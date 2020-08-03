Наши коллеги ведут себя нечестно. Почему Запад санкциями пытается перекрыть кислород Су-35

Западные страны используют нечестные методы конкуренции, поскольку понимают, что Су-35 - это лучший самолёт в своём классе. Об этом в понедельник заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Наши коллеги-конкуренты в этом смысле зачастую используют, на наш взгляд, нечестную конкуренцию и помимо честной и конкурентной борьбы используют прямое давление - и политическое, и санкционное, и персонализированное, - приводит слова топ-менеджера пресс-служба Кремля.

В марте сообщалось, что власти США вынудили Индонезию отказаться от закупок российских Су-35. Джакарта планировала приобрести 11 истребителей за 1,1 млрд долларов.

Кроме того, власти США требовали, чтобы Турция отказалась от закупок российских ЗРК С-400, однако Анкара отказалась уступать в вопросе самостоятельного обеспечения национальной безопасности. Тогда Вашингтон заморозил поставки F-35 и ввёл против страны санкции.