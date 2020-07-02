Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали от...
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
Массовый побег: Хакеры вскрыли неудобные для Минобороны Украины документы
Главная / В мире

Нашлись поручители: россиян, обвиняемых в незаконном отлове насекомых, отпустили из тюрьмы в Шри-Ланке

02 июля 2020, 19:55  •  27 • В мире
Двух россиян, обвиняемых на Шри-Ланке в незаконном отлове насекомых, выпустили из-под стражи под поручительство. По словам их адвоката, помощь оказали местные бизнесмены, которые ведут дела с российской стороной. Мужчин задержали ещё в феврале, однако с апреля и до конца июня они не находились в тюрьме из-за угрозы распространения коронавируса. 25 июня их снова поместили под стражу. Между тем ещё один россиянин, против которого выдвинуты аналогичные обвинения, находится в больнице — из-за острой тюремной пищи у него открылась язва.
 
© Фото из личного архива
 

Россиян Артёма Рябова и Николая Килафяна, задержанных в Шри-Ланке по подозрению в незаконном отлове редких насекомых, освободили из тюрьмы на время судебного разбирательства.

Об этом RT сообщил их адвокат Георгий Сухов. По его словам, 2 июля магистратский суд изменил меру пресечения для обвиняемых с заключения под стражу на поручительство.

Поручились местные бизнесмены


Ранее RT рассказывал о гражданах России — сотруднике Ростовского зоопарка Александре Игнатенко и его друзьях Артёме Рябове и Николае Килафяне, которых власти Шри-Ланки обвиняют в браконьерстве.  

В феврале этого года они отдыхали на Шри-Ланке, и в один из дней на выходе из национального парка их задержали охранники. При обыске у Игнатенко в кармане были найдены мёртвые жуки. Россиян обвинили в незаконном отлове местных насекомых и арестовали.

По словам мужчин, их несколько недель содержали в тюремной камере, где на полу спали около 80 заключённых, подозреваемых в тяжких преступлениях: распространении наркотиков, убийствах, изнасилованиях.

В апреле россиян временно отпустили из-под стражи в связи с угрозой распространения коронавируса в тюрьмах.

А 25 июня двух обвиняемых — Артёма Рябова и Николая Килафяна — снова поместили под стражу. Игнатенко тяжело болеет и сейчас находится в местной больнице. 

Как пояснил адвокат задержанных Георгий Сухов, у россиян была бы возможность оставаться до решения суда на свободе, если бы кто-то из местных жителей согласился стать их поручителем. По закону в случае неявки подозреваемых в суд поручители должны выплатить штраф в размере 500 тыс. рупий (более 180 тыс. рублей).

Однако 2 июля поручители всё-таки нашлись. Местные бизнесмены откликнулись на призыв адвокатов и российского посольства в Коломбо.

«Это местные предприниматели, которые ведут дела с Россией. Они согласились подписать поручительства за Рябова и Килафяна», — пояснил RT адвокат.

Кроме того, присутствовавший 2 июля на судебном заседании консул РФ заявил местным властям ноту протеста в связи с арестом россиян и систематическим нарушением их прав.

Следующее заседание суда состоится 23 июля. Россиянам грозит до 40 лет тюрьмы или же крупный штраф (более 2 млн рублей).

Адвокат Сухов считает, что если суд признает его подзащитных виновными, то предпочтёт оштрафовать их.

«Местных жителей за подобные преступления обычно отправляют в тюрьму, а иностранных граждан обязывают выплатить штрафы. В стране существует система организованного вымогательства денег у туристов. По местным законам штраф начисляется на каждое найденное насекомое. Поскольку у россиян якобы нашли 277 мёртвых жуков, то штраф вырос до $30 тыс.», — поясняет адвокат.

Сомнительный список насекомых


Между тем третий задержанный россиянин Александр Игнатенко сейчас находится в больнице. Из-за длительного содержания в тюрьме, где Игнатенко давали острую пищу, у него открылась язва пищевода. Кроме того, по его словам, местные правоохранители при аресте изъяли его профилактические лекарства от язвы и хронической крапивницы.

Помимо этого, в ходе ареста и следствия, по мнению Игнатенко, права россиян грубо нарушались: например, им до сих пор не предоставили переводчика, а в начале следствия — бесплатного адвоката.

Сами россияне отрицают свою вину. Игнатенко утверждает, что собирал уже мёртвых жуков вдоль дорог за пределами парка и фотографировал их. Снимки он планировал использовать в научных публикациях.

Адвокат россиян отмечает, что во время обысков правоохранители не составили ни одного протокола, поэтому нет никаких доказательств того, сколько насекомых было изъято на самом деле.

В материалах обвинения есть список якобы отловленных насекомых. Защита показала его специалистам Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге.

«Учёные сказали нам, что этот список составлен неграмотно: часть насекомых вообще не являются редкими или эндемичными для Шри-Ланки, у других в названиях указаны роды, а не виды, а по родовой принадлежности невозможно установить, являются насекомые краснокнижными или нет», — подытожил Георгий Сухов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
01 июля 2020, 20:00
"Обманули вы нас, русские мужики!": Сможет ли китайский клон С-400 потеснить Россию
01 июля 2020, 21:00
Опередили китайцев и удивили американцев: Плавучая АЭС на Чукотке начала давать тепло
02 июля 2020, 15:00
В Европарламенте оценили претензии стран Балтии к России
01 июля 2020, 21:00
Глава ВОЗ отрезвил всех "суровой реальностью": Пандемия ускоряется
02 июля 2020, 01:00
"Неустановленный возбудитель"? Похожие на коронавирус симптомы в Италии были ещё до пандемии
02 июля 2020, 15:00
Ким Чен Ын продемонстрировал взрывной характер. Причиной стали пикантные листовки с первой леди
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 июля 2020, 03:00
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
02 июля 2020, 11:00
"Масштабный сброс": Маневр России по госдолгу США восхитил аналитиков Китая
02 июля 2020, 11:00
"Они никогда в жизни этого не сделают": Назван главный страх Украины перед ...
02 июля 2020, 03:00
"Упрячьте": Порошенко попытался взять Зеленского "на слабо"
02 июля 2020, 01:00
Великие потрясения или великая Россия? Михалков не дал шанса противникам поправок в К...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июля 2020, 11:00
"Масштабный сброс": Маневр России по госдолгу США восхитил аналитиков Китая
29 июня 2020, 13:00
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
01 июля 2020, 06:00
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
01 июля 2020, 10:00
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
01 июля 2020, 16:00
Возглавившая Совет ЕС Германия обратилась к России
27 июня 2020, 03:00
Такая поправка, что все сразу проголосуют: Сатановский сделал жёсткое историческое предложение
28 июня 2020, 12:00
В Белоруссии предложили провести референдум по объединению с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.