Подразделения Армии России взяли под контроль Запорожскую атомную электростанцию.Запорожские атомщики отреагировали в официальном Telegram-канале АЭС и эта реакция достойна того, чтобы о ней узнала вся Россия.«Ура! Этот день настал! Наши на ЗАЭС! Слава Русскому воину освободителю! Слава России!» — пишут ученые, публикуя фото военнослужащего Армии России на фоне взятой под контроль двумя днями ранее Чернобыльской АЭС.«Все время украинской оккупации мы работали под давлением СБУ, агента спецслужб США Петра Котина и американских кураторов, внедренных в Минэнрго, Энергоатом и ГИЯРУ.Заявления, которые нас заставляли публиковать, поступали от иностранных кураторов. Мы опубликуем подробности уже скоро, а также дадим показания в суде.Спасибо России за то, что этот кошмар закончился. Спасибо России, которая принесла нам освобождение от укрофашистов.Передаем нашим партнерам документацию по авариям и поломкам ТВС Westinghouse. Скоро весь мир узнает правду», — говорится в дальнейших сообщениях.Подлинность канала можно проверить, изучив предыдущие сообщения и дату создания канала.«Русская Весна» просит своих читателей как можно шире распространить это фото и слова запорожских атомщиков, чтобы вся Россия узнала о том, как на самом деле русских солдат ждут и встречают на Украине.