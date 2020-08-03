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Наши коллеги ведут себя нечестно. Почему Запад санкциями пытается перекрыть кислород Су-35
03 августа 2020, 23:05 • 130 • Политика
Западные страны с помощью санкций и других методов нечестной конкуренции пытаются перекрыть кислород Су-35 и помешать экспорту российских самолётов. Глава ОАК объяснил страх Запада перед русскими истребителями.
Западные страны используют нечестные методы конкуренции, поскольку понимают, что Су-35 - это лучший самолёт в своём классе. Об этом в понедельник заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
В марте сообщалось, что власти США вынудили Индонезию отказаться от закупок российских Су-35. Джакарта планировала приобрести 11 истребителей за 1,1 млрд долларов.
Кроме того, власти США требовали, чтобы Турция отказалась от закупок российских ЗРК С-400, однако Анкара отказалась уступать в вопросе самостоятельного обеспечения национальной безопасности. Тогда Вашингтон заморозил поставки F-35 и ввёл против страны санкции.
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