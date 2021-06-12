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«Наши исследователи добились успеха, можно сказать, триумфа»

12 июня 2021, 18:00  •  106 • Политика
Для выработки коллективного иммунитета нужно, чтобы привились или переболели 60% россиян, заявил Владимир Путин 12 июня после церемонии вручения государственных премий. За последние сутки в России выявлено 13 510 новых случаев коронавируса, в Москве заболеваемость растет восьмой день подряд — следующую неделю в столице решено сделать нерабочей. Между тем глава государства отметил, что российская научная школа себя ярко проявила в прошлом году — отечественные специалисты смогли в кратчайшие сроки создать безопасную и эффективную вакцину «Спутник V». Глава государства в День России также вручил медали Героя Труда и подчеркнул, что этот праздник знаменует не только современное развитие Отечества, но и весь его многовековой путь, величие его истории и достижений. Чьи еще успехи были отмечены госнаградами и как страна празднует День России — в материале «Известий».

Ценный вклад

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 12 июня состоялось вручение государственных премий и медалей Героя Труда. Увы, на этот раз некоторые лауреаты не присутствовали на мероприятии в силу ряда причин. Тем не менее Владимир Путин заверил всех призеров, что награды им будут вручены позднее.
Заболеваемость в стране растет — за последние сутки в России выявлено 13 510 новых случаев коронавируса в 85 регионах. На встрече с Владимиром Путиным замглавы Центра Гамалеи Денис Логунов сообщил, что могут появиться и московские штаммы коронавируса.
Президент полагает, что для выработки коллективного иммунитета нужно, чтобы привились или переболели 60% россиян. 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. Как заявил позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, главы регионов РФ реализуют свои особые полномочия.
Президент РФ Владимир Путин и директор ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Минздрава РФ Александр Гинцбург на торжественной церемонии вручения государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год и золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации»
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Государственная премия РФ в области науки и технологий 2020 года была присуждена директору НИЦЭМ имени Гамалеи Александру Гинцбургу, его заместителю Денису Логунову и начальнику 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Сергею Борисевичу за разработку и внедрение в практику отечественного здравоохранения эффективных рекомбинантных вакцин против лихорадки Эбола и новой коронавирусной инфекции.
«Мощь российской науки, российской научной школы ярко проявилась в прошлом году, когда люди всего мира именно от ученых ждали спасения от пандемии коронавируса, и наши исследователи добились успеха, можно сказать, триумфа — в кратчайшие сроки создали безопасную эффективную вакцину от коронавируса «Спутник V», что позволило России не только обеспечить доступность вакцины для наших граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам. И это ответственность нашей страны как ведущей научной державы перед всем миром», — заявил президент.
Глава государства напомнил, что результата удалось достигнуть благодаря накопленным уникальным знаниям, в том числе в ходе создания других вакцин, например от Эболы. По его словам, найденные российскими учеными решения открывают путь для появления долгожданных вакцин от многих других опасных вирусных заболеваний, подчеркнул президент. В создании вакцины от коронавируса важную роль сыграло и руководство страны, которое с самого начала поддерживало создание препарата, отметил в беседе с «Известиями» Александр Гинцбург.
Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии вручения государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год и золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации»
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
— На всех этапах Владимир Путин очень незаметно отслеживал то, что мы делаем, и с самого начала нас поддерживал. После первого же контакта, который произошел больше года тому назад — 20 апреля (совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке. — «Известия»). С тех пор он фактически всегда находил возможность вникать в наши дела и в самые сложные моменты, а их было много. И только благодаря этому мы смогли реализоваться. Плюс он нас вовремя объединил с Российским фондом прямых инвестиций, и хорошая научная разработка превратилась в мегапроект, — подчеркнул Александр Гинцбург.
За создание и развитие научного направления — спектроскопии спиновых шумов премии были удостоены ведущий научный сотрудник исследовательской лаборатории оптики спины им. И. Уральцева СПбГУ Валерий Запасский и заведующий лабораторией Физико-технического института им. А. Иоффе РАН Евгений Александров.
Мы очень довольны, потому что это оценка наших трудов, прежде всего со стороны наших коллег. Первая работа, связанная со спиновыми шумами, была опубликована еще в 1981 году. Тогда мы ей очень гордились, но особой реакции она по разным причинам не встретила. Поэтому на тот момент мы ликовали в одиночестве. Тем не менее потом расширились технические возможности, а прогресс в электронике поднял спектроскопию на новый уровень, — рассказал «Известиям» Валерий Запасский.
Доктора медицинских наук Евгений Чойнзонов, Игорь Решетов и Садулла Абакаров были оценены за создание фундаментального междисциплинарного биомедицинского подхода к лечению, реконструкции и реабилитации при опухолях органов головы и шеи.
Президент РФ Владимир Путин и певица, ведущий мастер сцены ГБУ культуры города Москвы «Московский академический музыкальный театр имени народных артистов К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко» Хибла Герзмава на торжественной церемонии вручения государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
В области литературы и искусства премия была присуждена митрополиту Илариону, а также певице Хибле Герзмаве. Кроме того, награды был удостоен и Александр Рукавишников — автор памятника Александру II у храма Христа Спасителя в Москве, Владимиру Набокову в Монтрё, воинам-интернационалистам в Мадриде.
По линии правозащитной деятельности была оценена Елена Тополева-Солдунова — директор Агентства социальной информации. В прошлом году она стала инициатором мер господдержки НКО в период пандемии COVID-19. Премия за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности была присуждена Фаине Захаровой, которая руководит фондом спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».
В Кремле Владимир Путин также вручил золотые медали Героя Труда. Этого почетного звания были удостоены капитан ледокола Геннадий Антохин, донской тракторист Александр Бондаренко, инженер Виктор Поляков, дирижер Мурад Кажлаев и машинист крана доменного цеха Людмила Суслякова.
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Поздравив всех россиян с Днем России, Владимир Путин отметил, что «этот праздник знаменует не только современное развитие Отечества, но и весь его многовековой непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений».
«Это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков. Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность Родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед», — отметил президент.

