Наши агенты соблазнили сестру Наполеона и сорвали химатаку Гитлера

5 ноября 1918 года Лев Троцкий своим приказом создал в Петрограде специальное разведуправления Рабоче-Крестьянской Красной армии, предшественника легендарного Главного разведывательного управления (ГРУ) и нынешнего ГУ Генштаба. Эта дата в России теперь отмечается как день военного разведчика. Сейчас из ГРУ пытаются сделать страшилку для западных обывателей, как в свое время было с КГБ. Между тем, без военных разведчиков история нашего государства могла бы пойти совершенно по иному пути.

Историк ГРУ Владимир Иванович Бойко

К 100-летию ведомства «Комсомолка» публикует отрывки из неизданной рукописи полковника ГРУ, доктора исторических наук Владимира Ивановича Бойко (при жизни автор написал серию книг о военной разведке под литературным псевдонимом Владимир ЛОТА). В ней история русской разведки не ограничивается временами ГРУ, а взята шире - с древнейших времен. В конце концов, это опыт, который передавался из поколения в поколение.

«ИДУ НА ВЫ»

Издревле в русской разведке служили самые умные, ловкие, смелые и, как правило, молодые помощники русских князей. Задания по сбору сведений о противнике в разные века поручали просокам, соглядатаям, дружинникам, сторожеставцам, лазутчикам, подлазщикам, конфидентам, квартирмейстерами и военным агентам.

Одним из первых примеров эффективно организованной разведки стали походы князя Игоря в 911 году против Византии. А его сын Святослав Игоревич, собираясь в поход, предупреждал противника вызовом «Хочу на вас идти». Объявляя о намерении, Святослав вынуждал противника начать спешные военные приготовления и засылал к противнику соглядатаев, которые определяли слабые стороны в его обороне.

В разведку ходили лично князья Александр Невский и Дмитрий Донской. Это помогало им определять тактику боевых действий, неожиданную для противника, и добиваться успеха.

ЗА НЕВЕСТОЙ ЦАРЮ

В 1571 году по указу Ивана Грозного был подготовлен и утвержден «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе». В этом документе впервые были определены задачи разведчиков. В начале 1621 года в Англию и Францию был направлен обрусевший англичанин Юрий Родионов, который , якобы, должен был выполнять задачу поиска невесты для русского царя. Легенда поездки Родионова в Лондон и Париж была выбрана удачно. Она позволяла ему общаться с представителями высших государственных деятелей государств.

На самом деле Родионов выяснял отношения между Голландией, Испанией, будут ли другие державы помогать Речи Посполитой в ее борьбе против Османской империи.

В 1711-ом году послом России в Голландию был назначен первый офицер - подполковник Борис Куракин, который по праву считается родоночальником дипломатической династии. К 50 годам он овладел практически всеми европейским языками, успел расположить к себе главу Ватикана, убедил голландцев, что им выгоднее торговать с Россией, чем поддерживать в войне Швецию.

ШВЕДСКИЕ ЯЗЫКИ

Петр Первый сформировал разведку из донских казаков. В 1696-ом году во время второго Азовского похода подчиненные атамана Фрола Миняева первыми заметили в устье Дона турецкие корабли и доложили о них Петру. И тот, не дожидаясь подхода главных сил, приказал атаковать турок, в результате которых крепость Азов была взята. Именно при Петре, в период осады Нарвы, стали активнее использоваться захваты пленных, допросы перебежчиков - шведских солдат. Этим занимались войсковые квартирмейстеры. Учитывая их сведения, царь начал штурм Нарвы до подхода резервов противника и победил.

Петр Первый отчетливо понимал, что европейские короли прилагают значительные усилия для сбора сведений о России. Потому в 1713 году настоял на издании Сенатом указа о смертной казни за разглашение государственной тайны. А в 1724 году им был подписан указ, запрещавший писать в частных письмах о государственных делах.

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ

Генералиссимус Александр Суворов активно поощрял покупку сведений у местных жителей, которые могли беспрепятственно появляться рядом с отрядами мятежников. Только на оплату услуг шпионов Суворову в марте 1770 года потребовалось «триста червонцев…». И расходы такие осуществлялись им регулярно. Во много благодаря разведке Русско-турецкая война закончилась победой для Российском империи. Крым был объявлен независимым от Турции, а Россия получила выход к Черному морю.

