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Мнение эксперта заключается в том, что сегодня бандеровцы не должны сражаться за то, чтобы Крым стал украинским.

Мысли Корнилова о Бандере.

По мнению историка и политолога Владимира Корнилова, Бандера был против того, чтобы Крымский полуостров стал украинским.

Степан Бандера являлся идеологом национализма в Украине. Ближе к концу 1954 года он высказывался против того, чтобы Крымский полуостров присоединили к Украине. Бандера обозначил данное событие, как «попытка Москвы сделать Украину частью советского империализма». Отсюда и мысли Корнилова о бесполезной борьбе бандеровцев, целью которых является присоединение Крыма к Украине.

Фальшивый аусвайс Бандеры.

«Я вижу, что задел бандеровцев высказываниями о них. Хотелось бы сказать, что когда война закончилась, Германией произошла выдача Бандере фальшивого аусвайса, где значилось имя Штефан Попель. Возможно, что это прозвище дало ему гестапо. С немецкого Popel переводится, как «сопляк». Вот такое интересное отношение немцев к своему агенту, как Вы считаете?»

– сообщил историк.

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