День в стране

В День России по всей стране проходят праздничные мероприятия. Сразу несколько — в столице на Поклонной горе. Гости смогли насладиться не только концертом лауреатов открытого фестиваля «Журавли Победы», но и увидеть спектакль «Весна-45. Мы помним». Кроме того, посетители музея, которые пришли в специальной одежде, получили возможность поучаствовать в «живом» флешмобе по созданию масштабного триколора.
Необычные флаги 12 июня развернули не только в столице. Российский триколор запустили в стратосферу в честь Дня России — он поднялся во Владимирской области на высоту более 26 км.
В курортном Пятигорске на Ставрополье студенты на горе Машук развернули флаг длиной 72 м и исполнили гимн. В Дзержинске (Нижегородская область) у Шуховской башни появился триколор площадью более 160 кв. м. Более того, сама башня с помощью подсветки была окрашена в бело-сине-красные цвета.
Студенты Северо-Кавказского федерального университета и Пятигорского государственного университета развернули флаг РФ длиной 72 метра на склоне горы Машук в рамках празднования Дня России
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
В Севастополе художники занялись созданием нового стрит-арт-объекта, который украсит подпорную стену на трассе «Таврида». Речь идет о настенной росписи в цветах государственного флага, на которой изображена девушка на фоне маков и моря.
В Ярославле подготовили шоу авиационной группы высшего пилотажа ВВС России «Стрижи». Во многих городах России также чтят память князя Александра Невского. В частности, в Свердловской области начинается Восточный крестный ход с частицей мощей благоверного князя Александра Невского, который продлится до 26 июня. В Санкт-Петербурге открылся традиционный Фестиваль цветов, который объединит несколько композиций, посвященных Году науки и технологий. А в 45 парках Подмосковья была подготовлена развлекательная программа: концерты, мастер-классы, спортивные мероприятия, выступления народных коллективов.

День в галерее

В субботу Владимира Путина также ждала Третьяковская галерея на Крымском Валу, где митрополит Псковский и Порховский Тихон представил президенту экспозицию «История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского». Выставка, которая готовилась более полутора лет, посвящена исторической картине в русской живописи конца XVIII — начала XX века. На полотнах изображены важнейшие события в истории страны — от Крещения Руси до Первой мировой войны.
Кроме того, на выставке представлены редкие артефакты, включая, например, Довмонтов меч XIII века из Псково-Изборского объединенного музея-заповедника и княжеский шлем XIII — первой половины XIV века из Городецкого историко-художественного музейного комплекса. В общей сложности выставка объединяет экспонаты из 40 российских музейных и частных собраний.
Встреча Путина и президента Швейцарии Пармелена пройдет 16 июня
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции «История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского» в Третьяковской галерее. Справа налево — митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Фото: РИА Новости/Александр Щербак
Между тем главу государства ожидала и экспозиция «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии». Это крупнейший в истории Третьяковской галереи выставочный проект, который был реализован вместе с Государственными художественными собраниями Дрездена при поддержке министерств иностранных дел двух стран.
Экспозиция объединяет работы крупнейших художников первой четверти XIX века: Каспара Давида Фридриха, Филиппа Отто Рунге, Иоганна Овербека, Александра Иванова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова и других. Проект состоит из двух выставок: одна будет показана в российской столице, другая в Дрездене.
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