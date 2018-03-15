“Наши невероятные ВМС”: Трамп через Twitter помолился о погибших во Флориде летчиках

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Американский президент Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения истребителя ВМС США.

Президент США Дональд Трамп принес свои соболезнования семьям погибших во Флориде летчикам. Правда, он это сделал не лично, а через соцсеть. В своем Twitter Трамп написал:

“Молюсь за погибших. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне, молясь и думая о двух летчиках, их семьях и наших невероятных Военно-морских силах”.

Напомним, ранее сообщалось, что во время тренировочного полета потерпел крушение истребитель F/A-18 американских ВМС. Два пилота погибли. Причины инцидента пока не раскрываются.