«Наши препараты являются наиболее надёжными и безопасными»: в России зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт»

В России зарегистрирована четвёртая отечественная вакцина от коронавируса — препарат «Спутник Лайт», который, по сути, представляет собой первую дозу «Спутника V». Эта вакцина прежде всего предназначена для быстрого формирования популяционного иммунитета в странах с неблагоприятной эпидемической ситуацией, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Однако она может быть использована и для ревакцинации, и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Говоря об эффективности и безопасности отечественных препаратов от коронавируса, президент Владимир Путин подчеркнул, что они основаны на хорошо известных технологиях, которые применялись десятилетиями. Глава государства добавил, что, по мнению одного из европейских специалистов, российские вакцины от COVID-19 так же надёжны, как автомат Калашникова.

В России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом в совместном пресс-релизе сообщили Минздрав, НИИ имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Препарат «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины против коронавируса «Спутник V» — рекомбинантным аденовирусным вектором человека 26-го серотипа (rAd26)», — поясняется в заявлении.

Исследования показали, что эффективность этого препарата составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Подчёркивается, что этот показатель превышает эффективность многих вакцин, требующих двух уколов.

Как сообщили в РФПИ, проведённые центром имени Гамалеи лабораторные исследования подтвердили, что «Спутник Лайт» эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Отмечается, что однокомпонентный вариант препарата будет экспортироваться за рубеж и поможет существенно ускорить вакцинацию в целом ряде стран в условиях продолжающейся борьбы с коронавирусом и его мутациями. Основным инструментом для вакцинации внутри России остаётся двухкомпонентный «Спутник V», заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Спутник Лайт» является хорошим инструментом как для первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами», — добавил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

О текущей ситуации на международном рынке вакцин от коронавируса высказался Владимир Путин. В ходе беседы с вице-премьером Татьяной Голиковой глава государства оценил достижения российских специалистов в этой области и констатировал, что в мире обостряется борьба между производителями препаратов.

«Я так понимаю, на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Modernа, с которой борется американо-европейская другая компания — Pfizer, причём борется и ведёт себя на рынке достаточно агрессивно. Но это их вопросы», — сказал президент.

Он добавил, что за рубежом этот препарат называют «совершенно инновационным». Однако, как отметил президент, так ли это на самом деле, будет понятно «только лет через десять», после многолетнего применения и анализа результатов. На этом фоне Путин подчеркнул, что российские препараты основаны на хорошо известных технологиях и платформах.

«Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современные и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надёжными и наиболее безопасными. Как сказал один из европейских специалистов, надёжные, как автомат Калашникова... Он, безусловно, прав: просты и надёжны», — отметил президент.

Комментируя регистрацию четвёртой по счёту российской вакцины от COVID-19, глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что «Спутник Лайт» имеет благоприятный профиль безопасности, а у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ к возбудителю SARS-CoV-2.

«Регистрация четвёртой российской вакцины расширяет доступный арсенал лекарственных препаратов для профилактики COVID-19 и позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета», — сказал министр.

Вместе с тем он подчеркнул, что новая вакцина не является альтернативой «Спутник V», поскольку «Спутник Лайт» создан для других задач.

«Спутник V» формирует более стойкий иммунитет и может эффективно применяться у лиц старше 60 лет. «Спутник Лайт» может быть использован для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса», — пояснил Мурашко.

Он добавил, что новая однокомпонентная вакцина продемонстрировала выраженный рост титра антител у лиц с имеющимся иммунитетом к коронавирусу. По словам министра, это может указывать на возможность применения в будущем препарата у тех, кто переболел COVID-19 более полугода назад и теперь обладает сниженным титром антител.

Также на russian.rt.com Минздрав назвал сроки ввода вакцины «Спутник Лайт» в гражданский оборот

Ситуация с COVID-19 в России

За прошедшие сутки в России выявлено 7639 новых случаев коронавируса, полностью выздоровели 7788 человек, 351 пациент скончался от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний. С начала пандемии в стране зафиксировано 4 855 128 случаев коронавируса. К настоящему времени выздоровели 4 472 338 человек, количество летальных исходов достигло 112 246.

В ходе совещания с Татьяной Голиковой президент также высказался о текущей ситуации с коронавирусом в России. Говоря о принятом ранее решении сделать нерабочими дни между майскими праздниками, Путин отметил оправданность этого шага.

«Насколько я вижу, в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, а количество тех, кто выздоровел, увеличивается. Идёт и тестирование, продолжается вакцинация», — сказал президент.

Вместе с тем Путин попросил обратить внимание на поступающую информацию о снижении объёмов тестирования и темпов вакцинации в некоторых регионах.

Вице-премьер сообщила, что ситуация с распространением коронавируса в России стабильна (недельный показатель заболеваемости составляет 41,3 на 100 тыс. жителей). По её словам, наибольший прирост новых случаев приходится на Москву и Санкт-Петербург, что ожидалось специалистами и отчасти связано с большим объёмом тестирования в этих городах. «В стадии снижения сегодня находятся 32 региона страны, в стадии стабилизации — 49, и четыре региона находятся в стадии некоторого роста», — добавила Голикова.