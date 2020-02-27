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Наши подлодки у берегов США. Секретная операция русских появилась в признании американского генерала
27 февраля 2020, 21:24 • 34 • В мире
Американские силы далеко не всегда имеют возможность обнаружить "подводные угрозы", исходящие от подводного флота России. Секретные операции, которые проводят российские подводники, становятся всё более успешными и многочисленными. При этом американцы знают, что российские субмарины находятся "где-то рядом", но найти могут далеко не всегда. Разучились искать? Или дело совсем в другом?
О проблемах, связанных с российскими подводными силами, во время недавнего заседания сената рассказал глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс, отвечая на вопрос, хорошо ли осведомлена американская армия о том, где в Атлантике находятся русские субмарины. По словам генерала, "это удаётся сделать, но далеко не в 100% случаев", пишет Washington Examiner.
Реагируя на слова Уолтерса, сенатор Ангус Кинг заявил, что "не хотел бы, чтобы русские подводные лодки из этих недостающих процентов находились у берегов Мэна или Нью-Йорка".
В ходе выступления Уолтерс признал, что интенсивность подводных операций России в последний год заметно увеличилась. Как считает генерал, делается это "в рамках проецирования российской военной мощи в Атлантическом океане".
Россия и Китай будут угрожать американцам в их же портах?
Не так давно ВМС США решили возродить свой 2-й флот. Такое решение было принято после того, как Пентагон заявил о неких планах России и Китая, которые "позволят им угрожать американским силам в американских же портах вдоль всего восточного побережья США". И заявление Уолтерса как раз с таким решением вполне соотносится.
"Мы обратили внимание на подводные действия России летом-осенью 2018 года и сравнили с тем, что Россия делала летом-осенью 2019 года. И мы увидели увеличение на 50% количества ресурсов под водой, которые Россия направила в том числе и на операции по патрулированию за пределами своих границ", - посетовал генерал.
При этом Уолтерс отметил, что если раньше российские ВМС постоянно вызывали у американцев "раздражение непрофессиональными и небезопасными действиями", сближаясь с кораблями ВМС США, то теперь подобные манёвры уже не отмечаются.
"Мы также наблюдаем повышение уровня дисциплины и порядка со стороны российских моряков. И этот вывод является отражением того, как важно нам продолжать увеличивать наши конкурентные преимущества, чтобы снизить риски и обеспечить свободу наших действий", - констатировал глава Европейского командования США.
"Мы не можем чувствовать себя в безопасности"
В начале февраля вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис пожаловался на то, что из-за активности подводного флота России в Атлантике восточное побережье Соединённых Штатов перестало быть "безопасным убежищем" для американских военных судов.
Да и саму Атлантику американские моряки с некоторых пор не могут больше считать зоной собственного "неоспоримого господства" из-за того, что российских субмарин стало намного больше, их сложнее отслеживать - они стали более совершенными и бесшумными, пишут Nation News.
Кроме того, вызывает беспокойство и "смертоносное вооружение", которое устанавливается на российских субмаринах, заявил вице-адмирал на собрании Военно-морского института США и Центра стратегических и международных исследований. По его словам, покинув базу в Норфолке, американские моряки попадают в "очень небезопасную зону".
В то же время, заявляя о том, что "российские субмарины могут появляться в Атлантике в любой момент", никаких точных данных о том, где именно может располагаться российская военная техника в непосредственной близости от побережья США, вице-адмирал привести не смог.
"Впервые со времён холодной войны"
В декабре прошлого года немецкая медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland сообщила о растущей активности российских подводных лодок. Такое регистрируют впервые со времён окончания холодной войны. Из-за этого альянс собирается модернизировать свои морские силы, о чём сообщила представитель НАТО Оана Лунгеску.
По её словам, "больше всего операций под водой" прошло в Норвежском море и Северной Атлантике. В ответ НАТО собирается ввести больше патрулей. А ещё - вложиться в "технологии уничтожения подлодок с воздуха".
"Прорыв обороны НАТО"
В октябре прошлого года тревогу забила норвежская разведка, усмотрев в обычных учениях российских подводных лодок "серьёзную угрозу прорыва обороны НАТО".
В это же время норвежская телерадиокомпания NRK с тревогой сообщила о том, что российские подводные лодки в количестве 10 штук не только "отрабатывают прорыв натовских оборонительных рубежей", но и ищут "скрытный подход" к восточному побережью США.
По мнению журналистов NRK, с российской стороны это "точно не учения", а "крупнейшая операция российских подводных лодок со времён холодной войны". При этом особо подчёркивается, что "операция" началась именно в то время, когда глава МИД России Сергей Лавров встречался со своей норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде.
"Россия таким образом демонстрирует военную силу", - заявил тогда премьер-министр Норвегии.
Конечно, со своей стороны норвежская разведка утверждает, что "отлично контролирует" ситуацию и точно знает, где находятся сейчас российские субмарины, а самолёты, находящиеся на военно-воздушной базе Андейя, готовы подняться в воздух в любую минуту, чтобы вести наблюдение за передвижением подводных лодок России.
"Антироссийская военно-морская шизофрения"
Комментируя сведения разведки Норвегии и материалы местной прессы, военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец сказал, что подобные заявления свидетельствуют об "антироссийской военно-морской шизофрении".
"Уже много раз норвежское Министерство обороны, военно-морские силы сообщали о присутствии российских военно-морских сил у их берегов, и подводные, и надводные силы. Самым позорным случаем в этой истории было плавание большого холодильника в одной из акваторий, который береговая служба Норвегии выловила, но не показала народу, тем не менее этот факт остаётся фактом. Это им наказание за паранойю", - сказал обозреватель в беседе с Царьградом.
По его словам, эту болезнь можно назвать скандинавской паранойей. Такой же болезнью, отмечает Баранец, болеет и Швеция.
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