Наши истребители перехватили бомбардировщики США над Балтикой и Черным морем

В последнее время военные самолеты стран НАТО появляются у границ России почти через день. Наши спецы из Воздушно-космических сил подсчитали, что после 2014 года интенсивность таких полетов возросла аж в 8 раз! Так что стражам воздушных границ России работки хватает.

На прошлой неделе (11 июня) они перехватили пару самолетов-разведчиков Североатлантического блока, которые шастали у наших северо-западных кордонов. А в минувший понедельник (17 июня) "крылатые лазутчики" НАТО явно решили прощупать состояние охраны наших воздушных границ сразу с двух направлений - со стороны Черного и Балтийского морей.

И послали на это дело стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США. В воздух были подняты истребителей Су-27 из состава дежурных сил. Они "перехватили" (идентифицировали) американские бомбардировщики, которые шли в направлении госграницы России.

После этого оба "разоблаченные" В-52Н изменили маршрут и ушли в сторону от воздушной границы РФ.