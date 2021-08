«Наши разведки не смогли этого предусмотреть»: в ЕС назвали катастрофой события в Афганистане • 169 • В мире Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что развитие событий в Афганистане стало катастрофическим как для народа страны, так и для доверия к Западу в мире. По его словам, ЕС не должен позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией. Экс-глава МВД Афганистана Мохаммад Омар Даудзай в эфире RT Arabic выразил мнение, что причинами быстрого развала афганской армии стали коррупция, ненадлежащее управление и нежелание воевать. В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва продолжает выступать за необходимость скорейшего перехода к общенациональному диалогу, который позволит сформировать репрезентативное правительство. Этому органу, по словам дипломата, и предстоит при поддержке граждан Афганистана заниматься выработкой договорённостей об окончательном устройстве страны. Reuters Последние события в Афганистане стали катастрофой как для народа этой страны, так и для отношения к Западу во всём мире. Такое мнение в четверг, 19 августа, высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Это катастрофа и кошмар для афганского народа и для доверия Западу в мире. Где были наши разведки, которые не смогли этого предусмотреть. Я уверен, что даже «Талибан»* не мог этого предвидеть», — сказал Боррель. По его словам, Запад вложил «огромные ресурсы» в исламскую республику — только США на протяжении последних 20 лет тратили по $300 млн в день на свою деятельность в Афганистане. В свою очередь, глава комитета Европарламента по развитию Томас Тобе заявил, что сейчас почти 18 млн афганцев нуждаются в гуманитарной помощи, а 4 млн человек стали внутренними беженцами. Это произошло как из-за боевых действий, так и в результате засух и пандемии коронавируса. Боррель также призвал членов Евросоюза предотвратить возможность того, чтобы Россия и Китая «взяли контроль» над ситуацией в Афганистане. «Мы провели встречу глав МИД стран ЕС по Афганистану, где обменялись мнениями, как Евросоюз должен себя позиционировать по отношению к новой политической реальности в Кабуле. ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Мы должны действовать», — подчеркнул он. Комментируя это заявление, депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал странной озвученную позицию. «Западные союзники «смотали удочки» из Афганистана, но теперь всем рассказывают, как они будут продолжать его контролировать. Зато странам-соседям Афганистана вынесено предупреждение: не вздумайте налаживать контакты с новыми властями. Мол, эта прерогатива только за США и ЕС. Вот только кто с ними в Кабуле будет разговаривать после того, что они натворили за 20 лет. Да и мы не собираемся у кого-то запрашивать разрешение на проведение своей внешней политики», — заявил собеседник RT. По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, слова главы евродипломатии о возможном распространении российского и китайского влияния на ситуацию в Афганистане вызывают вопросы. «В данном случае его заявление не является правильным, ни по содержанию, ни по сути. Вместо того, чтобы говорить о прекращении братоубийственной войне в Афганистане и привлечении для этого тех стран, которые заинтересованы в этом, его, оказывается, больше всего заботит не мир и спокойствие, а то, чтобы Афганистан не оказался под влиянием России и Китая», — сказал сенатор. Он подчеркнул, что Россия и КНР обязательно будут помогать Афганистану в том, чтобы на территории страны воцарился мир и спокойствие. «Россия ни в коем случае не будет вмешиваться в дела Афганистана, не будет навязывать свою повестку дня и вмешиваться во внутренние дела этого государства. А вот американцы и европейцы, которые на протяжении 20 лет фактически управляли процессами в Афганистане, они как раз навязывали своё видение того, как должен существовать Афганистан. Боррель в принципе не может угомониться после того, как американцы и их компания в лице ЕС полностью провалили политику, проводимую на протяжении 20 лет в Афганистане», — заключил Цеков. В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своей ливийской коллегой Наджлой Мангуш подчеркнул, что Москва придерживается своей позиции о необходимости формирования общенационального диалога в Афганистане. «И в ситуации, когда весь Афганистан был охвачен гражданской войной, мы выступали за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу с