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Нашла повод: Япония сделала представление России по Курилам
05 сентября 2019, 12:24 • 138 • Политика
Японские власти пообещали "надлежащим образом" ответить на открытие Россией рыбоперерабатывающего завода на Шикотане. Такое заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга, не уточнив, будет ли заявлен российской стороне официальный протест.
По его славам, пока Япония сделала представление. Суга также подчеркнул, что правовая позиция страны в этом вопросе осталась неизменной - Токио выступает за решение проблемы северных территорий.
"В этой связи мы продолжим плотные переговоры с российской стороной на основе нашей базисной позиции - решение территориальной проблемы и следующее за ним заключение мирного договора", - сказал генсек, не уточнив, будет ли заявлен Москве официальный протест.
Также он затруднился уточнить, будет ли поднята тема Курил и Шикотана, в частности, на предстоящих переговорах на высшем уровне между РФ и Японией.
Президент РФ Владимир Путин в среду на полях Восточного экономического форума осмотрел выставку территорий опережающего развития региона и в режиме видеоконференции понаблюдал за запуском ряда предприятий. В частности, президенту показали новый терминал Хабаровского аэропорта, новый горноперерабатывающий комплекс на серебряном месторождении "Вертикальное" в Якутии, а также рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан.
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