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Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
21 мая 2020, 07:20 • 219 • Украина
Мнение эксперта заключается в том, что сегодня бандеровцы не должны сражаться за то, чтобы Крым стал украинским.
Мысли Корнилова о Бандере.
По мнению историка и политолога Владимира Корнилова, Бандера был против того, чтобы Крымский полуостров стал украинским.
Степан Бандера являлся идеологом национализма в Украине. Ближе к концу 1954 года он высказывался против того, чтобы Крымский полуостров присоединили к Украине. Бандера обозначил данное событие, как «попытка Москвы сделать Украину частью советского империализма». Отсюда и мысли Корнилова о бесполезной борьбе бандеровцев, целью которых является присоединение Крыма к Украине.
Фальшивый аусвайс Бандеры.
– сообщил историк.
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