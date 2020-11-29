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Наши пенсии проедят уже сегодня! Экономист попытался достучаться до властей в прямом эфире
29 ноября 2020, 22:05 • 67 • Политика
Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года. "В действительности, конечно, эти деньги просто не будут направлены в экономику через создание, через инвестиции для того, чтобы создавать доходы Пенсионному фонду, чтобы платить будущие пенсии, они будут проедены сегодня", - уверен экономист Антон Любич.
На заседании Госдумы 26 ноября парламентарии продлили заморозку накопительной части пенсии до 2023 года. Последствия такого решения прокомментировал экономист Антон Любич в эфире программы "Царьград. Главное".
Он отмечает, что из-за этой заморозки на индивидуальные накопительные счета граждан не поступит порядка 600 миллиардов рублей. Эти деньги будут направлены на финансирование текущего дефицита Пенсионного фонда.
При этом депутаты руководствуются логикой, что за этими деньгами всё равно придут только примерно лет через 10-15. То есть как бы эти деньги никто вроде бы не заметит. Однако на деле это, конечно же, не так, подчёркивает эксперт.
Экономист добавил, что эти средства всё равно необходимо будет возместить, когда придёт срок платежа по пенсиям. Чтобы это сделать, необходимо будет увеличить налоговую нагрузку и вводить дополнительные платежи. В правительстве уже сейчас это обсуждают - платёж за пользование реками, платёж за сбор грибов и так далее.
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