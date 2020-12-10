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Нашли общего врага? Эксперт объяснил, почему Россия и НАТО договорились о совместных учениях

10 декабря 2020, 20:15  •  129 • Политика
Эксперт объяснил, почему Россия и НАТО, которые многие годы противостоят друг другу, неожиданно договорились о совместных учениях. По его словам, они нашли общего врага, который вынудил старых противников объединиться.
Россия примет участие в военных учениях "Аман-2021" и впервые за 9 лет будет отрабатывать манёвры бок о бок со специалистами НАТО. Военно-морские учения пройдут в феврале этого года у берегов Пакистана. Вместе с Россией в них примут участие Китай, Великобритания, Турция, Япония и ряд других стран. Отметим, что в последний раз ВМС России проводили учения вместе с НАТО в 2011 году.
По словам военного эксперта Юрия Кнутова, вероятнее всего, целью учений является отработка мер по борьбе с терроризмом и пиратством.
Это позитивный шаг, когда между военными России и НАТО появляется диалог и они учатся совместно действовать против общего врага, - пояснил он порталу Nation News.
Кнутов добавил, что, несмотря на политические противоречия, Россия и страны НАТО часто обмениваются друг с другом данными о потенциальных угрозах. Эта сфера, как и освоение космоса, пока ещё находится вне политики.
Напомним, что отношения России и НАТО резко обострились за последние несколько лет. С 2014 года Североатлантический альянс взял курс на укрепление своих позиций в Восточной Европе. Западный военный блок оправдывает своё расширение необходимостью противостоять "российской угрозе". В Москве же считают, что Крым и Донбасс лишь стали формальным поводом для экспансии НАТО. А главная цель организации - это постоянно увеличивать и без того раздутые военные бюджеты.
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