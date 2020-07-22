«Наши разработки будут востребованы в мире»: Мишустин рассказал о ходе создания российских вакцин от COVID-19

Российская вакцина от коронавируса может быть готова к применению уже осенью 2020 года. Надежду на это выразил премьер-министр Михаил Мишустин. В ходе выступления в Госдуме он сообщил, что 17 ведущих научно-исследовательских организаций разрабатывают препарат от COVID-19, и четыре варианта вакцины к настоящему моменту доказали свою безопасность, клинические испытания двух препаратов находятся на финальной стадии. По словам главы кабмина, сейчас самое главное — подготовить производственные площадки и удостовериться в безопасности вакцин. За последние сутки в РФ выявлено 5862 новых случая заболевания коронавирусом. В общей сложности диагноз COVID-19 в России был подтверждён у 789 190 человек. С начала эпидемии в России выздоровели пациентов 572 053 (9669 — за сутки), скончались 12 745 человек (165 — за сутки).

Ведущие научно-исследовательские центры России продолжают работу по разработке вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, и четыре препарата к настоящему моменту уже доказали свою безопасность. Об этом в ходе выступления в Госдуме рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В данный момент 17 организаций (занимаются разработкой препарата. — RT) и более 26 видов вакцины (исследуется. — RT)... Четыре вакцины на сегодня, по сообщению Роспотребнадзора, доказали свою безопасность, и по двум практически клинические испытания находятся на финальной стадии — это центр Гамалеи и Минобороны. Два также готовятся к началу испытаний — это «Вектор» и НИИ вакцин и сывороток», — сообщил глава кабмина, выразив надежду на то, что отечественный препарат будет готов осенью.

«Самое главное сегодня — это подготовить производственные площадки, удостовериться в безопасности вакцин, и я очень надеюсь, что мы осенью получим свою российскую надёжную вакцину от коронавируса», — заявил Мишустин.

В ходе выступления с отчётом о результатах деятельности правительства за 2019 год он также отметил, что Россия справляется с эпидемией коронавирусной инфекции лучше многих стран. Глава кабмина связал это со «своевременными и правильными» мерами, принятыми для противодействия COVID-19, которые в итоге помогли спасти тысячи человеческих жизней.

Мишустин подчеркнул, что объединённые усилия государства и общества для борьбы с заболеванием позволили «избежать коллапса», который наблюдался в ряде стран, включая Италию, Испанию и Соединённые Штаты.

«Наши действия были продуманными и проактивными. Опирались на исследования и рекомендации российских специалистов, а также мировой опыт. Работал мощнейший аналитический центр. Я неоднократно встречался с врачами, учёными и экспертами для выработки оптимальной стратегии, алгоритма введения ограничительных мер и последующей их поэтапной отмены», — заметил премьер.

Он напомнил, что в России усилиями отечественных специалистов были созданы одни из первых в мире «эффективные тест-системы» для проведения анализа на COVID-19, после этого началась работа по созданию вакцины от коронавируса.

«Убеждён, что наши разработки будут востребованы в России и во всём мире», — подчеркнул Мишустин.

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 5862 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. По сообщению оперштаба, у 25,9% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

Новых случаев не выявлено в Ненецком и Чукотском автономных округах. А в число субъектов с наименьшими темпами прироста за сутки вошли Московская область (0,2%), Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Севастополь, Липецкая и Калининградская области (по 0,3%), Калужская, Новгородская и Брянская области, а также Еврейская автономная область (по 0,4%).

В предшествующие этому двое суток было зафиксировано 5842 и 5940 случаев заболевания коронавирусом.

С начала эпидемии в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 789 190 человек. Всего в стране выздоровели 572 053 человека (72,49%), в том числе 9669 — за последние сутки.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 12 745 пациентов (1,61%). За сутки умерли 165 человек.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 25,7 млн тестов на коронавирус (255 тыс. — за сутки). Под медицинским наблюдением остаются 267,1 тыс. человек.

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (235 363), за последние сутки в городе диагноз был подтверждён у 638 человек.

«С 16 июля было запущено ПЦР-тестирование для взрослых и детей на базе 207 городских поликлиник — таким образом, в сутки стало возможно проводить дополнительно ещё около пяти тысяч исследований. Несмотря на резкое увеличение количества проводимых тестов, число новых случаев коронавируса остаётся на низком уровне», — сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

В число других регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Свердловская область (234), Ханты-Мансийский АО (221), Нижегородская область (217), Санкт-Петербург (186), Мурманская область и Ямало-Ненецкий АО (по 183).

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

В Приморском крае за сутки выявили 104 новых случая заболевания, что стало повторением самого высокого показателя с начала эпидемии (в первый раз диагноз в регионе был подтверждён у 104 человек за сутки 17 июня). Всего в Приморье выявлено 5838 случаев COVID-19, 4350 человек выздоровели, 66 пациентов скончались.

В то же время при поликлинике №1 во Владивостоке открылось отделение реабилитации для переболевших коронавирусом пациентов — им помогают восстановить функцию лёгких и стимулировать иммунитет.

«Для людей, перенесших пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа, разработан ряд упражнений — специализированная и общетонизирующая дыхательная гимнастика, проводится медицинский массаж грудной клетки, физиотерапевтические методы лечения — щелочные ингаляции, электрофорез, магнитотерапия для улучшения кровоснабжения в области грудной клетки», — рассказала главврач поликлиники Ольга Петрова.

В свою очередь, власти Московской области оценили экономические потери региона от эпидемии COVID-19. По словам губернатора Андрея Воробьёва, начало 2020 года было «великолепным» для экономики Подмосковья, но распространение коронавирусной инфекции нанесло «серьёзный удар» по экономическим показателям. В интервью РБК он сообщил, что ущерб составил порядка 130–150 млрд рублей.

Также стало известно, что Нижегородская область (четвёртый по количеству выявленных случаев коронавируса регион в России) рассчитывает войти в число первых субъектов РФ, где начнётся пилотное тестирование вакцины.

«Мы надеемся, что регистрационные документы вакцины от коронавируса будут готовы в ближайшее время. Насколько я знаю, все испытания прошли позитивно, и сейчас дело за федеральным Минздравом, выдачей разрешения, а также определением формата и практики применения вакцины», — заявил глава региона Андрей Никитин.

Напомним, что 20 июля из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и Сеченовского университета выписали вторую группу добровольцев, испытывавших вакцину от COVID-19. Сообщается, что применение препарата не привело к осложнениям, у вакцинированных выработались антитела к коронавирусной инфекции. В пресс-службе Минздрава России сообщили, что вторая фаза клинических испытаний этого препарата находится на завершающем этапе.

«По их окончании будет решаться вопрос о её государственной регистрации», — пояснили в ведомстве.