«Наши исследователи добились успеха, можно сказать, триумфа»

Для выработки коллективного иммунитета нужно, чтобы привились или переболели 60% россиян, заявил Владимир Путин 12 июня после церемонии вручения государственных премий . За последние сутки в России выявлено 13 510 новых случаев коронавируса, в Москве заболеваемость растет восьмой день подряд — следующую неделю в столице решено сделать нерабочей. Между тем глава государства отметил, что российская научная школа себя ярко проявила в прошлом году — отечественные специалисты смогли в кратчайшие сроки создать безопасную и эффективную вакцину «Спутник V». Глава государства в День России также вручил медали Героя Труда и подчеркнул, что этот праздник знаменует не только современное развитие Отечества, но и весь его многовековой путь, величие его истории и достижений . Чьи еще успехи были отмечены госнаградами и как страна празднует День России — в материале «Известий».

Ценный вклад

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 12 июня состоялось вручение государственных премий и медалей Героя Труда . Увы, на этот раз некоторые лауреаты не присутствовали на мероприятии в силу ряда причин. Тем не менее Владимир Путин заверил всех призеров, что награды им будут вручены позднее.

Заболеваемость в стране растет — за последние сутки в России выявлено 13 510 новых случаев коронавируса в 85 регионах. На встрече с Владимиром Путиным замглавы Центра Гамалеи Денис Логунов сообщил, что могут появиться и московские штаммы коронавируса .

Президент полагает, что для выработки коллективного иммунитета нужно, чтобы привились или переболели 60% россиян. 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы . Как заявил позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, главы регионов РФ реализуют свои особые полномочия.

Президент РФ Владимир Путин и директор ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Минздрава РФ Александр Гинцбург на торжественной церемонии вручения государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год и золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Государственная премия РФ в области науки и технологий 2020 года была присуждена директору НИЦЭМ имени Гамалеи Александру Гинцбургу, его заместителю Денису Логунову и начальнику 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Сергею Борисевичу за разработку и внедрение в практику отечественного здравоохранения эффективных рекомбинантных вакцин против лихорадки Эбола и новой коронавирусной инфекции.

«Мощь российской науки, российской научной школы ярко проявилась в прошлом году, когда люди всего мира именно от ученых ждали спасения от пандемии коронавируса, и наши исследователи добились успеха, можно сказать, триумфа — в кратчайшие сроки создали безопасную эффективную вакцину от коронавируса «Спутник V», что позволило России не только обеспечить доступность вакцины для наших граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам. И это ответственность нашей страны как ведущей научной державы перед всем миром », — заявил президент.

Глава государства напомнил, что результата удалось достигнуть благодаря накопленным уникальным знаниям, в том числе в ходе создания других вакцин, например от Эболы. По его словам, найденные российскими учеными решения открывают путь для появления долгожданных вакцин от многих других опасных вирусных заболеваний, подчеркнул президент. В создании вакцины от коронавируса важную роль сыграло и руководство страны, которое с самого начала поддерживало создание препарата, отметил в беседе с «Известиями» Александр Гинцбург .

Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии вручения государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год и золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

— На всех этапах Владимир Путин очень незаметно отслеживал то, что мы делаем, и с самого начала нас поддерживал . После первого же контакта, который произошел больше года тому назад — 20 апреля (совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке. — «Известия»). С тех пор он фактически всегда находил возможность вникать в наши дела и в самые сложные моменты, а их было много. И только благодаря этому мы смогли реализоваться. Плюс он нас вовремя объединил с Российским фондом прямых инвестиций, и хорошая научная разработка превратилась в мегапроект , — подчеркнул Александр Гинцбург.

За создание и развитие научного направления — спектроскопии спиновых шумов премии были удостоены ведущий научный сотрудник исследовательской лаборатории оптики спины им. И. Уральцева СПбГУ Валерий Запасский и заведующий лабораторией Физико-технического института им. А. Иоффе РАН Евгений Александров.

— Мы очень довольны, потому что это оценка наших трудов, прежде всего со стороны наших коллег. Первая работа, связанная со спиновыми шумами, была опубликована еще в 1981 году. Тогда мы ей очень гордились, но особой реакции она по разным причинам не встретила . Поэтому на тот момент мы ликовали в одиночестве. Тем не менее потом расширились технические возможности, а прогресс в электронике поднял спектроскопию на новый уровень, — рассказал «Известиям» Валерий Запасский.

Доктора медицинских наук Евгений Чойнзонов, Игорь Решетов и Садулла Абакаров были оценены за создание фундаментального междисциплинарного биомедицинского подхода к лечению, реконструкции и реабилитации при опухолях органов головы и шеи.

