Нашли виноватых: СБУ обвиняет российских военных в обстреле Мариуполя

Глава СБУ Василий Грицак обвинил российских военнослужащих в причастности к обстрелу Мариуполя в январе 2015 года, в результате которого погибли 30 человек и более 100 пострадали. «Речь идет о трагических событиях, которые произошли в Мариуполе в связи с обстрелом района Восточный, которые имели место 24 января 2015 года», — заявил Грицак. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы СБУ, «операцией с территории России руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа ВС России, генерал-майор Степан Ярощук, а в Донецке — полковник ВС России Александр Цаплюк (позывной «Горец»), якобы координацию действий российских реактивных дивизионов осуществлял подполковник ВС России Максим Власов (позывной «Югра»)».

Всего, как отмечает Грицак, подозрение было объявлено в отношении 11 человек, семеро из которых — граждане РФ, а остальные — украинцы. Подозреваемые были объявлены в розыск, кроме того, Грицак заявил о планах объявить их в розыск по линии Интерпола.

В качестве доказательства своих слов глава СБУ намерен передать в Международный суд ООН записи якобы перехваченных телефонных разговоров.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов ответил на заявление Грицака цитатой советского поэта и барда Владимира Высоцкого. «Каждый раз, когда я слышу подобную новость со стороны Украины, я вспоминаю Владимира Семеновича Высоцкого: «Дорогая передача! Во субботу, чуть не плача, вся Канатчикова дача к телевизору рвалась», — цитирует Милонова ФАН.

По словам депутата, украинские «официальные и полуофициальные лица» за последние несколько лет сделали такое количество разноообразных обвинений в адрес России, «что если бы хотя бы десятая часть этих высказываний оказалась правдой, Украина давно бы уже перестала существовать».

«Очень жаль, что у официальных лиц Киева иссякла фантазия, и они на протяжении последних двух-трех лет говорят одно и то же, придумывая одни и те же истории, объектом которых сейчас стал Мариуполь. На это уже вообще никто не реагирует. Пока они это говорят, про «агрессию», про «нападение» на Мариуполь, Киев, Львов, значит, у них все нормально, есть повод привлечь к себе внимание», — отмечает Виталий Милонов.

Трагедия, которая развернулась в Мариуполе чуть больше трех лет назад, с самого начала стала причиной взаимных обвинений со стороны украинских военных и донбасского ополчения.

В результате обстрелов повреждения получили почти 60 жилых домов. По данным ГУ МВД Украины, в Донецкой области погибли 30 человек, в том числе один ребенок, еще 105 ранены, из которых 12 находились в тяжелом состоянии. Представители ОБСЕ заявили, что стрельба велась из установок «Град» и «Ураган». Также в отчете организации уточнялось, что ракеты летели с территорий, подконтрольных ДНР.

Украинские военные поддержали эту версию, заявив, что поймали наводчика. Украинская сторона уточняла, что огонь велся из «Градов» со стороны Новоазовска. Представители самопровозглашенной ДНР, в свою очередь, уверяли, что произошедшее является провокацией со стороны их противников.

«Никто Мариуполь штурмовать не собирается, — комментировал факт обстрелов глава ДНР Александр Захарченко. — До сегодняшнего дня мы не вели активных действий у Мариуполя. Мы силы бережем. Но сейчас, после того как Киев решил свалить ответственность за ошибочный огонь своих «Градов» из Бердянского по жилому кварталу на нас, я отдал приказ подавлять позиции украинских войск, расположенные к востоку от Мариуполя».

Владимир Кононов, находившийся на тот момент в должности министра обороны ДНР, в разговоре с «Газетой.Ru» также обвинял в произошедшем украинских военных. «Удар был нанесен северо-западнее Мариуполя, из населенного пункта Старый Крым. Сначала были нанесены два удара по окраине города. По радиоперехватам было четко слышно: они (украинские военнослужащие) думали, что мы наступаем на Мариуполь. Был и другой радиоперехват (к сожалению, нет записи), из которого следовало, что они собирались нанести удар по району города. Вот они и ударили, — говорил Кононов. — Моя артиллерия, начиная с 8.30 и заканчивая 14.10, в том направлении даже близко не работала. Это была провокация чистой воды! То же самое, что было с автобусом под Волновахой, с «Боингом»… Это делается, чтобы нас объявить террористами, ни больше ни меньше!»