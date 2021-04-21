«Наши учёные совершили настоящий прорыв»: Путин заявил о важности вакцинации для борьбы с пандемией COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация имеет центральное значение для борьбы с пандемией коронавируса. Глава государства призвал россиян сделать прививку от вируса, подчеркнув, что в противном случае граждане рискуют переболеть инфекцией с трудно предсказуемыми последствиями. Президент также отметил, что важно не терять бдительность и максимально ответственно соблюдать рекомендации врачей и санитарных служб.

Российские учёные в период пандемии коронавирусной инфекции совершили настоящий прорыв, разработав три надёжные вакцины от COVID-19. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

«Эти и многие другие достижения последних лет — прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала страны», — обратил внимание российский лидер.

Он отметил, что граждане страны, соблюдавшие «изматывающие, но жизненно необходимые» меры предосторожности, проявили выдержку, что позволило «поставить мощный заслон эпидемии».

Вместе с тем президент заметил, что коронавирус пока ещё не побеждён окончательно.

«Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растёт. Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса: и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны», — заявил Путин.

Он призвал россиян не терять бдительность и максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб. При этом Путин подчеркнул, что центральное значение для борьбы с пандемией имеет вакцинация.

«Пожалуйста, ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другой путь хуже: переболеть с трудно предсказуемыми последствиями», — пояснил глава государства.

Он также обратился к правительству, Минздраву и главам регионов с требованием ежедневно заниматься этим вопросом, и обеспечить повсеместную возможность для людей сделать прививку, что позволит осенью сформировать коллективный иммунитет к COVID-19.

kremlin.ru

Помимо этого, Владимир Путин подчеркнул, что у России должен быть надёжный щит в сфере санитарной и биологической безопасности. В частности, он заявил, что в случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, страна должна быть готова в течение четырёх дней разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину.

Ситуация с коронавирусом в России

В России за прошедшие сутки был выявлен 8271 новый случай коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (1988) и Санкт-Петербурге (693).

За минувшие 24 часа в стране выздоровели 9644 человека, 399 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 4 727 125, с начала пандемии умерли 106 706 человек, 4 352 873 пациента вылечились.

Согласно данным пресс-службы Роспотребнадзора, в стране уже было проведено более 126,5 млн лабораторных исследований на наличие вируса, под медицинским наблюдением остаются более 514 тыс. человек.

В ведомстве уточнили, что тестирования на COVID-19 проводятся на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах России, а также на базе лабораторий государственных медицинских организаций и частных лабораторий. В России на сегодняшний день зарегистрировано несколько отечественных тест-систем для исследований на коронавирус, напомнили в Роспотребнадзоре.

«Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции», — подчеркнули в ведомстве.

Вакцинация от COVID-19

Между тем глава Минздрава Михаил Мурашко отметил высокую активность вакцинации от коронавируса в России, обратив внимание, что на данный момент «переломилась ситуация в отношении лиц старшего возраста».

Глава Минздрава также рассказал, что число пунктов вакцинации от коронавируса в России продолжает увеличиваться, на данный момент по стране работают 5427 стационарных и 1524 мобильных пункта.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

«Поскольку Минздрав отвечает за организацию, мы планируем провакцинировать 60% населения РФ до августа», — цитирует министра ТАСС.

Накануне глава центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что российская вакцина «Спутник V» эффективна против британского, южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса.

Он также пояснил, что интервал в 21 день между введением двух компонентов препарата позволяет достичь максимального уровня протективных антител.

«Если мы снизим промежуток до 14 дней, то мы понизим уровень протективных антител», — пояснил он в эфире Первого канала.