Наши уже в Казахстане: ОДКБ проходит первую проверку на прочность

Огромное государство полыхает протестами. Казахстан словно подожгли со всех сторон: ещё неделю назад страна была образцом стабильности, а теперь – самая горячая точка мира. На границах России неспокойно. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) впервые за 30 лет вступила в бой.

Ребята уже там

Девятая по площади страна мира, Казахстан, в огне. Мы как-то забываем, что её территория почти равна той, которую занимает Аргентина. Поэтому сегодняшние события – не "где-то там, в бывших среднеазиатских республиках", а катаклизмы на огромных плодородных и нефтеносных территориях, которые так или иначе коснутся всех обитателей планеты. В том числе и нас с вами.

К моменту написания статьи в миротворческой операции участвуют все страны – члены ОДКБ: Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан и Киргизия. При этом части армии России переброшены в Казахстан уже вечером 5 января. Похоже, что подготовка операции и необходимых официальных документов велись параллельно и весьма оперативно.

В этом смысле можно порадоваться, что Организация договора коллективной безопасности вообще существует. И, как то ружьё на сцене, сработала тогда и как ей положено. Участники ОДКБ смогли выработать общую позицию в рекордно короткие сроки. Хотя, как заявил накануне коллегам депутат Госдумы России Константин Затулин, "реакция ОДКБ на 100% зависит от мнения, к которому придёт Россия".

Об этих днях ещё напишут тома и защитят сотни диссертаций. Там будут анализ сложных родоплеменных внутриказахских отношений, рассуждения про газ и национальную политику. Исследователи и политологи всё разложат по правильным полочкам.

Нам сейчас важно другое. Уроки Украины постсоветским пространством усвоены, учтены, проработаны. Как ни странно, уроки очевидные.

Пашинян на страже закона?

Нужно держаться вместе. Нужно просить о помощи, в том числе и военной. Нужно не философствовать, а сразу помогать. Иначе не выжить, не сохранить целостность государства, не устоять перед беспардонными реалиями современного мира, давно сбросившего маску заботы о правах человека и мирного сосуществования.

Невозможно пока предугадать итоги совместной военной операции, которая получила название "Во имя мира". Хотя перевес объединённых сил ОДКБ очевиден, ситуацию удалось взять под контроль, в Госдуме России предполагают, что операция займёт не менее месяца.

Однако начало положено разумное и грамотное. Первый шаг: обращение президента Казахстана Токаева о помощи в преодолении террористической угрозы. Токаев мгновенно вводит в стране режим ЧС и недвусмысленно заявляет о бандформированиях, подготовленных за рубежом для "атаки на Казахстан".

Следующий шаг: члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтверждают, что их цель именно в оказании помощи друг другу. Терроризм – прямая угроза безопасности государства. Решение о вводе миротворческих соединений принимает Совет ОДКБ. Председатель которого вообще не Путин, а премьер-министр Армении Пашинян, сам в недавнем прошлом участник внутригосударственных беспорядков. Куда уж более непредвзято и альтернативно?

Ввод войск в штатном режиме

Международное сообщество выжидательно молчит. Что тут скажешь? У Армении своя боль – Карабах. Не в этой стране рассказывать о прекрасных намерениях такого рода выступлений. Газ? Может, и газ. Поводы всегда найдутся, на то и кризис. А терроризм – всегда терроризм, как ни крути.

Ещё один член ОДКБ, Белоруссия, тоже прошла через массовые выступления на улицах. Видимо, было настолько непросто, что в итоге подписала с Россией интеграционный декрет Союзного государства.

МИД Таджикистана также выступил с заявлением в поддержку "мудрого народа Казахстана и его руководства" в стремлении "положить конец актам насилия". И подтвердил свои обязательства по участию в коллективной миротворческой операции в рамках ОДКБ. Примерно таким же оказалось и заявление председателя кабинета министров Киргизии Жапарова, обнародованное сегодня утром.

Соседний Китай мягко назвал происходящее в Казахстане "внутренним делом этой страны" и выразил надежду на скорую стабилизацию ситуации. Поговаривают, что в декабре он прощупывал почву для вступления в ту же ОДКБ… Мир снова становится двухполярным.

Интересно, что МИД России также сработал без аврала, практически в штатном режиме. Ещё 4 января, судя по публикациям в соцсетях, его официальный представитель Мария Захарова гуляла по Музею золотого шитья в Торжке. И лишь к обеду 5 января выпустила первое официальное сообщение. Судя по публикациям, МИД России обеспокоен скорее безопасностью русских граждан на территории Казахстана в условиях чрезвычайного положения и комендантского часа, чем международной ситуацией. Вся полнота решений и ответственности за них ложится на ОДКБ.

Наверное, это пока не победа. Но очень большой и важный шаг к ней. Россия сильна, Россия не одинока в мировом пространстве. Россия и её союзники по-прежнему участвуют в сохранении мира на планете.

ВДВ России направлены в Казахстан в составе контингента ОДКБ / ВДВ / vk.com ВДВ России направлены в Казахстан в составе контингента ОДКБ / ВДВ / vk.com

Что с того?

Нашего президента частенько упрекают в "пацанской" манере ведения дел и переговоров. Но он никогда не скрывал, что вырос в питерских дворах. Если друг в опасности, нельзя стоять в стороне. Надо драться. Иначе кто позовёт тебя в следующий раз? Кто будет на твоей стороне, когда в опасности окажешься ты сам?

Сильный не рассуждает про кланы и былые обиды, причинённые русским. Для этого ещё будет время. Сильный просто протягивает руку.

Возможно, всеобщая справедливость недостижима. Но за мир и законность стоит постоять. И если из термина "постсоветское пространство" убрать инородное "пост", то останется прежняя семья народов, которые многое прошли вместе. И общие ошибки научили их тоже многому.