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Нашли крайних

04 июля 2018, 14:09  •  69 • Карикатуры

Депутат Верховной рады Андрей Ильенко на фоне переименования российских воинских частей обвинил Россию в том, что она "ворует чужую историю, начиная со своего названия".

© Виталий Подвицкий

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