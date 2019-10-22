Наши доходы. И всё-таки они выросли! • 79 • Аналитика За вычетом инфляции

Оговоримся сразу: никакой эйфории по поводу позитивной статистики доходов населения, которую на днях обнародовал Росстат, авторы не испытывают. И не потому, что у них самих (пенсионеров) заработки вряд ли выросли (скорее наоборот). К пенсиям прибавили рублей по 800-900, но с учётом роста цен это даже на 3 процента не тянет.









Авторам куда важнее другое: даже рекордный рост доходов не всегда означает реальный рост благосостояния у большинства населения. Да, впервые за пять лет, с тех пор как Россию и россиян загнали под санкции за Крым, Росстат зафиксировал столь существенный прирост доходов у населения. В третьем квартале 2019 года реальные доходы населения выросли на 3,3%, причём за вычетом инфляции.



И даже если вычесть обязательные платежи, в том числе кредитные, что даёт реальные располагаемые доходы, они составили 3 процента. Данные, которые ещё недавно могли бы вызвать немалые сомнения, подтверждаются, помимо информации о зарплатах и банковских счетах, целым рядом косвенных показателей.



Это и существенный рост заявок на ипотеку, и данные о числе отдыхающих, которых стало больше как в России, так и за рубежом. Это и трёхпроцентный прирост промышленного производства за сентябрь, и тот факт, что в 9-месячном интервале позитивную динамику продемонстрировали абсолютно все наблюдаемые (то есть фиксируемые в Росстате) сферы промышленного производства.



Сам по себе промышленный рост без соответствующего роста оплаты труда мало что даёт рядовым гражданам, но сейчас многие впервые стали получать немного больше на фоне реально затормозивших цен. И пусть даже Росстат, получая свои 3 процента, увы, вычитал просто инфляцию. И нас, конечно же, волнует вовсе не та официальная инфляция, где учитываются покупки элитной недвижимости и крутых тачек, а бытовая – с картошкой, капустой и тарифами ЖКХ.







Последние, кстати, статистиков едва не подвели – без их повышения данные о доходах могли быть ещё лучше. Однако сейчас и бытовая инфляция, по всем признакам, низка как никогда. Вот почему гораздо конкретнее смотрятся сейчас цифры иного рода. Среднедушевые доходы населения в III квартале 2019 года выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 35,1 тыс. рублей.



Пусть и с низкого старта

Росстат свидетельствует, что наибольший вклад в рост доходов внёс прирост в заработной плате работников. Доля зарплаты в структуре доходов составила 56,4%, и подобная ситуация остаётся характерной именно для III квартала вот уже на протяжении нескольких последних лет. В прошлом году темпы роста начисленной заработной платы составляли (по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года): июль – 110,2%, август – 110,1%, сентябрь – 108,4%.



Не так стремительно, но тоже росли иные доходы от трудовой деятельности. Понятно, что тут речь в основном о «серой заработной плате», доля которой в структуре доходов составляет 14,1%. Доходы такого рода показали прирост в 7,3% по сравнению с III кварталом 2018 года. И то, и другое, вполне можно связать с тенденциями борьбы с инфляцией, которая особенно усилилась ближе к финишу 2018 года, когда едва не был зафиксирован обратный перелом.







Под влиянием неблагоприятной статистики, которая зафиксировала неожиданное превышение 4-процентного норматива инфляции, установленного ЦБ РФ, были жёстко ограничены все повышения зарплат в госсфере. Были заморожены даже многие социальные выплаты. И это сразу послужило примером для коммерческих структур, тоже не спешивших с разного рода выплатами.



Именно это и способствовало формированию той самой низкой базы, благодаря которой теперь, в третьем квартале 2019 года, и отмечается небывалый рост. Стоит ли удивляться тому, что рост социальных выплат, включающих пособия, пенсии и иные обязательства государства, значительно превысил обычный рост доходов? Заодно он, кстати, заметно превысил и уровень инфляции и составил по сравнению с III кварталом прошлого года 6,3%.









