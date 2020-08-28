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Наши соседи и партнёры: Почему Путин ни разу не произнёс слово "Белоруссия" на заседании Совбеза РФ

28 августа 2020, 19:55  •  62 • Политика
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Белоруссии на заседании Совбеза РФ. При этом российский лидер ни разу не произнёс слова "Белоруссия".
На это обратили внимание журналисты. Глава государства во время заседания обходился обтекаемыми формулировками вроде "наши соседи" и "наши партнёры".
Обсудим развитие отношений с некоторыми из наших соседей, с государствами, с которыми у нас традиционно в силу географической близости большой объём отношений, отношения развиваются, - отметил Путин, выступая на заседании.
Скриншот: Telegram/Вы слушали Маяк
Напомним, что ранее Путин по просьбе своего белорусского коллеги Александра Лукашенко сформировал резерв силовиков для оказания помощи Минску. При этом российский лидер подчеркнул, что пустит в ход этот резерв только в том случае, если протесты в Белоруссии выйдут из-под контроля. Если протестующие начнут сжигать машины и захватывать административные здания.
Протесты в Белоруссии продолжаются уже несколько недель. Сторонники проигравшего на выборах кандидата Светланы Тихановской вышли на улицы, требуя пересмотра результатов голосования. Протесты тут же поддержали западные страны. Сама Тихановская объявила себя национальным лидером и создала Координационный совет по передаче власти.

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