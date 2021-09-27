Нашу промышленность национализируют… американцы: Глазьев о начавшемся захвате России

Нашу алюминиевую промышленность национализируют, но не российские государственные власти, а американцы, заявил Сергей Глазьев. Он рассказал о начавшемся захвате России.

Отечественная экономика испытывает серьёзные трудности. В отдельных отраслях наблюдается бурный рост, но это касается менее 10% населения страны, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

Между тем 60% граждан находятся в ситуации стагнации и бедности, добавил ведущий "Первого русского". Он также обратил внимание на тревожное заявление академика РАН Сергея Глазьева в рамках Московского экономического форума.

Так, эксперт указал на то, что Вашингтон фактически захватил алюминиевую промышленность России, поскольку ею теперь, по сути, "командует казначейство Соединённых Штатов".

В студии программы Глазьев пояснил своё высказывание. Он заметил, что американские законодатели фактически отобрали у группы частных собственников российскую корпорацию "Русал":

Теперь эта компания национализирована, но национализирована не нашими государственными властями, а американскими. Теперь казначейство США назначает совет директоров корпорации… Тут есть над чем задуматься с точки зрения стратегии национальной безопасности. А ведь президент Владимир Путин многократно говорил об офшоризации экономики, об утечке капитала, ставил задачу прекратить офшоризацию.

Собеседник Царьграда добавил, что "Русал" между тем имеет в качестве своих мощностей не только заводы, построенные за государственный счёт ещё при СССР, но и гидроэлектростанции вместе с водохранилищами, которые, по сути, являются общенародной собственностью.