Ключ для шифрования донесений разведчиков середины 19-го века

Методы использования добытых сведений занимали значительную часть в его полководческой деятельности и составляют главный секрет труда Александра Суворова "Наука побеждать".

Кстати, именно Александр Суворов в конце 18-го века, изучая разведывательные сведения об армии Наполеона Бонапарта, заложил победы русской армии в начале 19-го. Это он пришел к выводу о том, что французы добиваются побед только потому, что наносят противнику решительное поражение на главном направлении, а затем последовательно уничтожают его войска, потерявшие централизованное управление.

Выявив главную причину побед наполеоновской армии, Суворов разработал русскую стратегию: чтобы победить французов нужно было значительно повысить мобильность войск, уходить от генерального сражения на условиях Наполеона, и наносить решительные удары на тех участках фронта, где противник этих ударов не ожидает.

В ПОКОЯХ НАПОЛЕОНА

Незадолго до Отечественной войны 1812 года по предложению (причиной стало задержание в России 39 английских и французских агентов) военного министра Барклая де Толли в России был учрежден институт военных агентов при российских посольствах. В частности, в это время в Париже уже действовал 25-летний полковник, молодой князь Александр Чернышев. На охоту его приглашал сам Наполеон, а по Парижу ходили слухи о любовной связи Чернышева с сестрой Наполеона Полиной Боргезе.

Князь Александр Иванович Чернышев

В начале апреля 1811 года полковник Чернышев направил Александру Первому донесение: «Наполеон уже принял решение о войне против России, но пока выигрывает время из-за неудовлетворительного положения его дел в Испании и Португалии». Далее Чернышев предлагал варианты действий, выгодных для России. На том донесении император сделал пометку: «Зачем не имею я побольше министров, подобных этому молодому человеку…»

ЯПОНИЯ И ДАТСКАЯ ГОЛУБЯТНЯ

В 1911 году, анализируя общие причины поражения России в войне с Японией, военный министр России, затем Главнокомандующий русскими силами на Дальнем Востоке генерал Алексей Куропаткин заявил: " …мы не оценили материальных и особенно духовных сил Японии и отнеслись к борьбе с нею недостаточно серьезно".

Такое положение отчасти сложилось потому, что высшее командование русской армии финансовому обеспечению деятельности военной разведки на Дальнем Востоке уделяло мало внимания.

В 1904 году, например, штаб Приморского военного округа получил на организацию разведки всего 12 тысяч рублей. А штабу русской Квантунской армии на эти же цели было выделено только 3000 рублей, что было недостаточно для покрытия оперативных расходов.

В это же время на содержание только одной русской военной голубятни, питомцы которой использовалась для доставки почты, размещенной в Дании, военное министерство России тоже тратило 3000 рублей.

СЛУХАЧИ ПРИЕМНЫХ СТАНЦИЙ

В 1916 году при Генеральном штабе России была создана специальная аэрофотографическая лаборатория для дешифрования фотоснимков. Наши воздушные разведчики произвели плановую съемку позиций противника на всем протяжении фронта, что обеспечило успех операции русских войск. Эта операция вошла в историю Первой мировой войны как Брусиловский прорыв.

Тогда же появились первые радиопеленгаторы, установленные на автомашинах, что позволяло им быстро менять свои позиции и прослушивать важные с точки зрения командования направления. А в 1917 году для повышения профессиональной подготовки специалистов радиоразведки была разработана «Программа для слухачей приемных станций».

К лету 1917 года Главное управление Генерального штаба русской армии руководило работой 104 зарубежных резидентур, которые действовали в 12 зарубежных странах, и имело 45 негласных агентов.

КАК ГИТЛЕР СОБИРАЛСЯ ДЕЛИТЬ СССР

При советской власти деятельность нелегальных резидентур возобновилась к концу 1920-х годов. В первую очередь наших разведчиков интересовали передовые технологии. К 1938 году наша разведка получила сведения о производстве в Польше всех видов военных самолетов, легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, тракторов, танков и танкеток для польской армии. В течение 1 апреля 1936 – 1 марта 1938 г. Разведуправление РККА направило заинтересованным советским предприятиям 543 документа и различных военно-технических образцов, большинство которых имело гриф «секретно» и «совершенно секретно».

