«Нашей семье сейчас нужно быть вместе»: Виктория Скрипаль обратилась к Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче визы

Племянница отравленного в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой оказать помощь в получении визы. Виктория Скрипаль сообщила, что намерена повторно подать заявление в консульство, где ранее ей было отказано в выдаче документа. Кроме того, она прокомментировала свою телефонную беседу с двоюродной сестрой Юлией, отметив, что та говорила «не своими словами».

Племянница отравленного в британском Солсбери экс-разведчика Сергея Скрипаля Виктория написала письмо премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы.

«Сейчас во всём мире говорят о беспрецедентном политическом скандале, но в его эпицентре — живые люди. Это наша семья, которой сейчас нужно быть вместе... Я соберу все недостающие документы и надеюсь, что бюрократические уловки не будут разделять меня и моих близких. Мой паспорт по-прежнему находится в британском консульстве. Я призываю Великобританию и Вас лично пересмотреть решение об отказе в визе», — говорится в письме Виктории, которое она зачитала RT.

Она также сообщила, что вновь подаст заявление на британскую визу во вторник, 10 апреля.

«Я буду во вторник заново подавать заявку в консульство», — сказала племянница бывшего разведчика.

Скрипаль отметила, что изменит заявку с учётом причин, по которым ей ранее отказали в визе. По её словам, одной из них стало то, что она не указала дату своего возвращения в Россию.

«Но при заполнении заявки в консульстве мы говорили, что я не могу указать дату возврата, если я не знаю, каково их состояние. Может, им понадобится помощь», — добавила собеседница.

Помимо прочего, причинами отказа послужило то, что Сергей Скрипаль, как заявили в британском консульстве, «не в том состоянии, чтобы с ней разговаривать», и то, что она ни разу не была в Британии.

Напомним, накануне СМИ со ссылкой на британское МВД сообщили об отказе Лондона выдать визу Виктории Скрипаль, которая намеревалась навестить родственников в Солсбери. По их данным, запрос на получение визы был отклонён из-за «несоответствия иммиграционным правилам».

В посольстве РФ тогда заявили, что отказ властей Соединённого Королевства от сотрудничества и сокрытие пострадавших от внешнего мира означает, что «им есть что скрывать».

«Говорила не своими словами»

Виктория Скрипаль в разговоре с RT коснулась телефонного разговора со своей двоюродной сестрой Юлией, запись которого была ранее обнародована в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

© facebook.com/julia.skripal

«Звонка я не ожидала. Я не ждала, что она позвонит. Я знала, что мне в визе откажут, но что Юля позвонит для того, чтобы они мне отказали в визе, — такого я не ожидала», — призналась родственница Скрипалей.

Как добавила Виктория, у неё создалось впечатление, что двоюродная сестра говорит не своими словами.

«Явно ей просто суфлировали и явно за неё набрали номер», — считает она.

В посольстве РФ в Лондоне убеждены, что отказ в выдаче визе Виктории имеет политически мотивированный характер.

«Такого рода решение британских властей относительно отказа Виктории Скрипаль в визе, как мы уже говорили, имеет политически мотивированный характер и вызывает достаточно много вопросов по поводу причин принятого решения. Список вопросов к британской стороне множится», — цитирует РИА Новости представителя дипмиссии.

По его словам, в субботу вечером посольство получило ноту МИД Британии, в которой сообщается, что Виктория Скрипаль обращалась в британское посольство в Москве относительно выдачи ей визы и была проинформирована о результатах.

Однако в российском посольстве считают, что нота носит формальный характер и не даёт ответа на поставленные Москвой вопросы.

«Это не может не вызывать сожаления. Сам по себе отказ Виктории Скрипаль в поездке к двоюродной сестре и дяде разочаровывает. Исходя из наших контактов с Викторией Скрипаль, она очень рассчитывала поддержать своих родственников в трудную минуту», — отметил он.

Посольство РФ в Лондоне

Reuters

«Новые факты могут перевернуть дело»

Новые факты, которые появляются в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, могут полностью перевернуть ситуацию с расследованием данного инцидента. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Появляются всё новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть всё это дело... У меня вообще в последнее время возникает вопрос, «а был ли мальчик», — приводит ТАСС слова дипломата.

Ранее посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с просьбой о встрече с главой ведомства Борисом Джонсоном по делу Скрипалей.

Форин Офис подтвердил получение запроса и пообещал его рассмотреть.

Между тем телеканал Sky News сообщил, что Сергей Скрипаль пришёл в себя и уже может разговаривать, а значит, «полиция вскоре сможет побеседовать с ним».

Состояние его дочери, по словам медиков, улучшается с каждым днём.

Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания на скамейке возле торгового центра в английском Солсбери. Британская полиция заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим газом А-234. Лондон без предъявления доказательств обвинил Москву в причастности к инциденту. В России категорически отвергают все обвинения британской стороны.