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Нашлись дела поважнее: Помпео отказался ехать к Зеленскому и Лукашенко

02 января 2020, 19:09  •  82 • В мире
Госсекретарь США Майк Помпео не прилетит в Киев 3 января на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, вероятно, политик перенесёт свои визиты в Белоруссию, Казахстан и Кипр. Причиной тому - беспорядки у американского посольства в Багдаде, сообщает Госдеп.
Кризис в Ираке нарушил планы госсекретаря США Майка Помпео, который собирался в январе посетить несколько стран постсоветского пространства - Украину, Белоруссию, Казахстан, а затем отправиться на Кипр.
В частности, 3 января Помпео должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако сейчас важнее обратить внимание на события в Багдаде, где у посольства США проходят массовые протесты, говорится в сообщении Госдепа. На какую дату переносится "турне" Помпео, не сообщается.

"Я буду там, где я нужен"

Ранее Майк Помпео, госсекретарь США, рассказал журналистам, что собирается в большое зарубежное турне, однако допустил, что из-за ситуации в Ираке планы могут быть сорваны.
"Я надеюсь, что всё же смогу выполнить эти обязательства. Я направляюсь на Украину, оттуда в Центральную Азию, а оттуда на Кипр. Но я буду там, где я нужен, чтобы обеспечить, чтобы наши люди на Ближнем Востоке - работающие в Госдепартаменте и вообще американцы - были в безопасности", - заявил Помпео в интервью телеканалу Fox News.
Он согласился с тем, что поездка на Украину и в другие страны может быть отложена, если возникнет такая необходимость.
Также Помпео в своём микроблоге Twitter выразил уверенность, что за нападением на здание дипмиссии в Багдаде стоят четыре человека: по его словам, организовали атаку два террориста, а помогали им двое "иранских подручных", даже назвал их имена.

Атака на посольство

Беспорядки у здания посольства США в Ираке начались 31 декабря после авиаударов Вашингтона по позициям шиитской группировки. Протестующие поставили палатки возле дипмиссии, забросали здание камнями и разбили камеры.
Им удалось частично прорваться на территорию посольства, охрана дипмиссии применила против демонстрантов слезоточивый газ. В результате посольство приостановило консульскую работу. По данным "Народных мобилизационных сил", в протестах пострадали не менее 62 человек.

На фоне демонстраций Пентагон направил в регион дополнительно 750 солдат для охраны персонала посольства. Президент США Дональд Трамп заявил, что к организации беспорядков причастен Иран. 1 января Reuters со ссылкой на заявление Вооружённых сил Ирака сообщило, что демонстранты прекратили акцию и "любые формы протеста".

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