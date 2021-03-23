Нашествие кораблей НАТО в Черном море: Почему украинцы рано радуются • 46 • Украина

Заход сразу двух ракетных крейсеров США в Черное море для проведения учений с другими странами альянса воодушевил украинских патриотов. «Теперь российский черноморский флот оказался в ловушка. Типа в Севастополе, но без разрешения из Вашингтона он теперь пикнуть бояться. Вот в чем ошибка старого царя. До оккупации Крыма в Черном море был главным российский флот, а теперь там главный американский», – ликует украинский экономист Александр Охрименко.



Радость отдельных деятелей в Киеве преждевременна, пояснил офицер Черноморского флота.



«Заходы кораблей НАТО в Черное море со времен «Холодной войны» никогда не прекращались. Это, в определённом смысле, натовская рутина, призванная демонстрировать «длинную руку» и присутствие во всех доступных им регионах. Конечно, после 2014 года эта «демонстрация поддержки союзников» увеличилась по составу участников и частоте заходов. С учетом того, что в регионе у НАТО только один объявленный противник – Россия, мы рассматриваем эти действия как прямую угрозу нашей безопасности.



Региональные союзники НАТО по разному относятся к присутствию иностранных военных кораблей в Черном море. Турция крепко держится за конвенцию Монтрё, ограничивающую пребывание в Черном море иностранных военных кораблей по срокам и по тоннажу, при этом участвует во всех учениях альянса. Болгария и Румыния тоже не пропускают учения, но при этом не истерят во всех СМИ о том, как их спасли от «российской угрозы». Ликуют по этому поводу только в Грузии, а на Украине каждый заход натовских кораблей с ракетами «Томагавк» на борту вызывает «взрыв национального самосознания» у политиков, командования ВМС, а также разного рода обозревателей и самостийных мечтателей.



Для примера, в период принуждения Грузии к миру, известному, как «война 08.08.08» количество кораблей НАТО в Черном море доходило до 20 единиц. У них тоже были ракеты «Томагавк» с дальностью от 1250 до 2500 км, но это не помешало российским Вооруженным Силам, и в том числе и Черноморскому флоту, выполнить поставленную задачу. При этом надо учесть, что тогда Крым еще числился в составе Украины, а у Черноморского флота не было противокорабельных комплексов «Бастион», «Бал», современных кораблей и многоцелевых самолетов, а наш полуостров не прикрывали четыре дивизиона С-400, а в Средиземном море не было постоянной корабельной группировки российского ВМФ.



Отдельные укрпатриоты считают, что с заходом кораблей НАТО сразу возникает перевес сил в их пользу, а Черноморский флот оказывается «в ловушке». Мечтатели. Да, каждый не наш военный корабль в Черном море, это потенциальная, а чаще всего реальная угроза. Но, не секрет, что на всякую хитрую угрозу есть меры по её нейтрализации.



Экипажи всех кораблей НАТО в Черном море видят, что их сопровождают, знают, что их «ведут» не только радиолокационными средствами наблюдения, но и оружием, знают, что если будут обнаружены признаки приготовления ракетного оружия к пуску, по ним могут применить средства РЭБ и нанести упреждающий удар с применением вооружения кораблей, авиации и береговых ракетных комплексов. Поэтому «гости», как правило, ведут себя корректно и, в отличие от украинских «свидомитов», не делают воинственных заявлений», – поясняет офицер ВМФ.

Заход сразу двух ракетных крейсеров США в Черное море для проведения учений с другими странами альянса воодушевил украинских патриотов. «Теперь российский черноморский флот оказался в ловушка. Типа в Севастополе, но без разрешения из Вашингтона он теперь пикнуть бояться. Вот в чем ошибка старого царя. До оккупации Крыма в Черном море был главным российский флот, а теперь там главный американский», – ликует украинский экономист Александр Охрименко.Радость отдельных деятелей в Киеве преждевременна, пояснил офицер Черноморского флота.«Заходы кораблей НАТО в Черное море со времен «Холодной войны» никогда не прекращались. Это, в определённом смысле, натовская рутина, призванная демонстрировать «длинную руку» и присутствие во всех доступных им регионах. Конечно, после 2014 года эта «демонстрация поддержки союзников» увеличилась по составу участников и частоте заходов. С учетом того, что в регионе у НАТО только один объявленный противник – Россия, мы рассматриваем эти действия как прямую угрозу нашей безопасности.Региональные союзники НАТО по разному относятся к присутствию иностранных военных кораблей в Черном море. Турция крепко держится за конвенцию Монтрё, ограничивающую пребывание в Черном море иностранных военных кораблей по срокам и по тоннажу, при этом участвует во всех учениях альянса. Болгария и Румыния тоже не пропускают учения, но при этом не истерят во всех СМИ о том, как их спасли от «российской угрозы». Ликуют по этому поводу только в Грузии, а на Украине каждый заход натовских кораблей с ракетами «Томагавк» на борту вызывает «взрыв национального самосознания» у политиков, командования ВМС, а также разного рода обозревателей и самостийных мечтателей.Для примера, в период принуждения Грузии к миру, известному, как «война 08.08.08» количество кораблей НАТО в Черном море доходило до 20 единиц. У них тоже были ракеты «Томагавк» с дальностью от 1250 до 2500 км, но это не помешало российским Вооруженным Силам, и в том числе и Черноморскому флоту, выполнить поставленную задачу. При этом надо учесть, что тогда Крым еще числился в составе Украины, а у Черноморского флота не было противокорабельных комплексов «Бастион», «Бал», современных кораблей и многоцелевых самолетов, а наш полуостров не прикрывали четыре дивизиона С-400, а в Средиземном море не было постоянной корабельной группировки российского ВМФ.Отдельные укрпатриоты считают, что с заходом кораблей НАТО сразу возникает перевес сил в их пользу, а Черноморский флот оказывается «в ловушке». Мечтатели. Да, каждый не наш военный корабль в Черном море, это потенциальная, а чаще всего реальная угроза. Но, не секрет, что на всякую хитрую угрозу есть меры по её нейтрализации.Экипажи всех кораблей НАТО в Черном море видят, что их сопровождают, знают, что их «ведут» не только радиолокационными средствами наблюдения, но и оружием, знают, что если будут обнаружены признаки приготовления ракетного оружия к пуску, по ним могут применить средства РЭБ и нанести упреждающий удар с применением вооружения кораблей, авиации и береговых ракетных комплексов. Поэтому «гости», как правило, ведут себя корректно и, в отличие от украинских «свидомитов», не делают воинственных заявлений», – поясняет офицер ВМФ. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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