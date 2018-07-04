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Нашли крайних
04 июля 2018, 14:09 • 69 • Карикатуры
Депутат Верховной рады Андрей Ильенко на фоне переименования российских воинских частей обвинил Россию в том, что она "ворует чужую историю, начиная со своего названия".
© Виталий Подвицкий
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