Неплохо подросли и доходы граждан от собственности, включая выплаты по вкладам, дивиденды и т.п., которые выросли в III квартале на 5,8%. Значительно прибавили в весе и сбережения граждан, хотя при этом практически не снижается уровень кредитной нагрузки на население.



Впрочем, последний показатель в определённом смысле тоже можно оценивать как позитивный, поскольку он свидетельствует прежде всего о том, что всё больше граждан заходят в ипотеку, что стало естественной реакцией на снижение ставок. А после того, как Центробанк продолжит снижение своей ключевой ставки, в ипотечном секторе вполне можно ожидать настоящий бум.



Богаче стали, но не все

Вообще-то, в официальном пресс-релизе, которым сопровождается публикация Росстата, о причинах скачка доходов вверх сказано несколько замысловато: «Основная причина — опережающий рост доходов от трудовой деятельности, а также низкая база третьего квартала 2018 года». О низкой базе уже сказано, а вот тот факт, что растут доходы от трудовой деятельности, надо как-то разъяснять.







Выше мы отмечали, что рост доходов кое-какими сведениями, в основном косвенными, подтверждается. Но вот данные несколько иного рода об обороте розничной торговли в июле-сентябре 2019 года вряд ли могут служить подтверждением роста доходов у основной массы населения.



Торговые обороты в последнем месяце III квартала подросли к сентябрю прошлого года всего на 0,7%, хотя ещё в июле отмечался чуть более приличный рост — на 1,1%. С учётом того, что Центробанк как раз в эти месяцы констатировал резкий прирост объёмов потребительского кредитования, данные не могут не смущать.



Тем более что Росстат до сих пор держит в секрете свои оценки по квартальному росту заработной платы, а также сентябрьскую оценку. Но при этом статистики не забыли отметить, что по итогам августа реальная зарплата в годовом выражении замедлила свой рост до 2,4% против 3,0% в июле.