Президент РФ Владимир Путин и певица, ведущий мастер сцены ГБУ культуры города Москвы «Московский академический музыкальный театр имени народных артистов К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко» Хибла Герзмава на торжественной церемонии вручения государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

В области литературы и искусства премия была присуждена митрополиту Илариону, а также певице Хибле Герзмаве. Кроме того, награды был удостоен и Александр Рукавишников — автор памятника Александру II у храма Христа Спасителя в Москве, Владимиру Набокову в Монтрё, воинам-интернационалистам в Мадриде.

По линии правозащитной деятельности была оценена Елена Тополева-Солдунова — директор Агентства социальной информации. В прошлом году она стала инициатором мер господдержки НКО в период пандемии COVID-19. Премия за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности была присуждена Фаине Захаровой, которая руководит фондом спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».

В Кремле Владимир Путин также вручил золотые медали Героя Труда. Этого почетного звания были удостоены капитан ледокола Геннадий Антохин, донской тракторист Александр Бондаренко, инженер Виктор Поляков, дирижер Мурад Кажлаев и машинист крана доменного цеха Людмила Суслякова .

Поздравив всех россиян с Днем России, Владимир Путин отметил, что «этот праздник знаменует не только современное развитие Отечества, но и весь его многовековой непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений».

« Это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков. Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность Родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб , хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед», — отметил президент.

День в стране

В День России по всей стране проходят праздничные мероприятия. Сразу несколько — в столице на Поклонной горе. Гости смогли насладиться не только концертом лауреатов открытого фестиваля «Журавли Победы», но и увидеть спектакль «Весна-45. Мы помним». Кроме того, посетители музея, которые пришли в специальной одежде, получили возможность поучаствовать в «живом» флешмобе по созданию масштабного триколора .

Необычные флаги 12 июня развернули не только в столице. Российский триколор запустили в стратосферу в честь Дня России — он поднялся во Владимирской области на высоту более 26 км .

В курортном Пятигорске на Ставрополье студенты на горе Машук развернули флаг длиной 72 м и исполнили гимн. В Дзержинске (Нижегородская область) у Шуховской башни появился триколор площадью более 160 кв. м . Более того, сама башня с помощью подсветки была окрашена в бело-сине-красные цвета.

Студенты Северо-Кавказского федерального университета и Пятигорского государственного университета развернули флаг РФ длиной 72 метра на склоне горы Машук в рамках празднования Дня России Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

В Севастополе художники занялись созданием нового стрит-арт-объекта, который украсит подпорную стену на трассе «Таврида». Речь идет о настенной росписи в цветах государственного флага , на которой изображена девушка на фоне маков и моря.

В Ярославле подготовили шоу авиационной группы высшего пилотажа ВВС России «Стрижи» . Во многих городах России также чтят память князя Александра Невского. В частности, в Свердловской области начинается Восточный крестный ход с частицей мощей благоверного князя Александра Невского, который продлится до 26 июня. В Санкт-Петербурге открылся традиционный Фестиваль цветов, который объединит несколько композиций, посвященных Году науки и технологий. А в 45 парках Подмосковья была подготовлена развлекательная программа: концерты, мастер-классы, спортивные мероприятия, выступления народных коллективов.

День в галерее

В субботу Владимира Путина также ждала Третьяковская галерея на Крымском Валу, где митрополит Псковский и Порховский Тихон представил президенту экспозицию «История России глазами художников . К 800-летию со дня рождения Александра Невского». Выставка, которая готовилась более полутора лет, посвящена исторической картине в русской живописи конца XVIII — начала XX века. На полотнах изображены важнейшие события в истории страны — от Крещения Руси до Первой мировой войны.

Кроме того, на выставке представлены редкие артефакты, включая, например, Довмонтов меч XIII века из Псково-Изборского объединенного музея-заповедника и княжеский шлем XIII — первой половины XIV века из Городецкого историко-художественного музейного комплекса. В общей сложности выставка объединяет экспонаты из 40 российских музейных и частных собраний.

Встреча Путина и президента Швейцарии Пармелена пройдет 16 июня Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции «История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского» в Третьяковской галерее. Справа налево — митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова Фото: РИА Новости/Александр Щербак

Между тем главу государства ожидала и экспозиция «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии». Это крупнейший в истории Третьяковской галереи выставочный проект, который был реализован вместе с Государственными художественными собраниями Дрездена при поддержке министерств иностранных дел двух стран.

Экспозиция объединяет работы крупнейших художников первой четверти XIX века: Каспара Давида Фридриха, Филиппа Отто Рунге, Иоганна Овербека, Александра Иванова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова и других. Проект состоит из двух выставок: одна будет показана в российской столице, другая в Дрездене.