, и правые движения в США заметно трансформировались. Прежде всего леворадикальные движения и симпатизирующие им граждане стали свободно называть себя социалистами, что прежде в Соединённых Штатах считалось немыслимым, констатирует эксперт.
«Сегодня социалистических взглядов уже никто не скрывает. И у левых, несомненно, есть своё уличное боевое крыло. Правые консерваторы также обзавелись силовым блоком, который сейчас и действует на улицах в стычках с антифа. Портленд стал эпицентром этих столкновений, которые идут там с 2017 года с небольшими перерывами, хотя СМИ и не всегда освещают подобные события», — пояснил Дробницкий.
По его словам, в самом противостоянии между левыми и правыми не было бы ничего экстраординарного, если бы активисты не прибегали к открытому насилию.
«В контексте американской политической культуры провоцировать своих оппонентов — это нормально. Часто устраиваются контрмитинги, которые проходят в непосредственной близости от мероприятий своих идейных противников, но к силовому противостоянию это всё же не приводит. Иная ситуация — когда ставка делается полностью на насилие, и за последнее десятилетие эта тенденция явно растёт. Левые и правые перестали стесняться привлекать на свою сторону радикальную молодёжь, настроенную на насилие», — говорит Дробницкий.
«Накал политических страстей»
Ожесточённые уличные столкновения правых и левых активистов проходят на фоне предвыборной гонки и обострения конкуренции между Трампом и его оппонентами из Демократической партии, отмечают эксперты.
Так, большой резонанс вызвал призыв Трампа к женщинам-конгрессменам, предки которых были иммигрантами: глава Белого дома предложил им отправиться «назад», чтобы наладить там, «откуда они приехали», прежде чем критиковать американские реалии. Эти слова возмутили демократов, которые даже внесли в конгресс проект резолюции, осуждающей «расистские» высказывания Трампа.
Разгорающаяся вражда между левыми и правыми уличными движениями проходит на фоне недавнего расстрела в Эль-Пасо (штат Техас), когда стрелок убил более 20 человек. Преступник опубликовал манифест, в котором заявил о поддержке миграционной политики Дональда Трампа и выступил с осуждением идей мультикультурализма. Комментируя трагедию, ряд СМИ поспешили обвинить главу Белого дома в том, что он якобы потворствует подобным настроениям.
По мнению экспертов, многие события, протекающие сегодня в политической и общественной сферах США, стоит рассматривать преимущественно в контексте стартовавшей президентской кампании, так как политики в той или иной мере будут использовать их в предвыборных целях.
«Сейчас всё подчинено предвыборной кампании, включая и требования Трампа запретить движение антифашистов», — отметил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
При этом у самих участников радикальных уличных групп нет ни малейших политических перспектив, уверен аналитик. Однако, по его словам, события в Портленде всё же перекликаются с повесткой «большой политики». Тот «накал политических страстей», который наблюдается в США с 2016 года, регулярно выливается в уличные столкновения и радикализацию левой и правой молодёжи, считает политолог.
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