В июне 1940 – июне 1941 года силами разведки Генштаба Красной Армии, в условиях активной дезинформационной кампании Третьего рейха, было добыто значительное количество сведений вскрывавших нарастание военной угрозы со стороны Германии. Разведчики наблюдали, как Гитлер распределяет по штабам говорящих по-русски унтер-офицеров, как строятся бронепоезда с шириной колеи, как в CCCР.

29 декабря 1940 года полковник Николай Скорняков (позывной «Метеор») направил в Центр донесение руководителя разведгруппы Ильзе Штебе (псевдоним «Альта»): «…Гитлер намерен разделить российского колосса на 20 -30 различных государств, не заботясь о сохранении всех экономических связей внутри страны, чтобы…вызвать там недовольство на долгие времена…»

Ценные сведения поступали от Рихарда Зорге из Японии, и сотрудника посольства Германии в Москве Герхарда Кегеля, который числился в Разведуправлении под условным индексом «Х». 21 июня 1941 года от него поступило сообщение: «…война Германии против СССР начнется в ближайшие 48 часов».

Вечером 21 июня Кегель сообщил, что в германском посольстве в Москве стали сжигать документы а еще: «…все считают, что наступающей ночью начнется война».

Докладная записка И.Сталину об успехах радиоразведки 29.11.1942 г

...ТРАВИТЬ ХИМИЕЙ И РАДИАЦИЕЙ

Всего в Германии, Бельгии и Франции к осени 1942 года было арестовано около 100 человек, работавших на ГРУ. Из них 46 были казнены (Ильзу Штебе пытали и казнили на гильотине, но она не выдала Кегеля и других разведчиков), остальные содержались в тюрьмах.

Донесение агента Дора о подготовке Германией химического оружия от 08.02.1942 г.

Благодаря героизму советских разведчиков Сталину стало известно, что Гитлер готовит на Восточном фронте химическую войну. Разведчики раздобыли новые немецкие противогазы, был налажен выпуск химзащиты для войск, в игру включили союзников по антигитлеровской коалиции, которые пригрозили Германии аналогичной бомбежкой. На массовую химатаку Гитлер так и не решился, так как в городах Германии газоубежища вмещали лишь 40% населения…

В годы войны активно развилась дешифровальная служба ГРУ. К 1942 году она раскрыла основные немецкие и японские шифрсистемы общевойсковых, полицейские и дипломатические шифры, 75 шифров немецкой разведки, более 220 ключей к ним, прочитала более 50000 немецких шифртелеграмм.

Войсковые разведчики в июне-августе 1944 года захватили в плен 65.657 немецких солдат и офицеров, добыли 92.626 документов.

А за 1944 год уничтожили 371.503 офицеров и солдат противника.

Донесение агента Дора о подготовке Германией химического оружия от 24.01.1942 г.

Усилиями полковника ГРУ Артура Адамса и рядового Жоржа Коваля из США, вольнонаемного Яна Черняка (работал в Румынии и Германии) СССР в 1941 - 1949 гг. получил 5785 листов секретных материалов об атомных проектах США, Германии и Великобритании, а также 25 образцов (в том числе урана - прим.Ред.), что ускорило создание советской ядерной бомбы, появление которой предупредило еще более кровопролитную войну. За эти же годы более 590 военных разведчиков были удостоены звания Героя Советского Союза.

Донесение от агента Доры из Женевы 30.05.1942 об использовании немцами защиты от иприта.

Проект плана "Бодигард", утвержденный И.Сталиным 1944 год.

ПРОТИВ ДИВИЗИИ НАРЦИССА

В ночь с 13 на 14 июля 1962 года на теплоходе «Латвия» группа советских военных контрразведчиков, которой командовал контр-адмирал Александр Тихонов, прибыла на Кубу. Вместе с кубинцами было решено нейтрализовать на Кубе американских разведчиков и агентов. Вскоре удалось зафиксировать работу в эфире агентурного передатчика, который работал в особом режиме и действовал около секунды. Контрразведчики запеленговали и захватили с поличным резидента ЦРУ Клемента Инклана. У него были изъяты сверхбыстродействующий передатчик, автоматический шифратор новейшей модификации, средства тайнописи, два пистолета системы «браунинг», фотоаппарат «Минокс», фальшивые документы, авторучка-пистолет и 14 тысяч золотых песо.

