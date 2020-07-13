«Наши взгляды стали противоположными»: Путин исключил связь присоединения Крыма с ухудшением отношений Москвы и Киева

Владимир Путин напомнил, что отношения Москвы и Киева ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году, а не в результате присоединения Крыма к России. Соответствующий фрагмент интервью был показан в программе «Москва. Кремль. Путин». Глава государства отметил, что после событий в Киеве в 2014 году взгляды российского и украинского государств стали «диаметрально противоположными». Вместе с тем Путин выразил уверенность, что со временем эта ситуация изменится.

Владимир Путин заявил, что ухудшение отношений с Украиной произошло до референдума в Крыму в марте 2014 года, по итогам которого полуостров стал российским регионом. Президент напомнил об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава государства отметил, что сначала на Украине случился государственный переворот и захват власти.

«С этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины... стали диаметрально противоположными, с этого момента мы с ними разошлись», — сказал Путин. Вместе с тем он подчеркнул, что Крым вернулся в состав России после этих событий, а не наоборот.

«Так что то, что у нас испортились отношения с Украиной, с Крымом, в принципе, не связано», — напомнил глава государства, выразив уверенность, что «эта пена рано или поздно схлынет».

Напомним, что 22 февраля 2014 года на Украине произошёл государственный переворот. Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, изменила Конституцию и назначила внеочередные президентские выборы, по итогам которых новым президентом Украины стал Пётр Порошенко.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 95% участников высказались за воссоединение с Россией. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма обсуждению не подлежит. Говорил об этом и Владимир Путин.

«Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт», — подчеркнул Путин в ходе пресс-конференции с главой Белого дома Дональдом Трампом в 2018 году.

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Однако украинские политики систематически обращаются к обсуждению статуса полуострова. В конце июня президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Киев сумеет «вернуть» Крым в состав Украины.

«Мы всех вернём: и Крым вернём, и людей. Мы в это верим», — привела высказывание украинского президента его пресс-служба.

В мае президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что на переговорах с Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но признал, что Россия не намерена это обсуждать.

Глава украинского государства выразил мнение, что США, Канада и большинство стран ЕС, включая Германию и Францию, понимают, что, «пока Крым не вернётся», санкции с России не будут сняты.

«Пока это единственный способ, где мы говорим о Крыме… Когда у меня была первая встреча в Нормандии с Ангелой Меркель, мы с ней поднимали этот вопрос, и с президентом Французской Республики, и, честно говоря, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, оговаривать этот вопрос. Но мы же с вами помним, что это наша земля, это наш народ», — полагает Зеленский.

Незадолго до этого в украинском МИД заявили о намерениях разработать план по «возвращению» полуострова в состав государства. Об этом высказался глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

«Стратегическая задача — это как Крым будет возвращён на Украину», — рассказал Кулеба в эфире радио НВ 5 мая. По его мнению, речь идёт о «прагматичном расчёте», а не о «дипломатической фантазии».

Эффект от санкций

Говоря о санкциях, введённых после вхождения Крыма в состав России, Владимир Путин отметил, что потери РФ от этих рестрикций удалось успешно компенсировать. Об этом глава российского государства высказался в марте в ходе интервью ТАСС.

«Да плевать на них, на эти санкции. По разным оценкам, мы потеряли где-то $50 млрд, но мы и заработали столько же. Немало, но это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было либо мы их просто забыли и потеряли», — сказал глава государства в интервью ТАСС.

Вместе с тем президент указал, что от санкций пострадали и зарубежные государства. По его словам, подобные меры «перекашивают всё экономическое мировое и европейское пространство».

«Вот это плохо. И конкуренция — она должна быть естественной, без всяких ограничений внешних. Но дело в том, что наши партнёры ведь тоже теряют примерно столько же: Европа примерно столько же потеряла, по их же собственным оценкам», — отметил глава государства.