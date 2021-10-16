|
Нашли в сауне: что известно о гибели российских туристов в Албании
16 октября 2021, 23:35 • 68 • В мире
В Албании в отеле были обнаружены тела четырёх российских граждан. По данным полиции, погибшие — двое мужчин и две женщины, которые приехали в страну во время отпуска. По предварительной информации, причиной смерти стала асфиксия. Консульский отдел посольства России в Албании выясняет обстоятельства гибели россиян.
Reuters © Arben Celi
Консульский отдел посольства России в Албании выясняет обстоятельства гибели четырёх россиян. Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссии.
Там добавили, что сотрудники отдела пытаются связаться с родственниками погибших.
«Консульский отдел работает по этому вопросу», — заявили в посольстве.
«Все они задохнулись», — сообщили в полиции.
Позже издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию сообщило, что погибшие россияне находились в сауне дольше разрешённого времени.
«Неизвестно, была ли исправна система вентиляции в сауне и были ли туристы пьяны. Полиция допрашивает других российских туристов в отеле и персонал», — говорится в сообщении.
По данным издания, туристы пробыли в отеле час. Погибших нашёл сотрудник отеля, который принёс им напитки и фрукты.
«Когда мне так никто и не ответил, я зашёл в сауну. Один из них лежал в шезлонге, двое — на скамейке, а четвёртый сидел, свесив ноги в бассейн. Они все задохнулись», — рассказал он. Его слова приводит Интерфакс.
Вместе с тем издание ABC News Albania высказало предположение, что смерть могла наступить в результате отравления.
Происшествия с россиянами за рубежом
В субботу, 16 октября, стало известно, что восемь человек, семеро из которых российские туристы, пострадали в результате аварии с участием автобуса в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает газета Hurriyet.
Инцидент произошёл в районе Манавгат. По данным издания, водитель микроавтобуса не справился с управлением из-за дождя на скользкой дороге, после чего автобус занесло и он перевернулся.
Пострадавших доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни.
Информацию о госпитализации россиян подтвердили в Генконсульстве России в Анталье.
«Сегодня утром около 08:00 мск в районе Манавгата перевернулся автобус, перевозивший из аэропорта в отели группу российских туристов. В ДТП пострадали семь граждан России. Они доставлены в местные больницы для оказания первой медицинской помощи», — заявил представитель консульства РИА Новости.
В свою очередь исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе уточнила, что травмы получили экскурсовод и семь российских туристов. По её словам, их состояние оценивается как хорошее.
Предыдущий инцидент с российскими туристами в Турции произошёл в августе. В результате ДТП, также произошедшем в Анталье, погибли четверо россиян.
По данным СМИ, инцидент произошёл в районе Сиде. Автобус, который вёз туристов в аэропорт Антальи, врезался в бетонное ограждение и перевернулся.
До этого, в апреле в Турции произошло другое крупное ДТП, в котором пострадали российские туристы. Тогда одна россиянка погибла и 26 других граждан РФ получили травмы в результате аварии в Центральной Турции на трассе Конья — Аксарай.
Как стало известно, группа направлялась на автобусе на экскурсию в Каппадокию. Согласно информации турецких правоохранительных органов, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге. Автобус съехал в кювет и перевернулся.
В конце мая стало известно о гибели трёх россиян при взрыве в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Местное радио Radio Ndeke Luka сообщило, что две машины полиции подорвались на мине в деревне Бандиба на северо-западе ЦАР. В результате взрыва погибли трое россиян, а также два сотрудника полиции ЦАР, ещё пять человек получили ранения.
Позже официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги подтвердил сообщения о взрыве в Центральноафриканской Республике, в результате которого погибли россияне. Он назвал произошедшее «преступным актом».
Посол России в ЦАР Владимир Титоренко рассказал, что погибшими оказались российские инструкторы.
«Действия вели правительственные войска при поддержке российских инструкторов. Этот район действительно на стыке границ трёх стран (ЦАР, Чад и Камерун)», — сказал Титоренко.
По его словам, в момент инцидента «боевики из группировки 3R пытались отбить «дорогу жизни».
Подпишитесь на нас
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 октября 2021, 04:50
|
11 октября 2021, 10:05
|
16 октября 2021, 00:55
|
10 октября 2021, 17:45
|
16 октября 2021, 16:05
|
14 октября 2021, 01:05
|
11 октября 2021, 03:05