Надо думать, что, скорее всего, речь опять идёт о весьма избирательном росте доходов. В который раз богатые стали богаче, а бедные ещё беднее. Город вновь опережает деревню, одни регионы идут намного впереди всех остальных, ну а финансовый сектор не отдаёт и ещё долго не отдаст пальму первенства сектору промышленному. Оговоримся сразу: никакой эйфории по поводу позитивной статистики доходов населения, которую на днях обнародовал Росстат, авторы не испытывают. И не потому, что у них самих (пенсионеров) заработки вряд ли выросли (скорее наоборот). К пенсиям прибавили рублей по 800-900, но с учётом роста цен это даже на 3 процента не тянет.Авторам куда важнее другое: даже рекордный рост доходов не всегда означает реальный рост благосостояния у большинства населения. Да, впервые за пять лет, с тех пор как Россию и россиян загнали под санкции за Крым, Росстат зафиксировал столь существенный прирост доходов у населения. В третьем квартале 2019 года реальные доходы населения выросли на 3,3%, причём за вычетом инфляции.И даже если вычесть обязательные платежи, в том числе кредитные, что даёт реальные располагаемые доходы, они составили 3 процента. Данные, которые ещё недавно могли бы вызвать немалые сомнения, подтверждаются, помимо информации о зарплатах и банковских счетах, целым рядом косвенных показателей.Это и существенный рост заявок на ипотеку, и данные о числе отдыхающих, которых стало больше как в России, так и за рубежом. Это и трёхпроцентный прирост промышленного производства за сентябрь, и тот факт, что в 9-месячном интервале позитивную динамику продемонстрировали абсолютно все наблюдаемые (то есть фиксируемые в Росстате) сферы промышленного производства.Сам по себе промышленный рост без соответствующего роста оплаты труда мало что даёт рядовым гражданам, но сейчас многие впервые стали получать немного больше на фоне реально затормозивших цен. И пусть даже Росстат, получая свои 3 процента, увы, вычитал просто инфляцию. И нас, конечно же, волнует вовсе не та официальная инфляция, где учитываются покупки элитной недвижимости и крутых тачек, а бытовая – с картошкой, капустой и тарифами ЖКХ.Последние, кстати, статистиков едва не подвели – без их повышения данные о доходах могли быть ещё лучше. Однако сейчас и бытовая инфляция, по всем признакам, низка как никогда. Вот почему гораздо конкретнее смотрятся сейчас цифры иного рода. Среднедушевые доходы населения в III квартале 2019 года выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 35,1 тыс. рублей.Росстат свидетельствует, что наибольший вклад в рост доходов внёс прирост в заработной плате работников. Доля зарплаты в структуре доходов составила 56,4%, и подобная ситуация остаётся характерной именно для III квартала вот уже на протяжении нескольких последних лет. В прошлом году темпы роста начисленной заработной платы составляли (по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года): июль – 110,2%, август – 110,1%, сентябрь – 108,4%.Не так стремительно, но тоже росли иные доходы от трудовой деятельности. Понятно, что тут речь в основном о «серой заработной плате», доля которой в структуре доходов составляет 14,1%. Доходы такого рода показали прирост в 7,3% по сравнению с III кварталом 2018 года. И то, и другое, вполне можно связать с тенденциями борьбы с инфляцией, которая особенно усилилась ближе к финишу 2018 года, когда едва не был зафиксирован обратный перелом.Под влиянием неблагоприятной статистики, которая зафиксировала неожиданное превышение 4-процентного норматива инфляции, установленного ЦБ РФ, были жёстко ограничены все повышения зарплат в госсфере. Были заморожены даже многие социальные выплаты. И это сразу послужило примером для коммерческих структур, тоже не спешивших с разного рода выплатами.Именно это и способствовало формированию той самой низкой базы, благодаря которой теперь, в третьем квартале 2019 года, и отмечается небывалый рост. Стоит ли удивляться тому, что рост социальных выплат, включающих пособия, пенсии и иные обязательства государства, значительно превысил обычный рост доходов? Заодно он, кстати, заметно превысил и уровень инфляции и составил по сравнению с III кварталом прошлого года 6,3%.Неплохо подросли и доходы граждан от собственности, включая выплаты по вкладам, дивиденды и т.п., которые выросли в III квартале на 5,8%. Значительно прибавили в весе и сбережения граждан, хотя при этом практически не снижается уровень кредитной нагрузки на население.Впрочем, последний показатель в определённом смысле тоже можно оценивать как позитивный, поскольку он свидетельствует прежде всего о том, что всё больше граждан заходят в ипотеку, что стало естественной реакцией на снижение ставок. А после того, как Центробанк продолжит снижение своей ключевой ставки, в ипотечном секторе вполне можно ожидать настоящий бум.Вообще-то, в официальном пресс-релизе, которым сопровождается публикация Росстата, о причинах скачка доходов вверх сказано несколько замысловато: «Основная причина — опережающий рост доходов от трудовой деятельности, а также низкая база третьего квартала 2018 года». О низкой базе уже сказано, а вот тот факт, что растут доходы от трудовой деятельности, надо как-то разъяснять.Выше мы отмечали, что рост доходов кое-какими сведениями, в основном косвенными, подтверждается. Но вот данные несколько иного рода об обороте розничной торговли в июле-сентябре 2019 года вряд ли могут служить подтверждением роста доходов у основной массы населения.Торговые обороты в последнем месяце III квартала подросли к сентябрю прошлого года всего на 0,7%, хотя ещё в июле отмечался чуть более приличный рост — на 1,1%. С учётом того, что Центробанк как раз в эти месяцы констатировал резкий прирост объёмов потребительского кредитования, данные не могут не смущать.Тем более что Росстат до сих пор держит в секрете свои оценки по квартальному росту заработной платы, а также сентябрьскую оценку. Но при этом статистики не забыли отметить, что по итогам августа реальная зарплата в годовом выражении замедлила свой рост до 2,4% против 3,0% в июле.Надо думать, что, скорее всего, речь опять идёт о весьма избирательном росте доходов. В который раз богатые стали богаче, а бедные ещё беднее. Город вновь опережает деревню, одни регионы идут намного впереди всех остальных, ну а финансовый сектор не отдаёт и ещё долго не отдаст пальму первенства сектору промышленному. Алексей Подымов, Анатолий Иванов, д.э.н. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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