Нашествие "прожорливых русских" в Норвегию вызвало удивление: "А чего жаловаться?"

Жители Норвегии заявили, что их страну заполонили непрошеные русские "гости": они имеют в виду горбушу, которая приходит из России, заполоняет норвежские реки и лишает корма местную рыбу. Экономист Леонид Холод искренне не может понять: а на что они жалуются?

Автор норвежской NRK бьёт тревогу: русская горбуша вторглась в воды Норвегии и угрожает местному лососю. Он пишет, что эта рыба "нетрадиционной внешности" несъедобна, поэтому приносит только вред и экологии, и экономике страны.

По мнению доктора экономических наук, бывшего заместителя министра сельского хозяйства России Леонида Холода, даже если дело обстоит именно так, то причин волноваться нет. "А чего норвежцам жаловаться? Вообще, рыбы дикой в мире не хватает, и она же жуткий дефицит. И если развилось довольно много какой-то дикой рыбы, это, наоборот, хорошо", - недоумевает эксперт.

В беседе с Царьградом он пояснил, что дикий атлантический лосось, как иначе называют горбушу, стоит во много раз дороже, чем лосось выращенный, а потому норвежские рыбаки, напротив, должны радоваться.

Впрочем, сама новость похожа скорее на фейк, добавил Леонид Холод. Он подчеркнул, что горбуша водится на Дальнем Востоке. И если даже кто-то намеренно завёз её в Европу, вряд ли она могла так быстро расплодиться до катастрофических масштабов.