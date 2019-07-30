Наши люди. Виталий Щербак идёт по стране





































































Буквально недавно мы обсуждали выставку нашего художника Виталия Щербака в Ростове-на-Дону, которая была посвящена альбому "Стена" группы "Пинк Флойд". И вот — еще одно мероприятие, которое, сразу скажу, вызвало даже больше внимания, чем первая выставка.Удивительно, но здесь была совершенно другая тема. Если в первом мероприятии бела тема противостояния любому тоталитаризму, этакий этюд в черно-красных тонах, то на этот раз все было иначе. Буйство красок именно в стиле 60-х, показная легкость и бесшабашность.Ну да, "Битлз".Некоторые скажут: и что? Где мы, где "Военное обозрение", где "Битлз" и их творчество?Вообще, если уж так, то за уши притянуть вполне можно. Да, "битлы" уж если и творили что-то злободневное, то как раз тема сопротивления войне у них присутствовала по полной программе. А наш гусь тоже войны не хочет, как говаривал известный персонаж народного творчества, хоть и наш бронепоезд всегда где-то там, на запасном пути болтался.Культура... Это такая штука, ее сейчас очень критикуют. А некоторые исторические персонажи вообще пытались за пистолет хвататься только при одном этом слове.Но это как раз то, чего в нашем, скажем откровенно, озлобленном обществе и не хватает. Культуры и доброты. И тут, спора нет, "Битлз" давно ушли в прошлое и стали, мягко говоря, неактуальны. А жаль, честное слово, незатейливые песенки, в которых не было ни грамма агрессии — они были вполне себе в том мире.Но тот мир закончился. И поэтому все, что осталось, — это песни "Битлз", красочные плакаты и комиксы как напоминание о той эпохе, когда люди верили, что красота может спасти мир, а доброта может остановить войну...Да, кстати, Виталий нарисовал продолжение комикса "HELP!"..А вообще, смотрелось довольно мило. Многокрасочно и добро.Открытие выставки. Виталий Щербак и представитель "Галереи Чижова", Мария.Кстати, народ довольно неплохо так тусил...Гвоздем программы, на который пришли наступить многие, была местная группа "Мама Чоли", весьма специфичная, но обаятельная.Пели, как вы понимаете, хиты именно ливерпульской четверки.Что тут еще можно сказать? А только то, что лично мне было приятно покрутиться в обществе поклонников "Битлз", в атмосфере полнейшего дружелюбия. Спасибо Виталию за эту выставку, я хоть и сказал, что был бы больше рад "пинкфлойдовской", но тем не менее, было очень приятно.