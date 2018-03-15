|
“Наши невероятные ВМС”: Трамп через Twitter помолился о погибших во Флориде летчиках
15 марта 2018, 10:39 • 120 • В мире
Американский президент Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения истребителя ВМС США.
Президент США Дональд Трамп принес свои соболезнования семьям погибших во Флориде летчикам. Правда, он это сделал не лично, а через соцсеть. В своем Twitter Трамп написал:
“Молюсь за погибших. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне, молясь и думая о двух летчиках, их семьях и наших невероятных Военно-морских силах”.
Напомним, ранее сообщалось, что во время тренировочного полета потерпел крушение истребитель F/A-18 американских ВМС. Два пилота погибли. Причины инцидента пока не раскрываются.
Подпишитесь на нас
120
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
14 марта 2018, 05:24
|
09 марта 2018, 06:24
|
10 марта 2018, 23:24
|
11 марта 2018, 18:54
|
08 марта 2018, 16:09
|
10 марта 2018, 10:24
|
14 марта 2018, 21:39