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Наши на ЗАЭС! Слава России! — запорожские атомщики

02 марта 2022, 02:10  •  56 • Украина

Подразделения Армии России взяли под контроль Запорожскую атомную электростанцию.

Запорожские атомщики отреагировали в официальном Telegram-канале АЭС и эта реакция достойна того, чтобы о ней узнала вся Россия.

«Ура! Этот день настал! Наши на ЗАЭС! Слава Русскому воину освободителю! Слава России!» — пишут ученые, публикуя фото военнослужащего Армии России на фоне взятой под контроль двумя днями ранее Чернобыльской АЭС.

«Все время украинской оккупации мы работали под давлением СБУ, агента спецслужб США Петра Котина и американских кураторов, внедренных в Минэнрго, Энергоатом и ГИЯРУ.

Заявления, которые нас заставляли публиковать, поступали от иностранных кураторов. Мы опубликуем подробности уже скоро, а также дадим показания в суде.

Спасибо России за то, что этот кошмар закончился. Спасибо России, которая принесла нам освобождение от укрофашистов.

Передаем нашим партнерам документацию по авариям и поломкам ТВС Westinghouse. Скоро весь мир узнает правду», — говорится в дальнейших сообщениях.

Подлинность канала можно проверить, изучив предыдущие сообщения и дату создания канала.

«Русская Весна» просит своих читателей как можно шире распространить это фото и слова запорожских атомщиков, чтобы вся Россия узнала о том, как на самом деле русских солдат ждут и встречают на Украине.

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