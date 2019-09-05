Нашла повод: Япония сделала представление России по Курилам

По его славам, пока Япония сделала представление. Суга также подчеркнул, что правовая позиция страны в этом вопросе осталась неизменной - Токио выступает за решение проблемы северных территорий.

"В этой связи мы продолжим плотные переговоры с российской стороной на основе нашей базисной позиции - решение территориальной проблемы и следующее за ним заключение мирного договора", - сказал генсек, не уточнив, будет ли заявлен Москве официальный протест.

Также он затруднился уточнить, будет ли поднята тема Курил и Шикотана, в частности, на предстоящих переговорах на высшем уровне между РФ и Японией.

Президент РФ Владимир Путин в среду на полях Восточного экономического форума осмотрел выставку территорий опережающего развития региона и в режиме видеоконференции понаблюдал за запуском ряда предприятий. В частности, президенту показали новый терминал Хабаровского аэропорта, новый горноперерабатывающий комплекс на серебряном месторождении "Вертикальное" в Якутии, а также рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан.