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Насилие и жестокость: Лукашенко обвинили в устроенном для белорусов "концлагере"

24 декабря 2020, 18:50  •  75 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Батька фанатично любит власть, считает оппозиционный штаб
Выстроенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко система держится на страхе и насилии в виде уголовного преследования и жестокости силовиков. Такое заявление сделал бывший министр культуры республики, член Координационного совета Павел Латушко.
По словам бывшего госслужащего, действия Лукашенко вызваны его личным страхом потерять высший государственный пост, поэтому лидер стремится преодолеть столь неприятное чувство "своей жестокостью". А появление главы Республики перед журналистами с автоматом в руках как раз подтверждает сказанное – президент испугался массовой демонстрации в Минске, считает Латушко.
Слабость властей, уверен оппозиционер, подтверждает и факт "применения аппарата подавления". Правоохранительные органы покупают у жильцов многоквартирных домов информацию об участниках акций, а само государство переходит к "военному концлагерю".
"Мы мирились в определенный момент с этим состоянием, но произошел перелом", – заявил Латушко.
Экс-министр добавил, что страх Лукашенко испытывает и перед президентом России Владимиром Путиным. По словам оппозиционера, в пользу такого заявления говорит визит главы республики в Сочи, где Минску поставили весьма четкие условия по внесению изменений в конституцию и сокращении полномочий лидера государства, а также проведении выборов на следующий год. Однако Лукашенко не выгодны никакие изменения.
"Ему надо только быть у власти еще пять лет. Человек фанатично любит власть", – заявил Латушко в интервью DW.ru.
Ранее бывший кандидат на пост главы республики Светлана Тихановская заявила о расширении санкционного списка ЕС против официального Минска.

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