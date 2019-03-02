Нашла коса на камень: Польше не разрешают строить канал на Балтике

Автор:

Полонский Андрей

В Варшаве сразу же заявили, что ЕС признал возможность строительства, однако требует дальнейшего обсуждения технических параметров канала. Однако вслед за этим в Брюсселе опровергли польское толкование решения европейских чиновников. Там подчеркнули, что Европейская комиссия не согласна с самим проектом в принципе. Они не уверены, что канал нужен и целесообразен. Однако оговорились, что обсуждение технических вопросов будет продолжено. Пока же полякам следует прекратить строительные работы.

Для нынешних польских властей решение Брюсселя, словно ушат холодной воды на голову. Отношения с Европой у Варшавы и так не слишком ладятся — существуют и проблемы с верховенством права, и разногласия по вопросу приёма мигрантов. А тут ещё и канал. Получается, что антирусская риторика не всегда помогает. А ведь речь шла почти о сакральных для польских националистов вещах — об американской военной базе у самых русских границ и очередной попытке хоть как-то подразнить Россию.

Однако что-то, видимо, пошло не так. Так в чём же дело?

Немного географии

Балтийская (ещё её называют Вислинская) коса — это полоска земли, которая отделяет Калининградский залив от Гданьского залива и Балтийского моря. Общая длина косы — 65 километров, 35 из них принадлежат России. Со стороны Польши коса соединена с сушей, а в наших территориальных водах отделена от неё Калининградским проливом.

За косой на польской территории, на берегах реки Эльблонг, стоит одноимённый старый польский город, где недавно был обновлён порт, выстроены новые причалы, грузовой и пассажирский терминалы, а также пограничный пункт. К тому же в 2016 году было принято решение, что в Эльблонге будет расквартирована батальонная группа НАТО (на базе польской Поморской дивизии). Кроме того, польские националисты грозились насыпать в Калининградском заливе у самых наших границ искусственный остров и устроить там военную базу. Несуществующий остров уже обозвали весьма красноречиво и даже несколько льстиво по отношению к своим американским хозяевам — «Форт Трамп».

Российско-польская граница на Балтийской косе. Фото: globallookpress.com

Однако существует одна загвоздка, которая никак не вяжется со всеми этими великопольскими планами. Чтобы попасть в Эльблонг, суда из главного польского порта Гданьска должны проходить через русские территориальные воды. То есть обо всём надо договариваться с Россией. Даже чисто географическая зависимость от России для польских властей, как острый нож в сердце.

В результате поляки решили рыть канал. Эта уникальная водная артерия длиной 1,3 километра и глубиной 5 метров должна была пройти в районе деревни Жаворонки (по-польски — Сковронки) в Поморском воеводстве. Строительство предполагали завершить в 2022 году. Весь этот проект, помимо всего прочего, стал любимой идеей лидера правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.

Польша явит свой суверенитет созданием канала через Балтийскую косу, — с пафосом восклицал он. — Я ещё не знаю, кто, но кто-то из членов правительства воткнёт первую лопату, потому что все формальности решены и деньги предусмотрены.

Конечно, трогательно, что поляки решили рыть свой стратегический канал лопатами, но возражения пришли оттуда, откуда они их совсем не ждали — из Брюсселя…

Непоправимый ущерб ландшафту

Вся беда в том, что строительство канала способно нанести катастрофический ущерб всей экологической системе и экономике региона. На сегодняшний день Балтийская коса — одна из главных рекреационных зон Польши. Здесь же расположен один из самых привлекательных польских курортов — Морская Крыница.

Если по каналу пойдут суда, и тем более будет устроен насыпной остров и военная база, то с туризмом придётся распрощаться. Кроме того, из польской акватории Калининградского залива уйдёт вся рыба, а рыболовство — одно из главных занятий местных жителей и источник их дохода. Таким образом, и без того хрупкой экологической системе балтийского побережья будет нанесён непоправимый ущерб. Качиньский со товарищи, разумеется, об этом не думали. Для них главное — ни в чём не зависеть от России. Но в Брюсселе при этом господствуют совсем другие настроения. Там полагают, что сохранение экологического равновесия — одна из самых существенных стратегических задач европейского развития. Да и позиции «зелёных» в Европарламенте как никогда сильны.

Пляж в Морской Крынице. Фото: Robson90/shutterstock.com

В итоге с каналом Польше придётся всё же обождать. И хотя пока неизвестно, чем окончательно завершатся все эти радения, по крайней мере, внушает оптимизм то, что в холодной балтийской воде было обретено немного здравого смысла.

Немного истории

Хотелось бы напомнить, что до Второй мировой войны Гданьск (Данциг) был вольным городом, а большая часть территории Поморского воеводства принадлежала Германии. В состав Польши входило только несколько десятков километров балтийского берега в районе городка Пуцк. Возвращение Польше Гданьска с Гдыней, а тем более Эльблонга и окрестностей стало возможным только благодаря победе Советского Союза над нацистской Германией. Однако ждать благодарности от поляков бессмысленно. Мы это знаем ещё с начала позапрошлого века, когда в ответ на конституцию для Царства Польского мы получили Польское восстание 1830 года.

И всё-таки желание польских властей — даже вопреки собственным экономическим интересам и экологической безопасности — «хоть чучелом, хоть тушкой», но постоянно дразнить Россию вызывает непреходящее удивление. Хорошо хоть, что в Европейском союзе время от времени торжествует здравый смысл вопреки уже ставшей привычной антирусской риторике.

Если же история с каналом ещё больше ухудшит отношения польских националистов с Евросоюзом, мы точно плакать не станем. Да и рядовым гражданам Польши, скорее всего, от этого тоже ни холодно ни жарко. По крайней мере, возможно, жителям Балтийского берега на территории Поморского воеводства ещё хватит рыбы и туристов, чтобы прокормить себя и свои семьи, и не придётся в массовом порядке уезжать в Германию на заработки.