Донесение Кузьмина из Гаваны об угрозах США в Карибском бассейне 02.09.1962г.

ГРУ раскрыло на Кубе и крупную нелегальную подрывную организацию, которая именовалась «Дивизией Нарцисса Лопеса». Ее члены поделили Кубу на семь зон, во главе каждой из которых был назначен резидент. В ходе операции было захвачено 237 заговорщиков, выявлено девять складов оружия, большие суммы денег в долларах и золотых песо. Успешная работа резидентов военной разведки в 1962 году позволила руководителям СССР и США урегулировать Карибский кризис, и избежать возникновения Третьей мировой войны.

ОХОТА НА “СТИНГЕР”

Серьезную операцию в 1986 году провел вместе с сослуживцами подполковник ГРУ Евгений Сергеев в Афганистане. Им удалось захватить переносной зенитный ракетный комплекс «Стингер». Таким оружием моджахеды сбивали советские самолеты и вертолеты. Было необходимо добыть целый образец ракеты, чтобы определить страну, откуда он поставлялся в нарушение международных договоренностей. Производителем оказались США. Позже Сергеев проявил себя в Чеченской республике. Скончался в 2008 году на 52-м году от тяжелой болезни, к которой привели тяжелые ранения и контузия. Посмертно награжден Золотой Звездой Героя России.

Советской военной разведке пришлось активно противодействовать специальным службам США и странам НАТО не только в Афганистане, но и в годы американо-въетнамской войны (1964 –1973 гг.), во время арабо-израильских войн, в ходе многочисленных конфликтов и войн в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке. После этих малых войн, наиболее радикальные представители этих сил, обученные американцами, возглавили структуры международных террористических организаций.

Успешно действовали военные разведчики в Лондоне, Вене, Вашингтоне, Нью-Йорке, Токио, Риме и в столицах других высоко развитых в технологическом отношении государствах. Общие итоги в области добывания технических секретов никто никогда не подводил. Но имеются отдельные заключения ведущих специалистов по отдельным образцам техники и комплектам документации, добытых военными разведчиками. И они говорят, что деятельность военной разведки в этом направлении позволила сэкономить миллионы долларов и, самое главное, быть в курсе того, что поступало или планировалось к поступлению на вооружение иностранных армий.

СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРОИ

В конце 20-го века СССР руководству военной разведки приходилось применять максимальное возможное искусство дипломатии, чтобы не подставить под удар своих ценных источников в зарубежных странах и поддерживать с высшим политическим руководством новой России соответствующие отношения. Военно-политическая обстановка в мире продолжает динамично трансформироваться. Радикальные изменения происходят на Ближнем Востоке, в странах Северной Африки, многочисленные потоки эмигрантов из арабских стран вызвали обострение межнациональных противоречий в европейских государствах. Вмешательство США в дела ряда независимых стран, активизация фашиствующих группировок в Украине, а также приближение ракетных позиционных районов блока НАТО к границам России – все это угрожает национальным интересам нашей страны и требует особого внимания российской военной разведки.

По оценкам высшего политического руководства России, сейчас личный состав ГРУ успешно справляется с новыми задачами. Российские и зарубежные специалисты справедливо считают, что начальник ГРУ генерал-полковник Игорь Сергун (в 2016 году звание Героя России присвоено посмертно) с подчиненными смогли организовать и провести во многом уникальную разведывательную операцию. Военной разведке удалось развернуть в Сирии эффективную агентурную сеть, которая своевременно добывала сведения о местах дислокации подразделений радикальных исламистов. В ходе оказания Сирии военной помощи в борьбе против террористов, героический подвиг совершил военный разведчик, старший лейтенант Александр Прохоренко, которому также было присвоено звание Героя России посмертно.Среди военных разведчиков современной России звания Героя удостоены более 80 человек. Их имена еще не известны нашим соотечественникам. По этому поводу можно высказать лишь сожаление. Но такова служба в военной разведке, которая в рекламе не нуждается и о подвигах своих лучших бойцов рассказывает крайне редко.