участием всех противостоящих друг другу афганских сил, всех этноконфессиональных групп Афганистана. Точно так же и сейчас, когда талибы по сути дела взяли власть в Кабуле, в большинстве других городов, в большинстве провинций Афганистана, мы выступаем за то же самое — за общенациональный диалог, который позволит сформировать представительное, репрезентативное правительство, и уже оно при поддержке граждан Афганистана будет заниматься выработкой договорённостей об окончательном обустройстве этой многострадальной страны», — подчеркнул дипломат. Также на russian.rt.com «У нас нет желания мстить»: представитель «Талибана» о смене власти в Афганистане и всеобщей амнистии «В Кабуле люди видят существенные улучшения в отношении безопасности» Бывший министр внутренних дел Афганистана и спецпосланник президента по вопросам примирения Мохаммад Омар Даудзай в интервью RT Arabic назвал причины, в результате которых талибы смогли так быстро взять под контроль почти всю территорию государства. «Вооружённые силы были сыты по горло бесконечной войной. Они хотели мирного и политического решения проблемы. Так что коррупция дополнилась растущим среди военных чувством, что это не их война, так зачем им воевать в ней... У них также было плохое руководство. Наблюдалась слабость руководства и военного руководства в том числе. Проводились поспешные кадровые перестановки. Так что причиной стало сочетание плохого руководства, ненадлежащего управления, коррупции и ощущения в рядах военных, что это не их война», — заявил Даудзай. Он также рассказал о текущей обстановке в стране, в частности, в Кабуле. «В воскресенье движение «Талибан» взяло под свой контроль Кабул. С этого момента боевых действий в стране не было. «Талибан» укрепляет свою власть в стране повсеместно, за исключением Панджшера. В Кабуле люди видят существенные улучшения в отношении безопасности и значительный спад преступной деятельности», — сказал экс-глава МВД. При этом, по его словам, в провинции Нангархар и городе Хосте прошли митинги: «Люди выступали против изменения цветов государственного флага. Те, кто вышел на митинг, хотели, чтобы вид флага и дальше соответствовал Конституции. Как известно, движение «Талибан» ввело новый флаг — такая реакция скорее исключение». Сопротивление талибам в Панджшере 18 августа в американском издании The Washington Post была опубликована колонка Ахмада Масуда, одного из лидеров отрядов сопротивления талибам в провинции Панджшер, в которой он призвал оказать им поддержку оружием и боеприпасами. По его словам, к их отрядам присоединяются афганские солдаты, в том числе из подразделений спецназа, которые недовольны капитуляцией армии перед талибами. Handelsblatt: Украина, декарбонизируйся! «Талибан» представляет собой проблему не только для афганского народа. Под контролем движения «Талибан» Афганистан без сомнения станет эпицентром радикально-исламистского терроризма, здесь снова начнут строить заговоры против демократических стран. Что бы ни случилось, мы вместе с моими бойцами-моджахедами будет защищать Панджшер как последний оплот афганской свободы. Наш моральный дух непоколебим. Мы по своему опыту знаем, что нас ждёт. Но нам нужно больше оружия, боеприпасов и предметов снабжения», — заявил Масуд. Он также сказал, что его отец, в своё время бывший лидером таджикской общины Афганистана, Ахмад Шах Масуд сражался не только за судьбу Афганистана, но и за Запад, пока не был убит по приказу «Талибана» и «Аль-Каиды»**. Reuters Как заявил в эфире RT Arabic бывший министр внутренних дел Афганистана Мохаммад Омар Даудзай, пока трудно сказать, насколько серьёзным будет этот вызов для талибов. По его словам, представители движения «Талибан» не планируют брать Панджшер силой, они хотят начать с переговоры со своими противниками, в некотором смысле построив правительство на консенсусе. «Так что в рамках этого они хотят начать с ними переговоры, чтобы избежать войны, потому что отец Масуда — уважаемый в стране человек и национальный герой. Может, движение «Талибан» так не считает, но так считает большинство афганцев. Так что Панджшер — это провинция с напряжённой обстановкой с учётом её истории. Насколько я могу судить, «Талибан» ведёт себя осторожно, они не хотят брать провинцию штурмом, хотят продолжать вести переговоры, но сначала они хотят сформировать официальное правительство», — пояснил он. «Простые афганцы расплачиваются за действия США» Комментируя ситуацию, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Известия» отметил, что к столь