Наши парни стали пятикратными чемпионами мира по танковому биатлону

На подмосковном полигоне Алабино состоялся финал самого захватывающего и зрелищного вида соревнований на Армейских международных играх-2019 - танковый биатлон. После двух недель труднейших состязаний 23 команд в вождении боевых машин, в стрельбе, в скорости, в преодолении препятствий, в финал вышли только четыре - Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и России. Кстати, в ходе соревнований россияне установили сразу два рекорда танкового биатлона: разгон боевой машины до скорости 82 километров в час и самое быстрое прохождение установленной конкурсом дистанции.

Сенсацией же стал успех танкистов из Азербайджана, которые "вытеснили" из финальной четверки китайцев. А воинам Поднебесной многие спецы прочили одно из призовых мест. Причем, китайцы уступили не только азербайджанцам, но и военным из Казахстана. В полуфинале команда КНР "провалилась" на огневом рубеже и лишилась права бороться за призовое место. Кстати, за выход в финал турнира боролся и Лаос, однако экипаж этой страны допустили грубую ошибку - во время заезда повернул ствол танковой пушки в сторону трибун. И тут же последовала дисквалификация. Когда стало понятно, что Китай "выпал" из финала, военные на трибунах стали поговаривать, что теперь белорусы могут составить конкуренцию нашим танкистам.

По правилам соревнований, в заключительной эстафете участвовали по три танковых экипажа от каждой команды. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

И вот - финал. По правилам соревнований, в заключительной эстафете участвовали по три танковых экипажа от каждой команды. Танк каждой команды имел свой цвет: Россия - красный, Белоруссия - зеленый, Азербайджан - желтый, Казахстан - синий. Заезды проходили на одном танке, с заменой экипажа после каждого круга.

Команды стартовали одновременно. Было много закатывающих и "нервных" моментов: танкисты то снайперски поражали цели с первого выстрела, то мазали, уходя на штрафной круг. И лишь один такой круг достался танковым экипажам России. А казахи на одном из этапов "нахватали" сразу два штрафа. Были штрафные круги и у белоруссов, но они изначально "зацепились" за россиян и финишировали серебряными - уступив нашим ребятам 7 минут. Кстати, уже в финале танкового биатлона наши парни установили еще один рекорд скорости - 85 километров в час! А бронзовыми призерами биатлона стали танкисты Казахстана. Азербаджанцы стали четвертыми, что тоже можно считать большим успехом их команды, никогда не попадавшей в финал.

Когда российский экипаж финишировал с "золотым" результатом, все руководство Минобороны России, включая Сергея Шойгу, стоя приветствовали аплодисментами победителей. Победители сделали почетный круг, высоко подняв над башней танка Государственный флаг России. Наши парни стали пятикратными чемпионами мира по танковому биатлону.