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Нашу промышленность национализируют… американцы: Глазьев о начавшемся захвате России

27 сентября 2021, 21:35  •  212 • Политика
Нашу алюминиевую промышленность национализируют, но не российские государственные власти, а американцы, заявил Сергей Глазьев. Он рассказал о начавшемся захвате России.
Отечественная экономика испытывает серьёзные трудности. В отдельных отраслях наблюдается бурный рост, но это касается менее 10% населения страны, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Между тем 60% граждан находятся в ситуации стагнации и бедности, добавил ведущий "Первого русского". Он также обратил внимание на тревожное заявление академика РАН Сергея Глазьева в рамках Московского экономического форума.
Так, эксперт указал на то, что Вашингтон фактически захватил алюминиевую промышленность России, поскольку ею теперь, по сути, "командует казначейство Соединённых Штатов".
В студии программы Глазьев пояснил своё высказывание. Он заметил, что американские законодатели фактически отобрали у группы частных собственников российскую корпорацию "Русал":
Теперь эта компания национализирована, но национализирована не нашими государственными властями, а американскими. Теперь казначейство США назначает совет директоров корпорации… Тут есть над чем задуматься с точки зрения стратегии национальной безопасности. А ведь президент Владимир Путин многократно говорил об офшоризации экономики, об утечке капитала, ставил задачу прекратить офшоризацию.
Собеседник Царьграда добавил, что "Русал" между тем имеет в качестве своих мощностей не только заводы, построенные за государственный счёт ещё при СССР, но и гидроэлектростанции вместе с водохранилищами, которые, по сути, являются общенародной собственностью.

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