стремительному изменению обстановки в Афганистане привела некомпетентность разведслужб США, Великобритании и других стран НАТО. По его словам, ранее представители Запада допускали аналогичные просчёты в Сирии, Ираке и Ливии. При этом вину за произошедшее США сваливают на правительство Ашрафа Гани, которого сами и привели к власти. «За ошибки Вашингтона расплачиваются простые афганцы», — констатировал Патрушев. Он также подчеркнул, что 20-летняя война в Афганистане стала «золотой жилой» для военно-промышленного комплекса США и военных, через которых проходили транши для афганской армии. По его словам, только на саму военную операцию было потрачено $1 трлн, а с учётом косвенных расходов эта цифра увеличивается вдвое. «Только на обучение её (афганской армии. — RT) состава потрачено около $90 млрд. При этом информация о хищениях умалчивается. Сверхприбыли получил военно-промышленный комплекс и так называемые частные подрядчики», — пояснил Патрушев. Ministry of Defense of Spain

Reuters

© Ministry of Defense of Spain Как заметил секретарь Совбеза РФ, по итогам 20-летняя пребывания США на территории Афганистана ситуация в этой стране только ухудшилась — в разы выросло число терактов, а различные террористические группировки, в том числе «Аль-Каида» и «Исламское государство»***, стали вольготно себя ощущать на афганской территории. Вдобавок, США превратили Афганистан в «нарколабораторию глобального масштаба», поскольку за два десятилетия производство опиатов в стране увеличилось более чем в 40 раз. Политический вакуум: как в Европарламенте намерены противодействовать влиянию России и Китая в Афганистане «Тратив огромные суммы на содержание своих войск, США при этом не создавали объекты социальной инфраструктуры и гражданские предприятия. Простым афганцам осталась только разруха, развитие самой страны отброшено на десятилетия назад», — констатировал он. Объяснение Байдена Тем временем Джо Байден в интервью телеканалу ABC News выступил с объяснениями по поводу событий в Афганистане. По его словам, в США не ожидали столь стремительного развала 300-тысячной афганской армии — американское разведсообщество предполагало, что талибы захватят власть в стране ближе к концу 2021 года. Глава Белого дома также выразил мнение, что нельзя было избежать хаоса при выводе американского военного контингента. «Вот, что случается, когда правительство Афганистана, лидер этого правительства садится в самолёт и улетает в другую страну, когда войска, которые мы тренировали, терпят серьёзное поражение, почти 300 тыс. солдат попросту бросают снаряжение и бегут», — добавил он. При этом президент заметил, что талибы сотрудничают с США в вопросе вывоза американцев, в том числе сотрудников посольств: «Но у нас есть больше трудностей с теми, кто помогал нам, когда мы были здесь». В общей сложности США планируют вывезти из Афганистана от 50 тыс. до 65 тыс. афганцев. «Американцы должны понимать, что мы постараемся завершить этот процесс до 31 августа. Если там ещё будут находиться американские граждане, мы останемся, чтобы вывезти их всех», — добавил он. В июле Байден указывал, что пребывание американских сил в Афганистане должно завершиться к концу августа. Отметим, что ситуация в Афганистане негативно отразилась на рейтинге одобрения деятельности Джо Байдена среди американцев. Как пишет The Hill, впервые с момента вступления в должность (20 января 2021 года) этот показатель опустился ниже 50%. «Рейтинг Байдена снижается уже несколько месяцев: так, в марте этого года он составлял 55,1%, а в конце июля он уже опустился до отметки 52,6%. При этом по состоянию на 18 августа не одобряют работу Байдена 44,1% американцев. Этот показатель также стал очередным антирекордом, поскольку в конце января он составлял всего 34%», — приводит текст сообщения ИноТВ. *«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. **«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. ***«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







169 Источник Похожие новости Военные США в замешательстве из-за "Буревестника" "Надо было уничтожать вертолёты". Повод для импичмента: Байден отдал русским новейшее оружие "Безобидный" укус довёл до операции: Украинцы столкнулись с паразитами, разносимыми комарами Политический вакуум: как в Европарламенте намерены противодействовать влиянию России и Китая в Афганистане На унижающего русских в Казахстане завели дело. По крайней мере, с его слов Как не переварить рис и сделать полезные пельмени: Кухонные лайфхаки от китайцев Новости партнеров