Нашли в сауне: что известно о гибели российских туристов в Албании

В Албании в отеле были обнаружены тела четырёх российских граждан. По данным полиции, погибшие — двое мужчин и две женщины, которые приехали в страну во время отпуска. По предварительной информации, причиной смерти стала асфиксия. Консульский отдел посольства России в Албании выясняет обстоятельства гибели россиян.

Консульский отдел посольства России в Албании выясняет обстоятельства гибели четырёх россиян. Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссии.

Там добавили, что сотрудники отдела пытаются связаться с родственниками погибших.

«Консульский отдел работает по этому вопросу», — заявили в посольстве.

Ранее местные СМИ сообщили, что в сауне отеля в албанской деревне Керрет округа Кавая были обнаружены тела четырёх российских граждан. По данным полиции, погибшие — двое мужчин и две женщины в возрасте от 31 до 58 лет, они находились в Албании в отпуске. По другим данным, одному из погибших было 60 лет.

«Все они задохнулись», — сообщили в полиции.

Позже издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию сообщило, что погибшие россияне находились в сауне дольше разрешённого времени.

«Неизвестно, была ли исправна система вентиляции в сауне и были ли туристы пьяны. Полиция допрашивает других российских туристов в отеле и персонал», — говорится в сообщении.

По данным издания, туристы пробыли в отеле час. Погибших нашёл сотрудник отеля, который принёс им напитки и фрукты.

«Когда мне так никто и не ответил, я зашёл в сауну. Один из них лежал в шезлонге, двое — на скамейке, а четвёртый сидел, свесив ноги в бассейн. Они все задохнулись», — рассказал он. Его слова приводит Интерфакс.

Вместе с тем издание ABC News Albania высказало предположение, что смерть могла наступить в результате отравления.

Происшествия с россиянами за рубежом

В субботу, 16 октября, стало известно, что восемь человек, семеро из которых российские туристы, пострадали в результате аварии с участием автобуса в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает газета Hurriyet.

Инцидент произошёл в районе Манавгат. По данным издания, водитель микроавтобуса не справился с управлением из-за дождя на скользкой дороге, после чего автобус занесло и он перевернулся.

Пострадавших доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

Информацию о госпитализации россиян подтвердили в Генконсульстве России в Анталье.

«Сегодня утром около 08:00 мск в районе Манавгата перевернулся автобус, перевозивший из аэропорта в отели группу российских туристов. В ДТП пострадали семь граждан России. Они доставлены в местные больницы для оказания первой медицинской помощи», — заявил представитель консульства РИА Новости.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе уточнила, что травмы получили экскурсовод и семь российских туристов. По её словам, их состояние оценивается как хорошее.

Предыдущий инцидент с российскими туристами в Турции произошёл в августе. В результате ДТП, также произошедшем в Анталье, погибли четверо россиян.

По данным СМИ, инцидент произошёл в районе Сиде. Автобус, который вёз туристов в аэропорт Антальи, врезался в бетонное ограждение и перевернулся.

До этого, в апреле в Турции произошло другое крупное ДТП, в котором пострадали российские туристы. Тогда одна россиянка погибла и 26 других граждан РФ получили травмы в результате аварии в Центральной Турции на трассе Конья — Аксарай.

Как стало известно, группа направлялась на автобусе на экскурсию в Каппадокию. Согласно информации турецких правоохранительных органов, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге. Автобус съехал в кювет и перевернулся.

© Legion-media.ru / Vladimir Razguliaev

В конце мая стало известно о гибели трёх россиян при взрыве в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Местное радио Radio Ndeke Luka сообщило, что две машины полиции подорвались на мине в деревне Бандиба на северо-западе ЦАР. В результате взрыва погибли трое россиян, а также два сотрудника полиции ЦАР, ещё пять человек получили ранения.

Позже официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги подтвердил сообщения о взрыве в Центральноафриканской Республике, в результате которого погибли россияне. Он назвал произошедшее «преступным актом».

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко рассказал, что погибшими оказались российские инструкторы.

«Действия вели правительственные войска при поддержке российских инструкторов. Этот район действительно на стыке границ трёх стран (ЦАР, Чад и Камерун)», — сказал Титоренко.

По его словам, в момент инцидента «боевики из группировки 3R пытались отбить «дорогу жизни».